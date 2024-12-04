Инвестиции в машиностроение Татарстана достигли 52 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

За первые 6 месяцев 2024 года в отрасль машиностроения и металлообработки инвестировали около 52,1 млрд рублей. Об этом на пленарном заседании сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Общий объем инвестиций в основной капитал составил 521,5 млрд рублей. За исключением бюджетных средств сумма достигла показателя в 438,2 млрд рублей.

За весь 2023 год инвестиции в основной капитал составили 1180,4 млрд рублей (953,3 — за исключением бюджетных средств).

Елизавета Пуншева