Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области
Украинские войска нанесли удар по съемочной группе Первого канала в селе Черкасская Конопелька Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
В результате нападения ранения получил оператор Юрий Шолмов. По словам Хинштейна, пострадавший был срочно доставлен в Курскую областную больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.
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