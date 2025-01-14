Павел Галанов: «Матыцин, еще будучи министром спорта, дал мастер-класс нашим детям»

Сабинский теннисист — об истории развития настольного тенниса в Татарстане

Павел Галанов на турнире в родном Мамадыше. Фото: предоставлено Павлом Галановым

Казань в 2024 году приняла несколько крупных международных турниров по настольному теннису, включая Игры стран БРИКС и турнир в рамках российско-китайского форума «РОСТКИ». Спортсмены республики достойно выступили на этих соревнованиях. Залогом успеха во многом стало развитие этой дисциплины на уровне студенческого спорта. Подробнее об этом в интервью «Реальному времени» рассказал главный тренер сборной Поволжского университета спорта Павел Галанов.



«Первый месяц жизни я прожил еще при СССР»

— Павел, ты родом из Мамадыша, про который любят шутить с отсылкой к Парижу. Скажи, был ли хотя бы один шанс соединить эти два города в твоей теннисной карьере?

— В смысле: через Мамадыш в Париж? Ну два этих населенных пункта соединяются только в нашем анекдоте. В плане градообразующего предприятия там есть спиртзавод, в плане спорта — район связан с автоспортом, в частности через Мамадыш стал пролегать маршрут международной автогонки «Шелковый путь».

Я там родился в 1991 году и первый месяц прожил при СССР. Затем это была уже Россия, когда я начал заниматься настольным теннисом, непростительно поздно по современным меркам — в 12 лет. Сейчас, достигнув этого возраста, детишки уже начинают участвовать в международных стартах, самые сильные успевают выполнить норматив мастера спорта.

С другой стороны, это уже был мой осознанный выбор. Настольный теннис мне очень понравился и, поиграв три года в Мамадыше, я прогрессировал настолько, что был приглашен в Казань. Здесь оканчивал школу, затем учился в училище олимпийского резерва, поступил на юрфак КГУ. Надо выразить благодарность моим первым наставникам Игорю Валерьевичу Пупышеву и Андрею Борисовичу Шебухову. Они переехали в Мамадыш из Вятских Полян в начале 2000-х на мое счастье и не только научили своих подопечных секретам этого вида спорта, но и привили любовь к нему.

То были времена, когда республиканскую федерацию возглавлял местный бизнесмен Алемас Валеев, а его сын Марсель был первой ракеткой Татарстана. Он на год старше меня, мы с ним однокашники по юрфаку.

Слева-направо: Андрей Шебухов и Игорь Пупышев и их подопечные Анна Шаронова и Павел Галанов. предоставлено Павлом Галановым

Марсель был нашим лидером, стал первым мастером спорта в республике, достигнув уровня студенческой сборной страны. Мы с ним хорошо общались и помимо спорта, плюс были спаррингом друг для друга на тренировках. Турнир Универсиады проходил еще в «Ак Буре», поскольку специализированного центра у нас тогда еще не было.

Третьим в нашей команде был переехавший из Нижнего Новгорода Алексей Большов, который уже давно закончил с настольным теннисом на профессиональном уровне, потом много играл по любителям, но уже давно вернулся в родной Нижний Новгород.

В команде девушек играли местные Эльза Шарипова, ныне Шибаева, Кристина Исаева и приехавшая в Казань из Свердловской области Ольга Власова.

— Алемас Шагеевич сетовал, что изначально перепутал настольный теннис с большим, рассчитывая, что занятия этим видом спорта будут приносить прибыль, а в его случае все складывалось как раз наоборот. Одни только траты как на сына, так и на сборную республики.

— Что любопытно, мы в сборной практически все были ровесниками плюс-минус все первокурсники и сразу попали на финал всероссийской Универсиады, заняв 5-е, итоговое, место. В принципе, это был хороший результат, но руководству он не совсем понравился. Может быть вследствие этого меня на втором курсе КГУ отчисляли, но на мое счастье в Казань переехала из Челнов Поволжская академия спорта, куда я и перевелся на спортивный профиль, о чем не жалею. Юридическое образование от меня никуда не делось, со временем я его получил, проучившись в КЮИ, правда, только для самого себя, поскольку к тому времени уже прочно связал жизнь со спортом и настольным теннисом.

Ольга Власова на интервью. предоставлено Павлом Галановым

«Топы настольного тенниса играли совсем не так, как нас учили»

— Перед Всероссийской универсиадой Казань уже успела принять Суперкубок Европы, который проходил во Дворце спорта.

