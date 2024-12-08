Протурецкие группировки вошли в город Манбидж в Сирии

Фото: Максим Платонов

В воскресенье западные СМИ сообщили о том, что бойцы протурецких группировок вошли в город Манбидж на севере Сирии, который ранее находился под контролем курдских формирований. Их слова передает «Интерфакс».

Согласно информации, в течение дня курды были вытеснены из подступов к этому стратегически важному городу, расположенному недалеко от границы с Турцией.

Ранее мятежники, включая протурецкие формирования, заявили о своих намерениях вернуть контроль над Манбиджем. В последние дни курды координировали свои действия с мятежниками, направляя усилия на нанесение поражения сирийским правительственным силам. Однако, как сообщают источники, это сотрудничество, вероятно, подошло к концу.

Ситуация в Манбидже остается напряженной, и дальнейшие действия обеих сторон могут оказать значительное влияние на динамику конфликта в Северной Сирии. Международное сообщество продолжает внимательно следить за развитием событий в этом важном регионе.

Рената Валеева