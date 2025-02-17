«КОС-Синтез» добавил интриги в чемпионат

Репортаж с гостевых матчей «КОС-Синтеза» в Астрахани с местным «Динамо СШОР»

На старт! . Фото: Максим Платонов

Двумя матчами в Астрахани регулярный чемпионат страны по водному поло закрыл все интриги по поводу распределения первого и второго мест в турнирной таблице. «Реальное время» проследило за противостоянием двух сильнейших команд страны. Последняя интрига осталась в том, кто станет соперником казанского «КОС-Синтеза» на стадии полуфинала чемпионата страны.

Подарок влюбленным в водное поло

Первая игра астраханского «Динамо СШОР» с «КОС-Синтезом» пришлась на День влюбленных и стала настоящим подарком для болельщиков водного поло, независимо от клубных предпочтений. Думается, что астраханские и казанские болельщики порадовались.

Изначально в восторге были астраханцы, ушедшие в отрыв в три мяча. Казанцы удалялись пять раз, правда, без реализации, но игра в меньшинстве приводит к дополнительной трате сил. К чести казанцев, они сравняли счет, дважды реализовав большинство, — 3:3.

Повесив на ворота большой амбарный замок, казанцы выиграли третий период с разницей в два мяча, оставив ворота в неприкосновенности, а в начале заключительной восьмиминутки сделав свое преимущество двукратным — 6:3. Увы, буквально в следующей атаке Игорь Чирков пропустил с достаточно дальнего расстояния, а затем астраханцы наконец-то реализовали численное преимущество. Это было 11-е удаление казанцев и первая реализация. Этот факт был одним из последних радующих болельщиков «КОС-Синтеза».

Астрахань в итоге сравняла счет, забив трижды подряд. Получается, что она хорошо начала, отлично заканчивала, отдав соперникам всю середину поединка и пропустив подряд шесть мячей.

Казанцы в противостоянии с Астраханью были прекрасны в меньшинстве. предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Ждем в соперники победителей в противостоянии Москвы и Питера

Хотя вскоре «синтезовцы» смогли еще раз порадоваться, когда они сохранили ворота в неприкосновенности, оставшись в меньшинстве за минуту до конца матча. С другой стороны, у казанцев был шанс победить, когда в концовке они получили большинство, но последним броском в матче гости попали мячом в штангу. Однако в серии пенальти астраханцы были сильнее — 8:10.

Вторая игра в противостоянии Астрахани и Казани была назначена на 12 часов дня по местному времени. Обычно такой небольшой перерыв между играми: первая — вечером, вторая — на следующее утро, планируется в противостоянии фаворита и аутсайдера, но в данном случае были поединки между двумя лидерами российского водного поло.

Что касается второго матча в противостоянии, то при счете 5:5 в третьем периоде казанцы дважды дали бросить Егору Емельянову. Со второго раза он был точен, начав небольшой спурт астраханцев. Снова три мяча подряд, и тут казанцы уже не догнали соперников — 6:8.

Отрыв казанцев сократился до пяти очков, но даже он позволяет «КОС-Синтезу» не беспокоиться об итоговом первом месте и готовиться к полуфиналу. Как прогнозирует «Реальное время», с высокой долей вероятности нашим соперником будет победитель четвертьфинала, в котором встретятся московский МК СШОР «Восток» и питерская «Балтика». В другом полуфинале с вероятностью на 99,9 процента сыграют «Динамо СШОР» из Астрахани и волгоградский «Спартак».

В атаке Эмиль Зиннуров. предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Анвар Галимзянов: «В чемпионате добавились две команды — из Чехова и Ростова-на-Дону»

Уровень интриги растет с понижением класса команд. Начнем с того, что количество команд Высшей лиги, как называлась вторая шестерка, увеличилось еще на две. Как объяснил наставник команды «КОС-Синтез-УОР» Анвар Галимзянов, Высшая лига получила рестарт, когда добавились две команды — УОР 4 из подмосковного Чехова и сборная Ростова-на-Дону: «Они не претендуют на какие-то места, готовясь преимущественно к юношеским соревнованиям». В принципе, ситуация необычная, мягко говоря, если бы не исторический факт из прошлого. В чемпионате СССР по футболу 1970 года среди команд второй лиги в зоне Средней Азии первый круг провел «Спартак» из Андижана, а со второго круга выступала уже команда ДСК из Джизака.

