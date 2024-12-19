По ту сторону экрана: что происходило в кулуарах пресс-конференции Путина

Фото: Дарья Пинегина

В этом году совмещенные прямая линия и пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным» заняли рекордные 4,5 часа. За это время президент успел ответить на 87 вопросов, три из которых были из Татарстана. Журналисты собрались задолго до начала пресс-конференции, многие креативно подошли к подготовке плакатов с вопросами, но задать их, конечно, удалось не всем. Наше издание уже собрало главные тезисы выступления российского лидера, а деталями закулисья и личными впечатлениями от работы на площадке поделился корреспондент «Реального времени».

Большинство вопросов — о своем регионе

Подготовка к прямой линии для журналистов началась за день до самого мероприятия, представителям СМИ начали выдавать аккредитационные бейджи и результаты ПЦР-тестирования. На следующий день с самого утра можно было наблюдать, что желающих попасть на пресс-конференцию очень много.

Несмотря на большое количество людей, ожидание и прохождение аккредитации у корреспондента «Реального времени» заняло около 15 минут. Но тем, кто пришел позднее, пришлось потратить больше времени. Один из журналистов отреагировал на это шуткой: «Вы что, занимали очередь еще вчера?»

На следующий день с самого утра можно было наблюдать, что желающих попасть на пресс-конференцию очень много. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Журналисты начали собираться у Гостиного двора, где должна была пройти прямая линия с Путиным, уже в 8 часов утра. Запускать внутрь начали около 8.30. Несмотря на морозную погоду, настроение у прессы было приподнятым.

— Я на таком мероприятии в первый раз и, собственно говоря, президента буду видеть вживую в первый раз. Беспрецедентные меры безопасности, конечно, впечатляют. Я планирую задать вопрос о стоимости жилья в нашем регионе — в Приморском крае, — поделилась с нашим изданием одна из журналисток.

Большинство приехавших со всей России журналистов планировали задать вопросы относительно своих регионов.

Яркие плакаты помогли?

Очередь к залу проведения пресс-конференции начала выстраиваться еще в 10.30, и уже через час помещение было заполнено. Трансляция началась, как и планировалось, в 12.00, около 12.05 в кадре появился и Владимир Путин. Вопросы задавали и ведущие, озвучивая в том числе обращения граждан России, и журналисты, которым давал слово пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Многие представители республик оделись в национальные костюмы и взяли с собой яркие плакаты, чтобы суметь обратить на себя внимание и задать долгожданный вопрос.

Корреспонденту «Реального времени» запомнились плакаты с надписями «С кем поговорить?», «10 лет не задавали», «Живу на улице» и с изображением вишни. Кроме того, одно из СМИ собрало свое название из гирлянды. Журналисты из нашей республики держали плакат «Татары. БРИКС. Штаб» и «Из Казани про БРИКС». К слову, двоим из них удалось задать свои вопросы.

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При этом представителям СМИ запретили проносить с собой плакаты большего формата, чем А4. Однако это не помешало одной из журналисток — ей дали задать вопрос, несмотря на нарушение правила и выкрик с места.

Высидеть более 4,5 часа не для всех оказалось посильной задачей — несколько человек вышли из зала еще до окончания пресс-конференции. Некоторые журналисты остались делиться впечатлениями друг с другом.

— В целом пресс-конференция получилась очень информативной, наполненной впечатлениями. Были вопросы как и серьезные, так и креативные. В этой конференции было все. Организация была на высшем уровне. Организовали как камеры хранения, так и фуршет, — поделилась впечатлениями корреспондент «Реального времени».