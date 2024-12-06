Эльвир Файзуллин: «Мы провели в боевом охранении под снегом более суток»

Второй новый игрок «Крыльев Барса» и участник боевых действий на Северном Кавказе — о службе и баскетболе

«Крылья Барса»: привыкшие побеждать. Эльвир Файзуллин с чемпионским кубком . Фото: Михаил Захаров

Казанский баскетбольный клуб «Крылья Барса» вышел из кратковременного отпуска, продлившегося одну неделю. Среди игроков команды есть участник боевых действий, получивший тяжелые травмы после прохождения службы на Северном Кавказе, — Эльвир Файзуллин. О тяготах судьбы, спорте и новом коллективе спортсмен рассказал в интервью «Реальному времени».

«В нашу задачу входил контроль границы с Чечней на прилегающих территориях»

— Эльвир, расскажите о себе. В каких боевых действиях вы принимали участие?

— Я 1979 года рождения, из Сарапула — это город в Удмуртии, татарин по национальности, с историческими корнями в Татарстане. Был призван в армию еще в конце прошлого века и тысячелетия, в канун начала Второй чеченской войны, которая началась в 1999 году. На этот срок пришлась моя первая боевая командировка, в которой находился три месяца. Мы приехали, поначалу два месяца были в пункте постоянной дислокации, где я сдал квалификационные экзамены на право ношения крапового берета. После был отправлен во вторую командировку, которая продлилась уже восемь месяцев, на Северный Кавказ, конкретно — в Чеченскую Республику, для участия в контртеррористической операции, во время второй кампании.



У нас главные события разворачивались в 1999-м, когда Шамиль Басаев со своими бандформированиями вошел на территорию Дагестана. Мы были готовы выехать на усиление, как обозначалось боевое противостояние бандитам. В нашу задачу входил контроль границы с Чечней на прилегающих с Дагестаном, Ингушетией, Северной Осетией, Ставропольским краем территориях, хотя называть это и сравнивать с границей в нашем общем понимании не приходится.

Это были обычные блокпосты, которые создавались спонтанно. Но именно они и должны были принять первый удар террористов, которые в это время похищали людей, угоняли скот у местного населения, обстреливали блокпосты, на которых стояли местные милиционеры, как они тогда назывались.

Одновременно наши отряды готовились к входу на территорию Чеченской Республики, что и произошло 29 октября 1999 года. И нашей первоначальной задачей было создание базы для основных сил.



Здесь я хотел бы отметить, что и сейчас с нами воюет весь Западный мир. Как это было на Северном Кавказе 20—30 лет назад, когда на той стороне были наемники из Канады, Америки, Японии, Прибалтики, Украины — так же происходит и сейчас. Это я понимаю, общаясь с одноклубником Рустамом Рахманкуловым, другими ветеранами СВО. Ничего не меняется. Мы должны помнить это, как и то, что наши деды воевали и побеждали. И сейчас на СВО много моих бывших сослуживцев по горячим точкам, с кем мы не теряли связь.

Полтора года находится там мой друг, у которого бабушка с дедушкой из Макеевки Донецкой области. Другой сослуживец с опытом службы в 20 лет в спецназе, майор в отставке, пошел сейчас рядовым. Еще один сослуживец уже с 2014 года периодически выезжал в командировки. Они обучены, понимают что к чему, и они востребованы в такие периоды времени, исполняют свой долг: молодцы, я горжусь ими!

Эльвир Файзуллин на тренировке. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Пришлось пересесть на инвалидную коляску»

— Что с вами произошло по окончании боевых действий?

— Мой переезд в Казань состоялся уже после демобилизации, после чего я работал инкассатором, и уже тут настигла беда. Армейская служба — это перенагрузки, которые организму сложно перенести. В моем конкретном случае кровь перестала поступать в мышцы, нервные окончания из-за неправильной работы спинного мозга. Не было конкретного случая, чтобы можно было обвинить в этом ранение, травму. Скорее, нужно говорить о накопившихся последствиях. Вот, к примеру, случай, когда мы провели в боевом охранении под снегом более суток. А это, я вам скажу — в мокрой одежде встречаешь наступление вечера, когда температура резко падает до минус 10 градусов. Там мы провели всю ночь, обледенели все. И это не единичный факт, когда не разожжешь костер, никак не согреешься вообще, из-за опасения обнаружить себя. В результате последствия нарушения кровообращения привели к тому, что 15 лет назад пришлось пересесть на инвалидную коляску.



