В Татарстане к газу подключены 81% домов — это выше среднероссийского показателя

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В Татарстане к газу подключены 81% домов. В это время средний показатель по России составляет 51%, рассказал в ходе брифинга генеральный директор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

— На сегодняшний день газ довели до границ участков 28,8 тыс. домовладений. Это до забора доведено. Счастливыми потребителями природного газа стали 23,3 тыс. домов. У них уже подключена внутрянка, они топят свои котлы, разжигают газовые плиты. Процент подключенных домов — 81%, это от доведенных до забора. В среднем по России — 51%. Представляете, насколько мы среднероссийский показатель обгоняем, — заявил Усманов.

При этом, по его словам, есть ряд ограничений, которые не позволяют довести этот показатель до 100%. Так, например, некоторые граждане пользуются программой, не проживая в доме на постоянной основе. Власти проводят газопровод до забора, однако его подключение является ответственностью собственника.

При этом общий уровень газификации в регионе достигает 97,8%.

Всего по программе догазификации домовладений с 2021 года в Татарстане подано свыше 34 тыс. заявок, заключено по ним 32,8 тыс. договоров.

Не газифицированными в Татарстане остаются 306 населенных пунктов. Работа по ним продолжается. Проблем с финансированием нет, и программа протекает в соответствие с графиками.

Елизавета Пуншева