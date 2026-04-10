В Казани стартовал международный турнир по каратэ

В Казани стартовал Международный турнир по каратэ «Кубок Ак Барс». Соревнования проходят в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» с 9 по 13 апреля.

На турнир заявились более 2 000 участников из 16 стран мира. В том числе в Казань прилетели спортсмены из Азербайджана, Киргизии, Абхазии, Бангладеш, Мали, Гвинеи, Туркменистана, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Камеруна, Кот-д’Ивуара и Турции.

Официальная церемония открытия пройдет 11 апреля в 13:00 во Дворце единоборств «Ак Барс».

«Кубок Ак Барс» проводится с 2011 года. В 2023 году турнир получил статус международных соревнований.

Зульфат Шафигуллин