— Как вы узнали о команде «Крылья Барса»?

— Я пришел сюда, имея за спиной занятия биатлоном, кикбоксингом, как было до армии и после нее, пока позволяло здоровье. Биатлон был в моей жизни до развала СССР, а с его развалом начались проблемы с финансированием этого, прямо скажем, дорогостоящего вида спорта. В итоге секцию закрыли. Двое моих знакомых на тот момент занимались боксом, достигли звания кандидата в мастера, и они предложили мне перейти в новый на тот момент вид единоборств — кикбоксинг. На момент начала его развития это был, по сути, тот же самый бокс, там надо было только пару-тройку раз махнуть удар, нанося тот же лоу-кик, и добивать соперника руками. Спорт стал для меня образом жизни, после тренировок я начал выступать на соревнованиях, занимал третье место в чемпионате Удмуртии по молодежи.

В один из приездов в реабилитационный центр в Казани я познакомился с Сашей Ивановым, который на тот момент уже был игроком команды, и он рассказал о ней. А во время второй встречи, в году 2020-м примерно, он снова рассказал о своих занятиях, позитивной атмосфере, и этот разговор состоялся уже на момент моего переезда в Казань.

— Но баскетбол на колясках — это же совсем другое.

— Конечно, здесь даже не проблемы в физической нагрузке, с ней-то я справляюсь. Или в том, чтобы научиться маневрировать на коляске. Для меня сложность заключалась, что это командный вид спорта, притом что ранее я всегда занимался индивидуальными, осознавая, что самостоятельно несу ответственность за результат. В баскетболе на колясках все по-другому, здесь твоя ошибка — это минус для всей команды, и ответственность за поражение ляжет на всех. И мы все вместе несем эту ответственность. Ну и взаимодействия, конечно же, очень важны. С другой стороны, это как в армии, где на первый план выходит дисциплина.

На тренировках «Крыльев Барса» используют и волейбол. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Наша задача в том, чтобы работать в защите, в тех же заслонах»

В целом мне нравится движуха, которая в итоге и привела к чемпионству, как в дисциплине 3 на 3, так и в классическом 5 на 5. Это разные виды баскетбола на колясках, но оба по-своему интересные. Там другая тактика: например, в 3 на 3 ты куда больше владеешь мячом, и это немного больше нагрузки на спортсменов с низким баллом инвалидности, например для «единички», как у меня. Что касается 5 на 5, то там большая нагрузка может ложиться на высокобалльных спортсменов. Допустим, тренер может выставить на площадку трех баскетболистов с уровнем инвалидности в 4 балла, добавив двух «единичек», чтобы уложиться в общую сумму 14,5 балла. Там наша задача больше заключается в том, чтобы работать в защите, в тех же заслонах, когда ты с товарищем блокируешь коляску соперника, владеющего мячом, либо большого игрока, который планирует выехать под кольцо. Это такой аналог привычного прессинга.

— В преддверии Нового года вы устроили себе подарок, выиграв звание чемпионов страны. С кем сыграли?

— Там было пять матчей, из которых я выходил на площадку в двух: против команды из Ханты-Мансийска во втором круге и против Ульяновска в четвертом. Наши лидеры — молодцы, обыграли еще и Тюмень, Москву и Питер, на который был особый настрой, а сейчас игра пошла легко, когда все получалось. И забивали, и тактически переигрывали соперников, в итоге была одержана красивая победа. А мы в свою очередь помогали игрокам основы отдохнуть, противоборствуя командам пониже уровнем. И вот мы в первый раз стали чемпионами, поначалу даже не понимая всю крутость этого события, но у нас была неделя отдыха, во время которой в полной мере осознали, что мы чемпионы! 15-летний путь с момента создания команды до первого чемпионства пройден, я рад, что стал ее участником.

— Жаль только, что после победы тренера не могли качать...



— Это да! (Смеется).

Сергей Чистов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Главный тренер «Крыльев Барса» Сергей Чистов рассказал о новом игроке Эльвире Файзуллине:



«Эльвир в нашем коллективе уже четыре года, он полноценный член команды. С интересной предысторией. Мы ездили в тир, так вот там он показал, как надо поражать цели, буквально со всех видов оружия. Начинать ему пришлось поздновато, в 41 год, в этом плане он может служить примером для другого нашего новичка, Рустама, поскольку он втянулся, хотя было тяжеловато. Сейчас, как принято говорить, он у нас игрок ротации, но за свои пять-десять минут на площадке он отдается на все 100 процентов».