В России на развитие нацпроекта «Космос» выделят до 750 млрд рублей
Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что национальный проект по развитию космической деятельности России близок к завершению. В рамках его реализации предполагается выделение средств в диапазоне от 500 до 750 млрд рублей. Об этом сообщили в ТАСС.
По словам Борисова, проект разрабатывается в трех сценариях — минимальном, оптимальном и максимальном, с различной долей бюджетного финансирования.
— Сегодня сумма варьируется от 500 до 750 миллиардов рублей, — уточнил он.
- Борисов также подчеркнул, что основные параметры проекта уже согласованы и находятся на финальной стадии.
— Он практически сверстан и обсужден. Под руководством первого заместителя председателя правительства согласованы все ключевые моменты, и проект готов для представления президенту, — добавил глава Роскосмоса.
Напомним, что до 2030 года российские власти планируют выделить более 40 трлн рублей на реализацию новых национальных проектов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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