Бизнес-обзор: новые шефы управдома в «Салават купере» и ТК «Челны Холод»

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 41-я

Фото: Максим Платонов

На этой неделе в одном из старейших торговых предприятий Казани — АО «Спорткультавтотовары» («СКАТ») раскрыли данные об изменениях во владении активами. В управляющую компанию «РСК», обслуживающую соципотечный микрорайон «Салават купере», пришел новый директор. Кадровые ротации произошли в эти дни еще у ряда предприятий республики. Подробнее — в очередном обзоре «Реального времени».

Перетасовка активов у бенефициара сети «СКАТ»

В понедельник стало известно об изменениях в уставном капитале казанской компании «Спорткультавтотовары» бизнесмена и зампредседателя Общественной палаты Татарстана Мунира Гафиятуллина. Новым совладельцем общества, по данным «СПАРК-Интерфакс», стала фирма «Митра», контролируемая предпринимателем. Причем произошло это еще в прошлом году, но данные раскрыли лишь сейчас.

История компании насчитывает 66 лет, она стала правопреемником государственного предприятия советских лет «Татспорткультторг», которое управляло обширной сетью спортивных магазинов и складов по всей республике. Гафиятуллин стал его директором в 1989 году. В 1993-м предприятие преобразовали в АО «Спорткультавтотовары», или «СКАТ», в те годы его магазины работали практически вне конкуренции.

В уставном капитале компании «СКАТ» бизнесмена и зампредседателя Общественной палаты Татарстана Мунира Гафиятуллина произошли изменения. взято с сайта Общественной палаты РТ

В начале нулевых Гафиятуллин начал заниматься недвижимостью и участвовал в реконструкции ГУМа с братьями Хайруллиными. Был даже соучредителем ОАО «ГУМ-3». В дальнейшем пути бизнес-партнеров разошлись. Во время кризиса 2008 года «СКАТ» перепрофилировался в девелоперскую компанию. Бизнесмен пояснял, что с открытием магазинов зарубежных спортивных брендов компании пришлось пересмотреть сферы деятельности. Он оставил часть помещений для торговли, а остальные площади начал сдавать в аренду и выпускать стройматериалы.

В 2015 году компания решила избавиться от двух зданий по ул. Баумана. «Реальному времени» Мунир Гафиятуллин тогда заявлял, что продажа связана с его планами открыть крупный торговый центр, ориентированный на активный отдых. В сохранившихся торговых точках компании и сегодня продают снегоходы, мототехнику, гидроциклы, товары для спорта и активного отдыха. Но выручка предприятия в прошлом году упала наполовину — до 66,4 млн рублей, чистая прибыль также сократилась с 19,7 до 15,5 млн.

В 1993-м было создано АО «Спорткультавтотовары», или «СКАТ», в те годы его магазины работали практически вне конкуренции. скриншот с сайта Яндекс.карты

Новый шеф управдомов по линии ГЖФ

В управляющей компании «РСК», которая обслуживает соципотечный микрорайон «Салават купере», исполняющим обязанности директора назначен Владимир Лапин. Прежний руководитель Эдуард Ибрагимов скончался в конце ноября, о чем УК сообщила у себя на сайте.

Лапин стал и.о. директора вместо Ибрагимова и в другой УК — «Жилищный фонд», созданной на базе Госжилфонда при раисе РТ для управления жилым и нежилым фондом в республике. Помимо основных функций компания работает с генподрядчиками строительства домов ГЖФ по устранению строительных дефектов и недоделок.

Сотрудники тепло отзываются о прежнем руководителе, называя его профессионалом своего дела. По их словам, он возглавлял коллективы УК «Жилищный фонд» и УК «РСК» на протяжении более пяти лет и внес неоценимый вклад в развитие организаций. «Он легко находил общий язык с подчиненными, коллегами и жителями, благодаря своему обаянию и широкой душе», — отметили они.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Ибрагимов возглавил УК «РСК» в августе 2019 года, сменив на этом посту Станислава Насонова. Последний проработал в должности директора компании без малого три года. В интервью «Реальному времени» первый директор УК рассказывал об устранении строительных недочетов в сданных соципотечникам домах.

Станислав Насонов проработал в должности директора управляющей компании «РСК» без малого три года. Гуландам Зарипова / realnoevremya.ru

По его словам, изначально «РСК» создавали для реализации совместно с ГЖФ проекта создания жилого района «Салават купере» и последующей эксплуатации его инженерной инфраструктуры — сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Но уже на этапе строительства компании предложили совместить эти функции с обслуживанием многоквартирных жилых домов. Так ресурсоснабжающая организация стала еще и управляющей компанией. Сегодня она обслуживает 25 многоквартирных домов в Казани и четыре — в Нижнекамске, все построены по линии ГЖФ.

Смена топов в ГК «Автокама», ТК «Челны Холод» и «ТНГ-Контур»

Неделя в целом выдалась богатой кадровыми перестановками. Еще у ряда крупных компаний Татарстана сменилось руководство. Так, торговую компанию «Челны Холод» возглавила Елена Шитова, которую два года назад уже назначали директором. Правда, тогда руководить ей пришлось недолго, меньше месяца, а затем ее сменила Венера Галиуллина, у которой большой послужной список в руководстве компаний группы. Основная компания в прошлом году нарастила выручку до 4,1 млрд рублей, чистая прибыль составила 660 млн.

Схожий сценарий смены руководства произошел и в структурах челнинской группы компаний «Автокама». В понедельник директором ООО «Автокама+» стал Игорь Пяткин, который уже управлял обществом с момента основания в сентябре 2016 по июль этого года. Затем несколько месяцев компанией руководил Айнур Зиннатов. Пяткин также руководит компанией «Макскам» — официальным дистрибьютором автокомпонентов бренда Sorl в России и СНГ. Группа более 20 лет работает на рынке запчастей к автомобилям КАМАЗ, МАЗ, Scania, VOLVO, MB и другим большегрузам. Оборот «Автокамы+» в 2023-м составил 1,4 млрд, чистая прибыль — 25,7 млн, у «Макскам» — 2,5 млрд рублей и 415,9 млн соответственно.

Схожий сценарий смены руководства произошел и в структурах челнинской группы компаний «Автокама». скриншот с сайта Яндекс.карты

Новый директор и в альметьевской нефтесервисной компании «ТНГ-Контур», где прежнего руководителя Евгения Лаврушева сменил бенефициар Ирек Нурмехаметов. Последний контролирует предприятие через свою фирму «Интерстрой». Компания оказывает услуги бурения в сфере добычи нефти и газа, в частности, по заказу нефтяников занимается освоением скважин и монтажом оборудования. Ранее «Реальное время» рассказывало, как экс-сотрудник предприятия признался в афере со сдачей в металлолом 750 тонн насосно-компрессорных труб. Оборот компании в прошлом году вырос на 115%, до 1,97 млрд рублей, чистая прибыль — 426,6 млн.