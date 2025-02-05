«Как вы можете говорить такие вещи?»: «Ак Барс» разгромил СКА, а Ротенберга вывели из себя

Ярчайший матч в Санкт-Петербурге остался за «барсами»

«Ак Барс» выдал феерический матч в Санкт-Петербурге, разгромив грозный СКА со счетом 8:3. Причем шесть шайб казанцы забросили уже в первом периоде встречи, а затем уверенно довели игру до победы. Как Артем Галимов вышел в лидеры снайперской гонки КХЛ и чем Роман Ротенберг объяснил крупное поражение от «Ак Барса» — в материале «Реального времени».

«Давайте поспорим?»



— В следующей игре пропустим меньше — ноль пропустим. Давайте поспорим? До конца сезона [не пропустим], — сказал Ротенберг после предыдущего матча СКА с московским «Динамо» (4:3 Б), рассердившись на журналиста, напомнившего об антирекорде клуба по пропущенным за сезон.

Но сдержать обещание своего тренера питерские хоккеисты не смогли. СКА умудрился пропустить за один период столько же шайб, сколько за два последних поединка в КХЛ — шесть! И первую из них — от Семена Терехова на 25-й секунде.

Не помогла даже смена вратаря после трех голов «Ак Барса». Павел Мойсевич, заменивший Артемия Плешкова, тоже пропустил трижды до конца периода. В такой ситуации шайба Валентина Зыкова при счете 0:3 для СКА не стала даже голом престижа. Количество мемов и шуток в соцсетях в перерыве просто зашкаливало.

По окончании матча стало известно, что причиной замены Плешкова стала травма голкипера. Хотя не очень понятно, почему тренерский штаб не стал менять вратаря сразу же после появления у игрока дискомфорта, а дожидался трех голов соперника.

Галимов погнался за Ливо

Героем первого периода матча со СКА стал Артем Галимов. 25-летний форвард оформил свой первый хет-трик на уровне КХЛ, забросив три шайбы в стартовые 20 минут игры.

Вначале Галимов подкараулил ошибку защитника СКА на синей линии, прошел к воротам и катнул между ног вратарю, сделав счет 2:0. Затем нападающему подсобили его партнеры по второму звену. Двухходовка Александра Барабанова и Егора Коршкова завершилась пасом на Галимова в пустые ворота, которому оставалось лишь не промахнуться — 4:1.

Хет-трик был оформлен ближе к концу периода. Галимов получил передачу от Барабанова, въехал в зону соперника, красивым финтом убрал Мойсевича и покатил в сетку — 6:1. Сам хоккеист такому счету не удивился и в перерыве лаконично признал: «СКА — не везет».

— Артем — большой мастер, тут особо говорить смысла нет. Важно, чтобы он верил в себя, мы разговаривали перед сезоном, что важно, чтобы стабильность была от матча к матчу. Он слышит нас, получает удовольствие от игры, приносит пользу команде, — сказал после игры Анвар Гатиятулин.

Попутно с этим Галимов выбился в лидеры снайперской гонки в «Ак Барсе». Теперь на счету Артема стало 27 шайб, что на один больше, чем у Дмитрия Яшкина. В КХЛ он уступает только Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева» (40 голов).

Стоит отметить и трех других авторов заброшенных шайб в составе «Ак Барса». Начало разгрому положил Семен Терехов, затем третий командный гол остался за авторством Алексея Пустозерова, а пятый — за Никитой Лямкиным. Гол защитника казанцев получился четкой иллюстрацией происходившего на льду. Хоккеисты СКА бросили Мойсевича на растерзание, и Лямкин «расстрелял» голкипера хозяев.

«Ак Барс» сбавил обороты, но добил СКА

Нет информации, что происходило в раздевалке питерцев после первого периода, но эффект был достигнут. Броски «Ак Барса» перестали быть настолько невероятно точными.

К тому же пошли удаления в составе казанцев. Никакой теории заговора, просто совпадение. Тем более СКА «помощь» судей не особо помогла — пропустили седьмую в большинстве. Кирилл Семенов организовал контратаку, бросил, а Семен Кошелев подправил в сетку — 7:1.

Спортивная злость первой в составе СКА проснулась у Захара Бардакова. Форвард питерцев в слаломном проходе оставил «в дураках» защитника «барсов» Алексея Марченко и буквально «внес» шайбу в ворота Тимура Билялова — 7:2. После этого игра немного успокоилась, что было на руку гостям.

Но уже в начале третьего периода вновь отличился Бардаков. Капитан СКА Александр Никишин бросил издали, Билялов отреагировал, однако на добивание уже не успел — 7:3. Третья шайба ощутимо оживила питерцев, а «Ак Барс» перешел на контратаки. За семь минут до конца матча Семенов не сумел переиграть Мойсевича в импровизированном буллите.

Ротенберг даже взял тайм-аут в концовке встречи и несколько раз снимал вратаря. Отыграть даже одну шайбу не удалось. Зато «Ак Барс» своим шансом воспользовался. Артур Бровкин забрасывал восьмой гол команды уже в пустые ворота, установив окончательный счет на табло — 8:3.

Игроки СКА плавят Ротенберга?

После игры Ротенберг пенял на отсутствие в составе СКА ряда ведущих хоккеистов. Евгений Кузнецов, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Сергей Плотников и Марат Хайруллин пропускали встречу из-за травм. Правда, все перечисленные — нападающие, а проблемы у питерцев с «Ак Барсом» возникли в обороне. Впрочем, Ротенберг стоял на своем: могли даже сравнять счет, но не вышло.

— Стремились выровнять игру, в принципе, нам это удалось. Мы имели все шансы сравнять счет. Надо пересмотреть игру, но несколько раз вратарь «Ак Барса» Билялов здорово сыграл, вытащил стопроцентные моменты. Почему не удалось перезагрузиться в перерыве? Чтобы завестись, нужны были эмоциональные резервы, которых не хватило, — сказал Ротенберг.

И все же главный вопрос был задан в концовке пресс-конференции: могли ли игроки СКА «сплавить» тренера? Ротенберг завелся и ответил достаточно жестко:



— Проигрывает всегда тренер. У нашей команды было до этого четыре победы подряд. А потом потерпели поражение, и значит, сплавили тренера? Это даже не смешно. Как вы вообще можете говорить такие вещи? — добавил Ротенберг.

Гатиятулин после победы был гораздо спокойнее, но тоже отметился ярким высказыванием. В частности, тренера спросили про счет по итогам первого периода, на что рулевой казанцев резонно ответил:

— А почему я должен был не верить в такой счет? Мы с лета готовимся, тренируем хоккей, в который играли сегодня в первом периоде. Наверное, с реализацией сегодня было хорошо, — резюмировал Гатиятулин.

СКА — «Ак Барс» — 3:7 (1:6, 1:1, 1:0)

Голы:

0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин, 00:25)

0:2 Галимов (06:34)

0:3 Пустозеров (Яруллин, Кошелев, 09:27)

1:3 Зыков (Бардаков, Никишин, 12:30)

1:4 Галимов (Коршков, Барабанов, 14:12)

1:5 Лямкин (Коршков, Галимов, 16:52)

1:6 Галимов (Барабанов, 19:05)

1:7 Кошелев (Семенов, 23:59, 4х5)

2:7 Бардаков (Зыков, Никишин, 27:51)

3:7 Бардаков (Демидов, Никишин, 41:44)

3:8 Бровкин (58:51, ПВ)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 6 февраля в Казани с «Автомобилистом» в 19.00 по московскому времени.