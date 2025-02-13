В Казани бухгалтер предстанет перед судом за хищение более 6,4 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

Прокуратура города Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в присвоении и растрате. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, с марта 2022 года по февраль 2023 года, исполняя обязанности главного бухгалтера в ООО «Приват», ООО «Парус» и ООО «ПрофСанКомплекс», женщина похитила вверенные ей денежные средства. Генеральным директором этих обществ, а также индивидуальным предпринимателем, у которого работала обвиняемая, являлся один и тот же человек.

Следствие установило, что, используя электронные подписи ИП и фирм, главный бухгалтер перечислила с банковских счетов работодателя свыше 6,4 млн рублей на счет своей матери, указывая в назначении платежа «заработная плата» и «хозяйственные расходы».

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

Рената Валеева