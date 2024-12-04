Рустам Минниханов обсудил с Минпромторгом России и «Ростехом» развитие АО «Туполев»

В Казани состоялось заседание Совета директоров АО «Туполев» (в составе ОАК Госкорпорации «Ростех») под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова. Мероприятие прошло на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова — филиале АО «Туполев». Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

В заседании приняли участие замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров, индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, гендиректор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, управляющий директор АО «Туполев» Александр Бобрышев и новый директор Казанского авиазавода Зуфар Миргалимов.

Перед началом заседания участники осмотрели Казанский авиационный завод, где сейчас реализуется масштабная программа модернизации и технического перевооружения.

В ходе заседания обсуждались ключевые вопросы деятельности АО «Туполев», включая техническое перевооружение и строительство, серийное производство самолетов Ту-214, привлечение новых кадров и развитие внешней кооперации.

В рамках мероприятия Минниханов вручил госнаграду — почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан» — Николаю Савицких, руководившему Казанским авиазаводом с 2014 по 2024 год.

Рената Валеева