— Да, в старом ледовом дворце собрались восемь сильнейших, мы туда ходили болеть, смотрели во все глаза на звезд. Тогда был Владимир Самсонов из Белоруссии, Тимо Болл из Германии, Микаэль Мэйс из Дании, румын Калиникос Крянга, выступавший за Грецию, австрийцы Вернер Шлягер и Чен Вейк Синг. Из россиян играли Алексей Смирнов и Игорь Рубцов, который заменил неприехавшего в Казань Петра Корбела. Это же был первый в истории розыгрыш Суперкубка с очень большим призовым фондом.

— В первый день соревнований был огромный ажиотаж, поскольку турнир открывали президент федерации настольного тенниса России Игорь Левитин и Рустам Минниханов. Финальный день соревнований совпал с матчем отбора чемпионата Европы Россия — Англия, когда два гола Романа Павлюченко принесли нам победу и шанс на выход на Евро-2008. Практически весь оргкомитет Суперкубка собрался у телевизора в пресс-центре и на настольный теннис уже никто не обращал внимания.

— А у нас на трибунах наоборот был ажиотаж. Тогда же интернет не был так развит, и за выступлениями ведущих спортсменов мира и Европы мы могли смотреть только на видеокассетах. А тут они — на расстоянии десятков метров, понятно, что мы смотрели во все глаза. Не только казанцы, но и любители спорта Татарстана, всего Поволжья: сюда приехали из Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска, Чебоксар, отовсюду, где развит наш вид спорта. Нам еще повезло, что все эти спортсмены приехали, поскольку при пересадке в Москве их застал снегопад.



Павел Галанов вместе с участниками ВИП-матча Игорем Левитиным и Рустамом Миннихановым . предоставлено Павлом Галановым

— Менеджер Самсонова оба игровых дня просидел у нас в пресс-центре, названивая в аэропорт Москвы, поскольку у его подопечного пропал багаж. А там главным была одежда с нашивками многочисленных спонсоров. Они должны были из Казани ехать на какой-то турнир, где не имели права играть без брендированной одежды.

— А я запомнил, что мне удалось спуститься в игровой зал и взять автограф у тренера Тимо Болла. У самого Болла, который выиграл турнир, взять автограф не получилось, но повезло, что тренер расписался, и, как я вижу, он до сих пор работает в команде Бундеслиги, практически не изменившись с той поры, хотя прошло уже 17 лет. Мне же тогда всего 16 лет было, я и представить не мог, что вскоре сам буду играть, а Казань на какое-то время станет одним из центров проведения крупных международных стартов, как чемпионаты Европы среди студентов в том же Дворце спорта, среди юниоров и Универсиады уже в специализированном Центре бокса и настольного тенниса.

Возвращаясь к первому турниру, увиденному воочию я очень удивился, что ТОПы настольного тенниса играли совсем не так, как нас учили в спортшколе на Отрадной, единственной тогда специализированной спортшколе настольного тенниса в Казани. У каждого был своеобразный стиль, не такой, как был описан в наших учебниках по настольному теннису. Правда, ни одного «перьевика» (китайская манера держать ракетку двумя пальцами) среди той восьмерки Суперкубка не было, все играли европейской хваткой. Запомнил еще, что Болл и Мэйс были левши.

предоставлено Павлом Галановым

«Завершилась череда крупных международных турниров в Казани Всемирной летней универсиадой»



— Раз уж упомянули спортшколу на Отрадной, напомни, кто тогда был главным тренером в республике?

— Руслан Степанов, приехавший в Казань из Нижнего Новгорода. Но он переехал в Казань в начале двухтысячных, и на момент, когда я тоже приехал в столицу Татарстана из Мамадыша, Руслан Валерьевич стал здесь моим первым тренером. Далее подъехал Олег Юрьевич Смирнов, другие наставники.

— Череда турниров в Казани, Суперкубок — Всероссийская универсиада, продолжилась двумя чемпионатами Европы, вначале среди студентов в 2010-м, затем среди юниоров в 2011-м.

— По студентам Марсель Валеев был запасным в команде КГУ, поскольку это был не чемпионат среди студентов, а чемпионат среди вузов, и в нем принимали участие сборные вузов, поэтому гражданство участников не имело значения.

— Да, это была идея Олега Матыцина, почетного гостя соревнований.



— Олег Васильевич всегда был очень вовлечен в наш вид спорта. Помнится, он, уже будучи министром спорта России, приехал в Академию тенниса, где мы собрали детей на встречу. А она вылилась в мастер-класс от мастера спорта, призера Спартакиады народов СССР 1983 года. Кстати, Матыцин недавно принимал участие в турнире «РОСТКИ», как и Игорь Левитин, и министр спорта Татарстана Владимир Леонов, и мастер спорта Александр Бабаков, ныне заместитель председателя Госдумы.

