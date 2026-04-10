Российские ватерполисты обыграли бразильцев и вышли в четвертьфинал Кубка мира

Будущие соперники определятся по итогам матча между сборными Франции и Португалии

Сборная России по водному поло успешно стартовала на международном уровне после длительного перерыва: в матче 1/8 финала второго дивизиона Кубка мира, проходящего на Мальте, российские ватерполисты обыграли команду Бразилии со счетом 16:10.

Это первый турнир национальной команды под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с момента отстранения в 2022 году — спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Напомним, World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских атлетов до международных турниров в командном виде спорта в таком формате. О возможности участия стало известно еще в ноябре.

На групповом этапе турнира россияне выиграли все три матча, как ранее сообщал ТАСС. Теперь команде предстоит четвертьфинальная стадия: соперники определятся по итогам матча между сборными Франции и Португалии, а сами встречи 1/4 финала запланированы на 11 апреля.

Завершится соревнование 13 апреля. Победитель получит повышение в классе, а финалисты турнира смогут принять участие в суперфинале, который состоится в июле в Сиднее.

Рената Валеева