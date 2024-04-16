Реконструкция Горьковского шоссе завершится в ноябре

Реконструкция Горьковского шоссе завершится в ноябре. Благодаря ремонту пропускная способность транспортной артерии увеличится в два раза и составит до 11 тысяч автомобилей в час. Количество полос увеличится с трех до шести. Также появятся:

три подземных и пять надземных переходов;

три разворотные петли;

один тоннель, одна эстакада и велодорожки, которые будут вести в Залесный и Юдино.

Здесь же на месте Горьковского кольца появится первая в Татарстане трехуровневая разворотная петля. Мэр столицы Ильсур Метшин отметил, что Горьковское шоссе является очень важной транспортной артерией для Казани. Здесь используются современные технологии, работы ведутся в соответствии с последними требованиями безопасности.

Напомним, на Горьковском шоссе Казани будут введены ограничения для движения транспорта и пешеходов. Это связано с проведением работ по реконструкции водопровода.

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Разиль Самигуллин