Экс-министр спорта, теннисист Олег Матыцин на чемпионате Европы среди студентов 2010 года . предоставлено Павлом Галановым

Завершилась череда крупных международных турниров в Казани Всемирной летней универсиадой.

— Любопытно, что в отношении казанской Универсиады проявился и твой родной Мамадыш, куда перед стартами отправились на учебно-тренировочные сборы члены команды России по борьбе на поясах.

— А я в ней участвовал в качестве сотрудника оргкомитета, хотя до стартов числился в составе кандидатов в сборную. Правда, в очень глубоком запасе, как и Марсель Валеев. Но свою сопричастность к турниру в качестве сотрудников я ощутил, отвечая за определенных спортсменов. И как привязанный ходил за ними, они кушать, я — в столовую, они в раздевалку — я туда же, они на интервью — и я туда же. И так две недели: с шести утра до 11 вечера.

«У нас сейчас сформировался костяк очень неплохой команды»

— Расскажи, как ты сейчас тренируешь студенческую сборную Поволжского университета спорта.

— У нас торжественно отмечали 50-летие вуза, разбив чествование на два этапа. Очень понравилось. Если же говорить о спортивной составляющей, то у нас сейчас сформировался костяк очень неплохой команды, которая прошлым летом на международном фестивале студенческого спорта, проходившем в Екатеринбурге, заняла 3-е место.

Это для наших спортсменов-студентов была замена Международной универсиады, причем следует отметить приезд очень неплохой делегации из Китая, ставшей в итоге чемпионом, 2-е место было у команды Магнитогорска, где сейчас собраны сильнейшие теннисисты-студенты. В числе бронзовых призеров того турнира: Булат Латипов, Александр Макеев, Марат Султанов, Динар Юсупов, а также Анна Дмитриева, Динара Исмаилова, Арина Слаутина и Дарья Шадрина. Сейчас был определенный провал, связанный с тем, что Латипов и Юнусов уходили служить в армию, ни в какую-нибудь спортроту, а в обычные войска, и им понадобится некоторое время для того, чтобы вернуть утраченную спортивную форму, а Слаутина перевелась в вуз другого региона. Тем не менее наша команда продолжает оставаться боеспособной на уровне Приволжского федерального округа, а это привычно сильные Башкортостан и Чувашия, Нижний Новгород и Самара.

Тут я хочу отметить обучение в Поволжском университете спорта, профильном спортивном учебном заведении, но тут нет практики, когда спортсменам можно вообще не учиться. Такое зачастую происходит, когда приглашая спортсмена его предупреждают, что учеба окажется настолько легкой, что необходимо будет только за дипломом прийти.

Команда Поволжского университета спорта на фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге. предоставлено Павлом Галановым

— Тренер одной игровой команды сетовал, что на вступительных экзаменах по биологии у него срезали весь потенциальный стартовый состав. Никто не сдал — никто не поступил, как дальше студенческая команда играла — одному богу известно.

— Зачастую это отпугивает потенциальных абитуриентов. У нас же еще на стадии вступительных экзаменов могут обнаружиться проблемы, если человек не хочет учиться. В этом есть логика, если всех освобождать от обучения, то просто некому будет учиться, поскольку вуз и так насыщен спортсменами высокого класса. Каждый второй — КМС, каждый третий — мастер спорта, каждый четвертый — сборник, и они в итоге, зачастую сжимая зубы до скрипа, и на лекции ходят, и зачеты-экзамены сдают. Кое-кто затем остается в академической науке, как Диляра Баширова, ваш покорный слуга, а мы вместе играли за команду вуза в тот самый 2013 год Универсиады. Правда, Диляра сейчас работает на другой кафедре, на другом факультете, а за развитие настольного тенниса я отвечаю в единственном числе, и в конце нынешнего учебного года мы проведем первый выпуск студентов, у которых в дипломе будет записано «тренер-преподаватель по настольному теннису».

«У нас отдается приоритет чемпионату страны среди республик, краев и областей»

Это случилось впервые в истории настольного тенниса в республике. Есть люди, которых отправляли учиться целенаправленно, ожидая, что после обучения они вернутся на работу в родной район. Имеется в виду поселок Шемордан Сабинского района.

— За команду которого ты сейчас играешь в высшей лиге.

— Да, так как у меня прописка в Сабинском районе, то я играю за Сабы, вместе с Хайемом Исмагиловым, старшим братом Саъди, плюс Камиль Вильданов и Инсаф Латыпов. Правда, необходимо отметить, что это клубный чемпионат страны, а у нас отдается приоритет чемпионату страны среди республик, краев и областей, который проводится в 10-дневный срок, совмещая лично-командные старты. Этот турнир считается объективным отображением состояния развития настольного тенниса в регионе, на который еще необходимо отобраться через старты в федеральных округах. А клубный чемпионат составляют команды, которые можно набрать согласно желанию спонсоров. С другой стороны: я сам никогда не участвовал в чемпионате страны, просто не проходя сито отбора на него, а в клубном чемпионате страны участвовал уже более 10 раз.



