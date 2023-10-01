Самые неожиданные сюрпризы погоды в Казани за 124 года

Какие погодные рекорды наблюдались в столице Татарстана и кто их фиксировал

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

За первый месяц нынешней осени в Казани было обновлено целых три погодных рекорда: царило аномальное тепло. В прошлом климат Татарстана преподносил и более неожиданные сюрпризы. О том, какие рекорды были зафиксированы за 124-летнюю историю метеонаблюдений в Казани и кто стоял у истоков развития науки о погоде в регионе, — в материале «Реального времени».

Температурные рекорды Казани: 39 градусов жары и 44-градусный мороз

21 сентября в Казани был побит температурный рекорд 1937 года: максимальная температура воздуха составила +25,9 градуса. 24 сентября она поднялась до +26,2 градуса, 25-го держалась на уровне +26,1 градуса. Высокие температуры объясняются тем, что погода в последние недели месяца определялась обширным антициклоном, который охватил всю европейскую часть России. Об этом рассказал «Реальному времени» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. Среднесуточная температура в конце сентября должна составлять около 8 градусов тепла, но она на 4—5 градусов выше климатической нормы.

— Сейчас хорошо выражен суточный ход: днем прогрев, в ночное время — охлаждение, поэтому дневные температуры достигают +20 градусов, а ночные составляют +8...+10 градусов. Этот период можно назвать золотой осенью или бабьим летом, — объяснил профессор.

При этом антициклон — это не всегда хорошо, предупредил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев. Помимо приятной погоды, он приносит малое количество осадков. За этот сентябрь их выпало всего 9 мм, что составляет примерно 20% от нормы, равной 50 мм.

Среднесуточная температура в конце октября должна составлять около 8 градусов тепла, но она на 4—5 градусов выше климатической нормы. realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Однако температуры этой осенью — не предел погодных рекордов в столице Татарстана. История наблюдений в городе насчитывает 124 года. На метеостанции КФУ «Реальному времени» сообщили: самый жаркий день в Казани за этот период был зафиксирован 30 июля 2010 года. Тогда столбик термометра поднялся аж до +39,2 градуса. По словам Аухадеева, виноват в жаре был блокирующий антициклон, который господствовал в регионе целых 50 дней. Он не впускал любые другие барические образования, отгонял облака и обеспечил интенсивный прогрев и отсутствие осадков. В результате республику ждала катастрофическая засуха.

Интересно, что осадков летом 2010 года было даже чуть больше, чем в нынешнем. С апреля по 28 сентября 2023 года их количество составило 128 мм, а 13 лет назад в течение этого же периода выпало 150 мм. В свою очередь, норма составляет 250 мм.

Наиболее холодный день, по данным метеостанции КФУ, был 44 года назад, 31 декабря 1978 года: тогда приборы показали 44 градуса ниже нуля. Аухадеев отметил: старожилы помнят, что Новый год был очень морозный. По словам метеоролога, такие температуры могут наблюдаться только при ультраполярных вторжениях. В этом случае циркуляционный механизм выстраивается таким образом, что к нам поступают воздушные массы с акваторий северных морей. Важно отметить, что температурные рекорды зимы тоже часто связаны с антициклоном. Он разгоняет облака, которые являются экранирующим покровом и работают как одеяло, возвращая земле постоянно излучаемую ею энергию. В условиях отсутствия облаков тепло уходит беспрепятственно.

Самыми жаркими месяцами за историю метеонаблюдений Казани стали июнь 1948-го (среднемесячная температура составила +23,3 градуса), июль 2010-го (+26,6 градуса) и август 2016 года (+24,6 градуса). Минимальные месячные температуры наблюдались в январе 1891-го (-21 градус) и феврале 1954 года (-20 градусов).

Наибольшее количество осадков за день — 120 мм — выпало в Казани 29 июля 1899 года. Для сравнения: самый дождливый месяц, июль 2008 года, насчитывает 198 мм осадков. И снова причина всему — циркуляция, заявил Аухадеев. Большое количество осадков наблюдается при преобладании циклонов.

