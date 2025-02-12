В Казани начальников с железной дороги осудили за «мертвые души»

Фото: Максим Платонов

Вахитовский райсуд Казани вынес приговор бывшему начальнику Казанского центра пассажирских обустройств Горьковской железной дороги Антону Короткову, экс-руководителю Арского железнодорожного вокзала Рамилю Каримову и трем их коллегам. Их признали виновными в фиктивном трудоустройстве 18 человек.

Согласно приговору, в суде было установлено — в 2018–2019 годах Коротков совместно с подчиненными работниками проворачивал зарплатные аферы, используя служебное положение: на лжесотрудников оформляли подложные служебные документы о якобы проделанной работе, а начисленные для оплаты их труда денежные средства похищались. Ущерб подразделения РЖД оценен в 950 тысяч рублей с лишним.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Татарстану, а обвинение по делу утверждал заместитель Татарского транспортного прокурора, сообщили «Реальному времени» в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Каримов и Коротков приговорены к 1,5 года лишения свободы условно. Их подчиненные также отделались условными сроками, уточняет транспортная прокуратура.