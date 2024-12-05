В России сократят производство двигателей для Ту-214 из-за проблем с импортозамещением

Фото: Максим Платонов

Министерство промышленности и торговли России скорректировало планы по производству авиационных двигателей для самолетов SSJ-100, МС-21 и Ту-214 на 2025–2026 годы. Вместо запланированных 192 двигателей будет выпущено 128, сообщает издание «Известия» со ссылкой на проект соответствующего постановления.

Пересмотр планов связан с необходимостью синхронизации с рыночным спросом и графиками производства самолетов, а также с целью избежать лишних затрат на хранение готовой продукции. В 2025 году планируется выпустить 24 двигателя, а в 2026 году — 104.

Задержка объясняется проблемами с сертификацией новых двигателей, таких как ПД-8, и трудностями с импортозамещением комплектующих. Например, для SSJ-100 требуется заменить около 80% импортных деталей. Проблемы с сертификацией, в том числе систем предупреждения столкновений, также замедляют производство.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Корректировка планов по двигателям повлияла на объемы выпуска самолетов. Вместо 1081 лайнера до 2030 года планируется выпустить 994. Несмотря на сокращение производства в ближайшие два года, планы по увеличению выпуска двигателей до 2027–2030 годов сохраняются, предполагается приобретение 50 единиц нового оборудования.

Недавний инцидент с возгоранием фюзеляжа SSJ-100 в Анталье не повлиял на планы по эксплуатации этого типа самолетов, согласно заявлению Росавиации.

Рената Валеева