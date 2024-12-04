Михаил Карисалов: «Около 75% продаж компании СИБУР приходится на Россию»

Михаил Карисалов, генеральный директор СИБУРа, в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал об использовании предприятием географического разнообразия своих активов для повышения эффективности логистики и оперативного реагирования на изменения рыночной ситуации.

Татарстанские «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» ориентированы в основном на российский рынок. В то же время «Запсибнефтехим» одновременно снабжает внутренний рынок и работает на экспорт. Амурский газохимический комплекс, строительство которого идет в городе Свободном, ориентирован на рынки Азии.

Карисалов подчеркнул, что около 75% продаж компании приходится на Россию, что демонстрирует высокую роль внутреннего рынка для СИБУРа.