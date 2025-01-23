Татарстан лидирует в ПФО по рождаемости и числу браков: демографические итоги 2024 года

Число разводов в республике снизилось на 5,3% — для лучшей динамики предлагают семейные медиации

Фото: Мария Зверева

По итогам 2024 года Татарстан занял в Приволжском федеральном округе (ПФО) первое место по абсолютному количеству зарегистрированных актов о рождении и числу браков, сообщила на итоговой коллегии начальник Управления ЗАГС Кабмина республики Эльвира Ахметова. Тем не менее по сравнению с прошлым годом число актов о рождении снизилось на 3,3%. А число распавшихся семей уменьшилось на 5,3%: 13,5 тыс. против 14,2 тыс. в 2023-м. Подробнее о том, какова демографическая ситуация в республике и какие меры по ее улучшению ждут татарстанцев в будущем, — в материале «Реального времени».

Татарстан лидирует по числу зарегистрированных актов о рождении

Об итогах работы Управления ЗАГС Кабмина РТ в 2024 году сегодня на итоговой коллегии отчиталась его начальник Эльвира Ахметова. Напомним, она стала главой ведомства в ноябре прошлого года. Как Эльвира Ахметова рассказала журналистам, одной из первых задач, которые она поставила перед собой, стало знакомство с работниками органов ЗАГС по всей республике.

— Я знакомлюсь с коллективами, потому что считаю, что руководитель должен каждого сотрудника знать в лицо. Это важно в работе. Моя задача — познакомиться с коллективами, узнать, чем они занимаются, как принимают население, есть ли жалобы. Как таковых их нет, в каждом районе работа организована, — сообщила она в ответ на вопрос «Реального времени».

По словам Ахметовой, активный возраст материнства в республике составил 25—29 лет, отцовства — 30—34 года. Мария Зверева / realnoevremya.ru

За прошедший год по Татарстану зарегистрировали 35,5 тыс. актов о рождении, констатировала Ахметова на коллегии. На свет появились 18,5 тыс. мальчиков и 17 тыс. девочек, в том числе 313 двойняшек и одна тройня. Еще одна позитивная тенденция — татарстанские семьи стали чаще решаться на рождение четвертых и последующих детей. В 2024 году на них приходилось 8,3% от общего количества рождений против 7,7% в 2023-м. Согласно статистике ведомства, этот показатель постоянно рос с 2020 года. Первенцами стали 39% рожденных в республике малышей, вторыми детьми — 33%, а третьими — 19%.

Это лучший показатель в ПФО, подчеркнула Ахметова. Республика лидирует как по абсолютному количеству зарегистрированных актов о рождении, так и в расчете на тыс. человек населения. Тем не менее есть и ложка дегтя: по сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 3,3%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Активный возраст материнства в республике составил 25—29 лет, отцовства — 30—34 года. В первый год семейной жизни ребенок появился лишь у каждой пятой пары — 18%.

— Почему такая небольшая цифра? Безусловно, это можно объяснить и изменением ценностных установок молодого поколения относительно создания семьи и рождения детей. Сегодня преобладает такая модель жизненного цикла, когда молодые люди сначала реализуются в профессиональной сфере, добиваются финансовой самостоятельности и только потом принимают решение о создании семьи и рождении детей. В результате рождение первого и последующих детей откладывается на более поздний срок, когда падает репродуктивное здоровье мужчин и женщин, что создает риски для здорового материнства и детства, — поделилась опасениями глава Управления ЗАГС.

Самыми популярными именами для мальчиков в Татарстане стали Амир, Тимур и Карим, а для девочек — Амина, Ясмина и Ева. В число самых необычных имен, которые выбирали родители для малышей, вошли Багратион, Батыр-Хан, Сократ, Агая, Бибихадича и Кафия.

Реальное время / realnoevremya.ru

Что касается уровня регистраций смерти на тыс. населения, он стал самым низким в ПФО. По итогам 2024 года коэффициент составил 11,3.