Истоки метеорологии в Татарстане: как казанские ученые открывали Антарктиду и летали на аэростате

Наука о погоде в Казанской губернии начала полноценно развиваться в начале XIX века после открытия в 1804 году университета, пояснил «Реальному времени» Переведенцев. За столь внушительный срок местными метеорологами было сделано немало открытий. Например, выдающийся математик и по совместительству ректор Казанского университета Николай Лобачевский первым в России стал заниматься изучением температуры в глубине почвы. По его указаниям в университетском дворике был вырыт колодец-обсерватория глубиной 33 метра. В скважину установили термометры, для которых проделали 20 отверстий. Кирпичная труба колодца насчитывала 31 площадку. Там ученые проводили наблюдения за тем, как ведет себя температура на глубине почвы. До наших дней колодец не сохранился: к сожалению, в нем обнаружили метан, и яму пришлось зарыть.

Наука о погоде в Казанской губернии начала полноценно развиваться после открытия в 1804 году Казанского университета. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Профессор Казанского университета Иван Симонов в молодости участвовал в первой русской экспедиции к Южному полюсу в 1819—1822 годах и был в числе первооткрывателей Антарктиды. Наблюдения ученого, сделанные в рамках опасного кругосветного путешествия, нашли отражение в статье «О разности температуры в Южном и Северном полушариях». Она вышла в 1825 году.

— Скорее всего, статья — одна из первых в мире по изучению северного и южного полушарий, — подчеркнул Переведенцев.



По итогам экспедиции Симонов писал: «Мы обогатили круг географических

сведений открытием более 30 островов, сделали множество полезных наблюдений, умножили музеумы наши новыми и любопытными произведениями природы». Эту цитату Переведенцев приводит в своей книге «Метеорология в Казанском университете: становление, развитие, основные достижения».

Одним из первых в России исследователей свободной атмосферы с помощью воздушных шаров был другой профессор Казанского университета — Иосиф Больцани. На привязном аэростате он измерял давление, температуру и влажность на разных высотах. В результате Больцани смог рассчитать вертикальный градиент каждой из этих метеовеличин.

Третья по непрерывности наблюдений метеостанция в России

Развивать науку о погоде было бы невозможно без метеостанции. В столице Татарстана она была открыта в 1812 году и ценна тем, что имеет очень длинный ряд, сказал Аухадеев. Метеоряд — это метеорологические величины, расположенные в хронологической последовательности.

— Метеоряды — как дорогое вино: чем старше, тем ценнее. У нас ведутся наблюдения более 210 лет, с 1812 года. Ценно то, что она [метеостанция] не меняла своего положения, всегда находилась во дворе главного здания. Правда, город рос, что несколько повлияло на ряды, но в то же время это дает возможность оценить в том числе влияние мегаполиса. В городе всегда теплее, есть свой микроклимат, — пояснил доцент КФУ.

Метеостанция в Казани была открыта в 1812 году, наблюдения на ней ведутся более 210 лет. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он отметил, что Казань — третья столица России еще и потому, что метеостанция в городе по продолжительности ряда третья в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам Аухадеева, сейчас в метеорологической обсерватории КФУ есть как традиционные, так и современные приборы. Университет использует даже автоматические метеостанции, которые ежеминутно следят за погодой онлайн. Для сравнения, специалист ведет наблюдение 8 раз в сутки.

Казанские метеорологи наблюдают не только за приземной погодой. В распоряжении ученых имеется температурный профилемер, который позволяет измерять вертикальный профиль температуры над Казанью каждые 10 минут. Мониторят даже километровый слой воздуха. Постоянные исследования дают потенциал для совершенствования прогностических методик.

— Когда вам дают прогноз погоды на Казань, вы огорчаетесь, если он немного не оправдался. Дело в том, что Казань — большой город, и у нас в низинах температура может существенно отличаться. Понимание всех распределений по территории республики в том числе позволит более точно прогнозировать, — уверил эксперт.

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