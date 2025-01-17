Марк Фишер: из блога k-punk в икону критической теории

Как британский музыкальный критик сформировал новую культуру и за что ругал капитализм

Фото: Екатерина Петрова

Что общего у депрессии и политического цинизма? Марк Фишер убедительно демонстрирует, что все эти явления связаны с глубокими структурными особенностями современной жизни. Его сборник статей k-punk от издательства Ad Marginem — это не просто критика капитализма, но и попытка найти тропы к чему-то новому, несмотря на тяготы реальности. Каким образом ему удалось создать культурное наследие, которое обсуждают даже спустя восемь лет после его смерти? Об этом поговорили на презентации сборника на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction№26.

«Место, где литература, музыка и кино обретали скрытые смыслы»

Марк Фишер родился в 1968 году в рабочей семье. Уже с юных лет он осознавал особенности классовых различий и природу культуры. Простой мальчик из местной общеобразовательной школы, он слушал post-punk и зачитывался статьями из NME, где музыка переплеталась с политикой и литературой. Учеба в Университете Халла, где он изучал философию и английскую литературу, положила начало его пути в академических исследованиях. А в Университете Варвика он погрузился в работу над готическим материализмом и кибернетической фикцией. Его диссертация под названием Flatline Constructs до сих пор цитируется в узких кругах академиков.

Во время своей преподавательской деятельности Марк заскучал от академизма. Ему казалось, что это ограничивает гибкость мысли. В 2003 году Фишер запустил блог k-punk, который музыкальный критик Саймон Рейнольдс назвал «моножурналом, превосходящим многие печатные издания Британии». Этот блог стал местом, где поп-культура, музыка, фильмы и философия пересекались в едином пространстве, рождая новые интерпретации привычных вещей.

«Писать в блоге было освобождающе, это был способ избежать рамок академической бюрократии и писать на темы, которые действительно волнуют», — говорил Фишер.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Его тексты на k-punk вдохновляли целое поколение, открывая новые смыслы в привычных объектах культуры. Через эту платформу Фишер сформировал сеть единомышленников, которые обсуждали не только музыку или фильмы, но и глобальные политические и социальные проблемы. Позже, по словам издания Vice, k-punk стал «местом, где литература, музыка и кино обретали скрытые смыслы».

Сила блога и «мягкий манифест» критики

Музыка была одним из ключевых интересов Марка. В молодости он сам занимался творчеством, был частью группы D-Generation, которая создавала треки в стиле breakbeat hardcore. Эти эксперименты с музыкой помогли ему лучше понять, как звуки и ритмы могут формировать не только эмоции, но и мировоззрение. Но его настоящая слава как музыкального критика началась благодаря текстам, в которых он анализировал жанры через призму философии.

Марк Фишер открыто писал о своих переживаниях, связанных с депрессией, называя это «пандемией душевной боли» современности. Он писал, что эта боль не может быть понята или излечена, если ее рассматривать только как частную проблему. Для Фишера личное всегда переплеталось с политическим, и он верил, что коллективное действие — единственный выход из индивидуального страдания. Марк сам страдал от депрессии и часто писал о том, как система индивидуализирует людей, заставляя их чувствовать себя изолированными. Блог стал для него способом открыться миру и бороться с темнотой внутри. Однако эта открытость сделала его уязвимым для нападок.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

С 2004 по 2016 год Марк Фишер публиковал тексты на самые разные темы — от фильмов до философии, от музыки до политики. Сборник k-punk со статьями из блога объединяет десятилетие работы, а вместе с ним и множество идей, способных изменить восприятие привычного мира. Для читателей k-punk Марк стал чем-то большим, чем просто автором. Его тексты были вдохновением для блогеров и мыслителей по всему миру. В них есть честная человеческая грань, которой так часто не хватает академическим текстам. Сила k-punk заключается в свободе формы. Многие статьи отсылают к философам, таким как Спиноза, или на постпанкгруппы, вроде Joy Division. Эти «хлебные крошки», оставленные автором, приглашают читателя самостоятельно исследовать мир.

Фишер был известен как автор термина «капиталистический реализм». Это понятие описывает состояние, в котором капитализм воспринимается как единственно возможная система. Концепция «капиталистического реализма» объясняла, как культурные и образовательные институции, а также сама идея будущего оказались под влиянием капиталистической логики. Марк Фишер утверждал, что даже кризисы системы, такие как финансовый крах 2008 года, воспринимаются не как повод для изменения, а как вызов для адаптации в рамках старой модели. Этот анализ нашел отклик у тысяч читателей, особенно у молодежи, которая искала альтернативные пути сопротивления системе.

Капитализм на грани?

На презентации сборника статей Марка Фишера k-punk как раз обсуждали концепцию «капиталистического реализма» Фишера. Насколько верна эта концепция сегодня и как она резонирует с нашими повседневными переживаниями в обществе потребления? Музыкальный журналист Юлия Рябова обозначила важную дилемму: «Люди, которые читали Фишера, делятся условно на два фланга. Первый полностью поддерживает, что капиталистический реализм — это концепция того, что нет альтернативы капитализму, и вся культура построена на том, что нет никаких других способов жить. А вторая часть людей считает, что это все вообще абсолютный бред».