На тысячу браков приходится 570 разводов

По словам Ахметовой, лидером Татарстан стал и по абсолютному числу браков: за прошлый год жители республики создали 23,6 тыс. семей. «При этом возраст самого взрослого жениха составил 89 лет, а невесты — 86», — добавила докладчица. Активный возраст вступления в брак у мужчин составил 25—29 лет (порядка 28%), у женщин — 18—24 года (около 36%). Большинство молодых — 70% — создали семью впервые. В рамках помощи участникам СВО в особом порядке зарегистрировали более 1,3 тыс. браков.

Подключившийся по ВКС директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России Роман Рябый поблагодарил Татарстан за внимание к цифровизации. К примеру, 30% всех регистраций рождения в республике было сделано через суперсервис «Рождение ребенка», указал он.

А вот число распавшихся семей за 2024 год снизилось на 5,3%: 13,5 тыс. против 14,2 тыс. в 2023-м. На тыс. браков в республике приходится 570 разводов. Это один из наиболее низких показателей в ПФО, отметила Ахметова. В целом по России распадаются семь браков из десяти.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Количество разводов в семьях, имеющих несовершеннолетних детей, также снизилось на 8,3% по сравнению с 2023 годом. Эта позитивная тенденция фиксируется нами четвертый год подряд, — сообщила начальник управления.



Чаще всего органы ЗАГС оформляли расторжения браков по решению судов — 77% от общего числа. В республике удалось снизить число решений о разводе, выносимых в ходе так называемого заочного производства, то есть в отсутствие ответчика. «В 2022 году их удельный вес в общем объеме судебных актов составлял 29%, по итогам 2023 года снизился до 23%, а за прошлый год опустился до 22%», — сообщила спикер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В органах ЗАГС сейчас нет специальных «комнат примирения». Супругам, желающим развестись, рассказывают о возможности обратиться за консультацией в социальные НКО.

— В то же время в Казани в 2024 году медиаторами в ЗАГСах проведена 81 встреча, в результате которых 12 пар пришли к примирению. И такая адресная индивидуальная работа с каждой парой очень важна, — подчеркнула Ахметова.

В качестве примера она привела опыт 2016 года, когда благодаря грантовой поддержке Татарстана на площадках органов ЗАГС Казани предоставляли психологические консультации парам, обратившимся за расторжением брака. Помощь оказали 519 семьям, в итоге не распались 70% из них.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в ответ призвала Управление ЗАГС и Министерство по делам молодежи РТ объединить свои усилия и заняться предоставлением медиации семьям на грани развода. «Сегодня невозможно, чтобы в каждой структуре сидело огромное количество психологов, оказывающих эти меры поддержки. Мы должны объединять ресурсы для работы по данному направлению», — подчеркнула она.

Корпоративные практики работы с семьей должны быть понятны и доступны каждому учреждению, подчеркнула Фазлеева. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Больше агентств для знакомств и грант на лучшие корпоративные меры поддержки семьям

В итоговом слове Лейла Фазлеева дала еще целый ряд поручений. В том числе она предложила переформатировать работу со СМИ и усилить работу по созданию у детей демографических установок. «Они формируются с дошкольного возраста», — указала она. Хорошим форматом спикер назвала Дни единых действий, когда сотрудники органов ЗАГС посещают образовательные учреждения. Она попросила Министерство образования и Министерство по делам молодежи предварительно обсудить эту инициативу и внести в ее адрес.



Кроме того, Фазлеева призвала усилить работу над агентствами знакомств для татарстанцев. Обратная связь по ним «колоссально позитивная». «Интенсифицировать эту работу мы точно должны», — уверена вице-премьер.

Для улучшения демографической ситуации необходимы и меры поддержки от работодателей. Корпоративные практики работы с семьей должны быть понятны и доступны каждому учреждению, подчеркнула Фазлеева. «Может быть, настало время, чтобы Министерство промышленности и торговли объявило грант на лучшую семейную корпоративную практику», — добавила она.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В заключение коллегии прошло вручение наград сотрудникам органов ЗАГС и торжественная церемония передачи Казани капсулы семейного очага «Сердце России». Она уже побывала на выставке «Россия» в Москве и во всех районах республики, а теперь будет храниться в Центре семьи «Казан» как знак любви и верности.