В Казани в результате ДТП скончалась 18-летняя пассажирка автомобиля, за рулем которого была девушка без прав

Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции

Вчера, 14 февраля, не имеющая водительских прав 19-летняя жительница Казани, будучи за рулем Lada (ВАЗ) 2114, врезалась во встречный автомобиль «Киа К5». ДТП произошло на улице Чистопольской со стороны улицы Бондаренко в направлении улицы Декабристов, сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

Водитель и четыре пассажира получили травмы различной степени и были госпитализированы. Сегодня стало известно, что 18-летняя девушка, сидевшая в салоне Lada, скончалась в больнице.

В отношении нарушительницы, севшей за руль без прав, оформлены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по следующим статьям КоАП РФ:

нарушение ПДД, повлекшее причинение телесных повреждений участникам ДТП;

управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке;

управление ТС водителем, не имеющим права управления;

отсутствие полиса ОСАГО;

управление ТС при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

Сейчас Lada находится на специализированной стоянке.

Напомним, недавно в Казани задержали 22-летнюю местную жительницу, устроившую погоню и ДТП в состоянии алкогольного опьянения. После аварии нарушительница попыталась скрыться пешком, однако была задержана сотрудниками ГАИ.



Галия Гарифуллина