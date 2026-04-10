УНИКС вышел в финал Winline Basket Cup: казанцы набрали первую «сотню» в турнире, обыграв «Парму»

Казанский УНИКС вышел в финал Winline Basket Cup, обыграв в полуфинале пермскую «Парму» со счетом 104:83. Эта победа позволила команде набрать первую «сотню» очков в рамках турнира и пробиться в заключительный раунд «Финала четырех», где она поборется за титул чемпиона.

Ключевую роль в успехе казанцев сыграли несколько игроков. Андрей Лопатин принес команде 24 очка, Джален Рейнольдс отметился 20 очками и 6 подборами, Маркус Бингэм добавил 15 очков, а Алексей Швед записал на свой счет 10 очков и 7 результативных передач.

У «Пармы» лучшими на площадке стали Брэндан Адамс (28 очков и 9 передач), Александр Захаров (23 + 6 подборов) и Террелл Картер (13 + 5 подборов).

Стоит отметить, что у УНИКСа из‑за травм матч пропустили форвард Тай Брюэр и защитник Пэрис Ли.

Соперник казанцев в борьбе за первое место во внутрисезонном турнире определится сегодня в матче ЦСКА — «Зенит», который стартует в 19:45 по московскому времени. В этой же игре выявится и будущий оппонент «Пармы» в матче за третье место.

Следующая игра УНИКСа запланирована на воскресенье — встреча пройдет в 14:00 по московскому времени.

