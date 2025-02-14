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Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области

20:39, 14.02.2025
Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области
Фото: Дарья Пинегина

Украинские войска нанесли удар по съемочной группе Первого канала в селе Черкасская Конопелька Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

В результате нападения ранения получил оператор Юрий Шолмов. По словам Хинштейна, пострадавший был срочно доставлен в Курскую областную больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Анастасия Фартыгина

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