Музыкальный критик Даня Порнорэп, редактор музыкального медиа The Flow Карина Бычкова, музыкальный журналист Юлия Рябова, диджей и музыкант Ник Завриев, шеф-редактор «Яндекс Книг» Игорь Кириенков, культуролог Катя Колпинец. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Культуролог Катя Колпинец обратила внимание на культурные корни термина: «Вообще, стоит уточнить, что это термин американского литературного критика Фредрика Джеймисона». По ее мнению, капиталистический реализм следует рассматривать не как некую статическую догму, а как культурную и политическую ситуацию, которая существует независимо от нашего восприятия. Однако, по ее словам, саму критику капитализма с каждым годом можно все чаще воспринимать как уже ставший штампом подход, что, в свою очередь, становится еще одной стороной самого капитализма, способного использовать любые противоречия в свою пользу.

Интервью с Катей Колпинец читайте здесь.

Музыкальный критик Даня Порнорэп предложил немного иной взгляд на проблемы: «Наоборот, нужно хвалить капитализм, а не критиковать это. Так быстрее разрушится. Можно попробовать такую тему». Эту мысль сразу же подхватила Катя Колпинец: «Я думаю, что не нужно его хвалить, нужно с ним взаимодействовать какими-то разрушительными способами». Она подчеркнула, что в последние годы появились новые формы сопротивления, такие как обманы алгоритмических систем, которые позволяют обходить правила больших корпораций. Эти действия часто остаются за пределами традиционной философии, но для людей, сталкивающихся с реальностью капитализма, они становятся способом маленьких побед на низовом уровне.

Музыкальный критик Даня Порнорэп и редактор музыкального медиа The Flow Карина Бычкова. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В то же время Даня Порнорэп продолжил развивать тему, рассказывая о том, как книга Фишера, выпущенная в разгар финансового кризиса, осветила проблему депрессии как институционализированной болезни: «Марк Фишер считал, что никто из нас и из вас не виноват в том, что он болен депрессией, а на самом деле это общество устроено так, что оно заставляет людей болеть депрессией». Чтение Фишера, по мнению Дани Порнорэпа, особенно сильно резонирует с теми, кто переживает депрессию: «Но эта книга загоняет тебя в депрессию еще больше. Поэтому мне кажется, если у тебя нет депрессии, то читать ее не нужно. А если она у тебя есть, то как раз тогда можно прочитать, потому что хуже уже не будет».

В ответ редактор музыкального медиа The Flow Карина Бычкова отметила, что Фишер поднимал важный вопрос, связанный с функционированием позднего капитализма, когда человек вынужден бороться за выживание, не имея времени и ресурсов для личных экспериментов или саморазвития: «Марк отмечал, что при позднем капитализме человек занят тем, что постоянно добывает себе средства для выживания». Это состояние, по ее мнению, ведет к «невротизации» и к тому, что человек просто не способен избавиться от внутренних перегрузок.

«Кто в очереди за гнилой картошкой стоял, тот капитализм не критикует»

Диджей и музыкант Ник Завриев в свою очередь затронул важную тему, относящуюся к бинарным оппозициям, существующим в нашем обществе. Он напомнил всем присутствующим, что «кто в очереди за гнилой картошкой стоял, тот капитализм не критикует». Завриев подчеркнул, что его личный опыт жизни при социализме научил понимать, что как капитализм, так и социализм не могут быть панацеей: «По опыту человека, который пожил немножко и в том, и в том, я могу сказать, что капитализм, наверное, получше». Однако он также добавил, что все попытки поставить одну из систем в противовес другой на деле ничего не меняют: «Принцип «враг моего врага, мой друг» не работает».

Диджей и музыкант Ник Завриев и шеф-редактор «Яндекс Книг» Игорь Кириенков. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Завриев также отметил, что восприятие Фишера в других странах сильно зависит от политического контекста, в частности британского, в котором сам автор вырос: «Он же пишет про свой опыт в Британии, который он застал. Для него это совершенно другое. Он совершенно по-другому воспринимает как капитализм, так и социализм». Шеф-редактор «Яндекс Книг» Игорь Кириенков подчеркнул, что в контексте Фишера необходимо понимать его воспитание и карьеру в Британии, что сделало его работы особенно актуальными для англоязычного мира. А также Кириенков отметил, что важным акцентом в философии Фишера было внимание к идеям солидарности и необходимости нового типа общественного устройства: «И как раз там, левым или людям из рабочего класса, не хватает этой концентрации солидарности, это первое».

На фоне обсуждения вопросов о капитализме, солидарности и депрессии участники дискуссии убедились, что книги Фишера, несмотря на их глубину и философскую сложность, остаются актуальными. Они не теряют своей значимости даже в эпоху, когда обсуждение этих тем становится все более сложным, многослойным и иногда даже мемным.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».