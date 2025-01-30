Маткапитал в миллион, рост 40 пособий, высылка мигрантов — новое в законах в феврале

Нововведения, которые повлияют на жизнь граждан и бизнеса в России со второго месяца 2025 года

Фото: Реальное время

С февраля в России из-за высокой инфляции увеличат размер порядка 40 социальных выплат, в том числе пенсии и пособия на ребенка. Сумма материнского капитала в отдельных случаях превысит 900 тысяч рублей. Нотариусы будут обязаны проверять подлинность родственных связей через реестр ЗАГСа. Незаконно находящихся в стране иностранных граждан внесут в специальную базу, запретят водить машину, жениться, регистрировать ИП и начнут высылать из России. Об этих и других изменениях в законодательстве — в обзоре «Реального времени».

Пенсионеры и льготники получат прибавку

По поручению президента Владимира Путина с 1 февраля в России на 9,5% вырастут пенсии, а также более 40 пособий и социальных выплат. Речь идет об их доиндексации в условиях высокой инфляции. Ранее пособия и пенсии были увеличены на прогнозируемый уровень инфляции — 7,3%, но его фактический показатель превысил ожидаемый и составил 9,5%. Повышенные пенсии направят всем пенсионерам уже в феврале — это 39 млн человек. Более 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат также будут проиндексированы. Повышенные ежемесячные выплаты получат около 15,5 млн человек, в том числе Герои Советского Союза, Герои России, ветераны боевых действий, пострадавшие от радиации и люди с инвалидностью и другие категории граждан.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Детские пособия вырастут

С 1 февраля 2025 года увеличивается размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Минимальный размер вырастет с 9 227 рублей до 9 901 рубля в месяц, а максимальный — с 49 123 рублей до 68 995 рублей в месяц. Увеличатся выплаты для семей с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка после индексации составит почти 27 тысяч рублей.

Кроме того, вырастут выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидам с детства I группы. Также теперь трудоспособные граждане, включая бабушек, дедушек, старших братьев и сестер, смогут получать увеличенную ежемесячную выплату за уход за ребенком с инвалидностью, если они его фактически осуществляют. С 1 февраля эта сумма достигнет 10 950 рублей вместо прежних 1 200.

Маткапитал почти в миллион рублей

Для российских семей с детьми увеличится размер материнского капитала. Сумма сертификата на первого ребенка вырастет на 60 тысяч рублей — до 690 тысяч. При рождении второго семья, которая уже оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи. Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму — 912 тысяч рублей. Это почти на 80 тысяч больше прежней суммы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Безработным заплатят больше

Также с февраля россияне начнут получать повышенное пособие по безработице. Минимальные выплаты вырастут с 1 500 до 1 613 рублей в месяц, максимальные — с 12 792 до 13 751 рубля. Пособие временное, его назначают сроком максимум на 12 месяцев. Раньше его не индексировали. С этого года изменились правила начисления пособия. Так, если гражданин, получающий выплаты, устраивается на работу на срок до 5 рабочих дней по договору ГПХ, он продолжит получать пособие. Раньше при устройстве на разовые работы выплаты прекращались.

Наследников будут проверять по базе ЗАГС

С 5 февраля при ведении наследственных дел нотариусы должны проверять по Единой базе ЗАГС подлинность документов о родстве, предоставленных потенциальными наследниками. Нововведение направлено на усиление борьбы с мошенничеством, поскольку иногда граждане, выдавая себя за родственников умершего, пытаются завладеть наследственным имуществом. Информация о наследственных делах будет синхронизирована между Единым государственным реестром записей актов гражданского состояния и реестром нотариата.

Заключенные смогут общаться с адвокатами по видеосвязи

Вступают в силу законодательные изменения, согласно которым заключенные в СИЗО получат возможность общаться по видео-конференц-связи со своими защитниками. С этой целью в следственных изоляторах появятся специальные кабинеты, однако адвокат не сможет связаться со следственным изолятором из своего офиса. Ему придется прийти туда, куда укажут сотрудники тюремного ведомства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Нелегальных мигрантов вышлют из страны

С 5 февраля начнет действовать миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в России. Все иностранные граждане указанной категории подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения (депортации или самостоятельного выезда) либо до урегулирования правового положения на территории нашей страны. В обязанности таких мигрантов входит информирование территориальных органов МВД о своем местонахождении и о возникновении обстоятельств, которые препятствуют своевременному самостоятельному выезду из России. Если это правило игнорируется, принимается решение о помещении незаконного мигранта в специальное учреждение и дальнейшей депортации.

Тем, кто попал в реестр, будет запрещено:

менять место жительства или место пребывания без разрешения органа внутренних дел;

выезжать за пределы территории субъекта РФ, муниципального образования, в котором контролируемое лицо проживает;

приобретать недвижимое имущество и транспортные средства, регистрировать это имущество в госорганах;

пользоваться правом на управление ТС;

заключать брак;

регистрироваться в качестве ИП;

открывать банковский счет и осуществлять иные банковские операции.

Как сообщили в МВД России, реестр контролируемых лиц даст возможность дополнительно усилить контроль за миграционными потоками и свести незаконную миграцию к минимуму. Мигрантов, которые подписали контракт для прохождения военной службы, не будут депортировать из России.

Новые отчеты о численности и зарплате сотрудников

В России изменится статистическая форма о численности и зарплате работников. Новые шаблоны отчетности Росстат утвердил еще летом. По обновленной форме предстоит отчитываться с 1 февраля 2025 года. Срок сдачи сведений — с 1-го рабочего дня по 15-е число после отчетного месяца (квартала). Росстат разработал новые указания по заполнению формы П-4. Особое внимание следует обратить на расчет показателей списочной и среднесписочной численности работников, так как он используется при налоговых расчетах.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Платон» поднимает ставки

С 1 февраля в России начнут действовать новые тарифные ставки государственной системы «Платон» для грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн. За проезд по федеральным трассам владельцам такого транспорта придется платить на 9,5% больше (19 копеек за километр). Плата за проезд вырастет до 3,34 руб./км, ранее она составляла 3,05 руб./км. На сегодня в системе «Платон» зарегистрированы более 861 тысячи грузоперевозчиков и более 1 млн 915 тысяч транспортных средств массой свыше 12 тонн, четверть из которых принадлежит иностранным логистическим компаниям. Об этом сообщается на официальном сайте Росавтодора.

Квота на вывоз зерна

С 15 февраля по 30 июня 2025 года в стране будет действовать тарифная квота на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза. Квота на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) составит 10,6 млн тонн. Для ячменя, ржи и кукурузы определена нулевая квота. Квота не распространяется на поставки в страны ЕАЭС. Также она не ограничивает вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства.

Официальный прогноз экспортного потенциала по зерну в этом сезоне составляет 55—60 млн тонн. В прошлом году Россия экспортировала 72,2 млн тонн зерна, в том числе 54,1 млн тонн пшеницы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Некачественные напитки заблокируют на кассе

С 5 февраля этого года кассы в магазинах начнут блокировать продажи просроченной и нелегальной соковой продукции и безалкогольных напитков. Блокировка будет происходить в автоматическом режиме.

Кассовое программное обеспечение сразу во время сканирования товара сделает запрос в систему «Честный знак». Если обнаружится, что товар просрочен или продается нелегально, продажа такого напитка будет считаться незаконной и в покупке будет отказано.