Схожая картина сложилась и в ватерпольном чемпионате. Тем более что увеличение числа команд — это всегда хорошо с точки зрения игровой нагрузки, особенно в отсутствие международного календаря. Причем УОР 4 из Чехова, который уже успели обыграть наши молодые ватерполисты из «КОС-Синтез-УОР», — это достаточно логичный участник чемпионата, поскольку представляет другое юридическое лицо, а не «Штурм-2002» из Рузы. Известно, что в подразделениях спортивных школ Московской области идет негласное соперничество, и не всегда воспитанники Чехова готовы были идти в Рузу, как, например, Алексей Полухин, который решил начать профессиональную команду в Москве. В УОР из Чехова есть заметные игроки, такие как Дмитрий Алексеев, поигравший в Венгрии, Владимир Жуков и Лауренциу Процик, ранее выступавшие в Рузе, белорус Даниил Гасюлевич. Что касается команды Ростова-на-Дону, то любители водного поло давно ждали появления там команды мастеров под руководством тренерского тандема отца и сына Ганушевых. Вадим Поздняков и Станислав Рязанов ранее выступали за молодежную сборную страны, Андрей Кирсанов приглашался в юношескую.

Кстати, если Алексеев из Венгрии вернулся в Чехов, то казанец Даниил Лушавин перешел во вторую команду Москвы МК СШОР «Восток-2» и играет теперь под руководством экс-волгоградца Павла Халтурина.

Анвар Галимзянов (крайний справа). предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Никита Шлейхер завоевал три золота

Что касается международной составляющей, наши ватерполисты рассчитывают вернуться уже в этом году, как это анонсировали прыгуны в воду. Вице-президент Федерации водных видов спорта Глеб Гальперин объявил, что Кубок России по прыжкам в воду, завершившийся в Санкт-Петербурге, был отбором на мартовские Евразийские игры. Как обычно стабилен в своих победах был представитель спортклуба «Синтез» Никита Шлейхер, который завоевал три золота, выиграв прыжки с вышки, а также победив в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и вышки. Также у него бронза в прыжках с трехметрового трамплина, а полный комплект татарстанских медалистов мы имеем за счет Александра Белевцева и Марии Поляковой. Белевцев был вторым на трех метрах, в то время как Полякова финишировала третьей.

Шагом к возвращению на международную арену является и обнародование документа ДСП, которым руководствовались ранее наши пловцы. В нем говорилось, что «снимается запрет на публикацию в СМИ комментариев нейтральных атлетов, вспомогательного персонала и представителей ФВВСР». Российских пловцов просили придерживаться определенных рекомендаций. «Комментировать можно исключительно прошедший чемпионат мира, не упоминая никакие российские старты». «Не ссылаться в комментариях на страну и национальную федерацию либо благодарить новое руководство за возможность выступить на чемпионате мира».

В принципе, полный перечень условий для возвращения на международную арену вполне сносный по сравнению с теми, что предъявляли ранее к российским спортсменам, хотя последовательность возвращения все равно будет зависеть от руководства той или иной федерации.

У Никиты Шлейхера нет повода для расстройства. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Принцип прецедента подсказывает, что уже на Олимпиаде в Париже выступал дуэт теннисисток — Мирра Андреева и Диана Шнайдер, плюс экипаж гребцов Алексея Коровашкова и Захара Петрова, а это, как ни крути, мини-сборные. После чего чемпионат мира по плаванию на короткой воде запомнился стартами наших эстафетных сборных, что ничем не отличается от команды по любому игровому виду спорта. Как и старты прыгунов в воду в синхронных прыжках.

