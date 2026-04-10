«Зенит-Казань» выиграл третий матч серии с «Локомотивом» в полуфинале
Казанцам осталось одержать одну победу для выхода в финал
«Зенит-Казань» выиграл третий матч серии с «Локомотивом» со счетом 3:2 в полуфинале плей-офф Суперлиги. Команда Алексея Вербова победила на тай-брейке.
Решающая пятая партия завершилась уверенной победой казанского «Зенита» — 15:9.
Это вторая подряд победа «Зенита-Казани» над новосибирцами, счет в серии стал 2:1 в пользу казанцев.
Следующий матч серии между «Локомотивом» и казанским «Зенитом» пройдет 12 апреля в Новосибирске в 15:30 по московскому времени.
«Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит-Казань» — 2:3 (27:29, 25:13, 20:25, 27:25, 9:15).
Напомним, «Зенит-Казань» выступает в нынешнем сезоне в ранге действующего чемпиона Суперлиги.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».