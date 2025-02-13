Владелец затонувшего танкера «Волгонефть-239» оштрафован на 300 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Арбитражный суд Краснодарского края признал ЗАО «Волгатранснефть», владельца танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, виновным в нарушении требований технических регламентов при эксплуатации судна и оштрафовал компанию на 300 тыс. рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

Прокуратура, выступавшая истцом, заявила, что «Волгатранснефть» нарушила требования, утвержденные постановлениями правительства, в соответствии с которыми эксплуатация судов смешанного типа «река-море» с нарушением требований, прописанных в документах, запрещена. Судно имело ограниченный район и сезон плавания, но его эксплуатация продолжалась в условиях истечения срока сезона и с нарушением района плавания.

Новороссийская прокуратура подала заявление о привлечении ЗАО «Волгатранснефть» к административной ответственности 14 января.

В МТУ Ространснадзора по ЮФО ранее сообщали, что аварии в Керченском проливе классифицированы как очень серьезные. В отношении владельцев танкеров «Волгонефть-239» и ООО «Кама Шиппинг» проводятся внеплановые проверки, по результатам которых виновные будут привлечены к административной ответственности.

Рената Валеева