Тренер сборной Поволжского университета спорта закончил в альма-матер бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. предоставлено Павлом Галановым

С другой стороны, наша республика сама по себе дает возможность участвовать в сильных турнирах, вплоть до международного уровня. К примеру, сабинский турнир памяти Нургали Минниханова, отца раиса Татарстана Рустама Нургалиевича и главы Сабинского района Раиса Нургалиевича. Отличный уровень конкуренции, который создается за счет солидного призового фонда, и приезжают люди из топ-20 национального рейтинга. Сам Левитин туда приезжает, поскольку в рамках турнира проходит матч ВИПов, как было на форуме «РОСТКИ», когда играли Бабаков и Леонов в парах с профессиональными спортсменами. Так и тут, Левитин и Минниханов выходят играть в дуэте с профиками. Я как раз был участником такого матча. Одновременно с матчами профессионалов и ВИПов, соревнуются дети из сельских районов Татарстана. Что еще нужно для популяризации нашего вида спорта?

Отличный турнир, особенно если вспомнить, что поначалу он проходил на льду.

— Как Суперкубок Европы 2007 года в Казани, с которого мы начинали наши воспоминания?

— Ну нет, тогда в ледовом дворце Казани лед либо растопили, поскольку уже была «Татнефть Арена», либо площадка для настольного тенниса была установлена на толстенной подушке, так что наличие льда совсем не ощущалось. Во всяком случае, никаких неудобств я не заметил. А в Шемордане, где стартовал Мемориал Нургали Минниханова, прошедший уже в 22-й раз, была ледовая арена, а других крупных спорткомплексов не было. В итоге на льду расстелили некое покрытие, а со времени начала матчей создавалось ощущение, что ты играешь в настольный теннис на льду, он прямо ощущался. Сейчас, понятно, такого нет, все очень цивильно.

Галанов на награждении. предоставлено Павлом Галановым

«Нам форс-мажор помог, потому что в Казань задолго до стартов прилетели австралийцы»

— Казань, еще только входя в период проведения международных соревнований, остро ощущала нехватку переводчиков. Даже с популярным английским, поскольку спортивной специфики не знал практически никто. Во время чемпионата мира среди юниоров по хоккею 2008 года мой вопрос о том, что хоккеисты активно действовали на пятачке перевели как «активные действия на носике свиньи».

— Тут я уточню, что профессиональный сленг зачастую куда важнее знания самого языка с «оксфордским акцентом». Я не скажу, что у меня был хороший английский, но в итоге со спортсменами мы быстрее находили общий язык по спортивной тематике, чем они с переводчиками. К тому же мне помогло, что мы начали работу задолго до старта Универсиады. У нас были некие симулякры на тему — общение с иностранным спортсменом, и к началу стартов я уже втянулся в рабочий процесс. Потом нам еще форс-мажор помог, потому что в Казань задолго до стартов прилетели австралийцы, практически никого не предупредив, и мы с ними начали строить общение, когда турнир еще не стартовал и можно было допустить какие-то неточности. Это воспринималось как некие рабочие моменты.

Единственная сложность возникала с азиатами, поскольку они не знали ни английского, ни какого другого международного языка для общения. Конкретно у меня была проблема с японцем. Я запомнил его как очень худого парнишку, который по приезду в Казань заболел. Еле-еле его вылечили, а уже потом выяснили что это был Коки Нива, серебряный призер Олимпиады в Рио (2016), бронзовый призер Олимпиады в Токио (2020), иными словами суперзвезда настольного тенниса.

— Ты в свои 33 года не ощущаешь себя ветераном?

— У нас большое количество мастеров гораздо взрослее меня. Вот, например, Максим Шмырев, которому пошел 44-й год, и он наверняка застал еще соревнования на уровне чемпионата СССР. Так вот он в нынешнем сезоне выиграл чемпионат мира среди ветеранов, который проходил, если не ошибаюсь, в Америке. Да, Шмырев сейчас больше по ветеранским турнирам, но и в обычных, нет-нет, да и заявляется. А первой ракеткой сборной Татарстана до недавнего времени была Елена Абаимова, которой 48 лет, но она на чемпионате России нынешнего сезона завоевала медаль в миксте вместе с Саъди Исмаиловым. Я же говорил про непритязательность нашего вида спорта.

