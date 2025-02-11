Госжилинспекция Татарстана провела проверку после гибели четырех студентов в казанской квартире

Фото: Александра Шарафиева

Госжилинспекция Татарстана прокомментировала инцидент, произошедший накануне в Казани, где в квартире дома №36 по улице Гарифьянова были обнаружены тела четырех студентов. Напомним, погибли молодые люди 2000, 2002, 2004 и 2005 годов рождения. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.

После поступления информации о происшествии специалисты Госжилинспекции провели обследование квартиры.

— На момент обследования тяга в вентканале и дымоходе есть, утечек газа нет, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Рената Валеева