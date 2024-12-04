Объем отгруженной промышленной продукции Татарстана в 2023 году превысил 1 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

По итогам 2023 года объем отгруженной промышленной продукции Татарстана превысил 1 трлн рублей. Об этом в ходе пленарного заседания сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

По её словам, за 10 месяцев 2024 года доля машиностроения и металлообработки сохранились на уровне 2023 года. Наибольший рост показали производство оборудования (124,8%) и прочих транспортных средств (282%)

Минуллина рассказала и о ситуации в области импортозамещения. По ее словам, в транспортном машиностроения доля составляет 97%, в энергетическом — 77%, в нефтегазовом — 54,5%, в тяжелом — 52,4%.

До этого стало известно, что за первые 6 месяцев 2024 года в отрасль машиностроения и металлообработки инвестировали 521,5 млрд рублей.

