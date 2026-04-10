В матче «Рубин» — «Оренбург» главным арбитром станет 30‑летний Прокопов

Домашняя игра казанцев начнется в 16:30 мск

Стал известен состав судейской бригады на матч 24‑го тура чемпионата России между «Рубином» и «Оренбургом», который пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» в 16:30 мск.

Главным арбитром встречи назначен 30‑летний Андрей Прокопов — для него это будет всего третий матч в карьере на уровне чемпионата России. В текущем сезоне он уже отработал на двух играх РПЛ: в матче «Оренбург» — «Акрон» (2:0) и в противостоянии «Сочи» — «Краснодар» (1:2). В этих встречах Прокопов назначил два пенальти и показал в общей сложности 11 желтых карточек.

Помогать главному судье на бровках будут Андрей Болотенков и Денис Березнов, а роль арбитра VAR исполнит Артем Чистяков.

В турнирной таблице чемпионата «Рубин» располагается на седьмом месте, тогда как «Оренбург» находится в зоне вылета — команда занимает 15‑ю строчку и борется за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Рената Валеева