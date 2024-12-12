Фарход Исмаилов: «Саъди предан Татарстану, всегда готов защищать цвета местных команд»

Тренер по настольному теннису из Богатых Сабов планирует провести в своем районе «Фестиваль реабилитации»

Раиль Галиакберов за игровым столом . Фото: предоставлено Фарходом Исмаиловым

Международный сезон спортивных стартов в Татарстане традиционно стартует в марте. Он начнется в Богатых Сабах проведением турнира памяти Нургали Минниханова. В уходящем сезоне такой турнир собрал сборные Белоруссии, Китая, Таджикистана. Именно из этой страны приехала в Татарстан теннисная династия Исмаиловых. Глава семейства, тренер Фарход Исмаилов рассказал о предстоящем турнире и новом фестивале во второй части интервью «Реальному времени».

«В России действовала госпрограмма репатриации граждан ближнего зарубежья, родившихся в СССР»

— Фарход Усманович, звезды советского тенниса с развалом СССР преимущественно переехали в Европу. Как и когда вы переехали в Татарстан?

— Знакомство с Татарстаном состоялось в 2009 году, когда мы были приглашены на Мемориал Нургали Минниханова, отца раиса республики Рустама Нургалиевича и главы Сабинского района Раиса Нургалиевича. Сам турнир проходил в поселке Лесхоз, и судьба свела нас с президентом Федерации настольного тенниса республики Алемасом Шагеевичем Валеевым. Он был озабочен поисками тренеров в вид спорта, которым руководил, и предложил мне переехать. Это совпало с моим желанием переселиться в Россию, поскольку здесь действовала государственная программа репатриации граждан ближнего зарубежья, родившихся в СССР и ощущавших свою духовную близость с Россией как правопреемницей Союза. Мое желание, что называется, уже созрело, правда, я рассматривал город Калининград, как потенциальное место жительства, но, получив предложение переехать в Татарстан, конечно же, выбрал его.

В том же Таджикистане мы ездили на зарубежные сборы преимущественно на энтузиазме, поскольку в спортивных кабинетах Таджикистана нам говорили «Акша юк» (денег нет, — прим. ред.).

— Федерацией настольного тенниса РТ последовательно руководили Эмир Харисов, нынешний руководитель МФСО «Буревестник», затем названный вами Валеев, у которого занимался сын Марсель. После общения с Алемасом Шагеевичем, тоже запомнилась фраза «акча юк».

— Вы сказали пару слов на татарском, я вас понимаю, вы меня поймете, если я буду говорить на таджикском. Мы мусульмане, у нас много общего, включая язык.

Тем не менее здесь условия для развития настольного тенниса были куда лучше, чем в Таджикистане. Даже при том что я начинал работу в Сабинском районе практически на пустом месте, а не в Казани, где уже выросли названный вами Марсель Валеев, в будущем серебряный призер студенческого чемпионата Европы, Эльза Шарипова, которая потом вышла замуж за Александра Шибаева, и он некоторое время выступал за сборную Татарстана, участвуя в Олимпиаде 2016 года в Рио.

Сафира Сайфетдинова на высшей ступени пьедестала с тренером Фарходом Исмаиловым. предоставлено Фарходом Исмаиловым

«Я хотел, чтоб в имени сына было сочетание двух букв А — Саади»

— В паспорте вашего сына имя пишется через твердый знак Саъди. Это допускается в таджикском языке, чтобы после гласной буквы стоял твердый знак?

— Нет, это девушка паспортистка так вписала. Я имя сына произношу, как Са(Х)ди, хотя там нет внутри ни Х, ни Г, ни твердого знака. А паспортистка услышала, как я произнес имя сына, и вписала в метрику как Саъди. Он же родился в 1996 году, когда у нас в хокумате (аналог ЗАГСа) сидели обычные девочки, а не профессиональные паспортистки. А я хотел, чтобы в имени сына было сочетание двух букв А — Саади, в честь известного персидского философа Саади Ширази, знаменитого практически как Омар Хайям. Теперь эту ошибку не исправишь.

— Саъди легко включался в татарстанский теннис?

— Мы за эти 15 лет так вросли в Татарстан, ставший мне родным Сабинский район, что меня отсюда пинками не выгонишь. У нас настоящий оазис спорта, который создал глава района Раис Нургалиевич. Мы даже на этапе Кубка мира выступали за счет бюджета Богатых Сабов. Развиваются и сами Богатые Сабы, и село Мингер, где президент международной федерации по борьбе куреш Джаудат Миннахметов проводит чемпионаты мира по татаро-башкирской национальной борьбе, там проходило закрытие Игр стран БРИКС, в поселке Лесхоз, откуда вышло сразу несколько игроков женской сборной России по хоккею с шайбой.

Галина Гороховатченко (слева на верхней ступени пьедестала почета) . предоставлено Фарходом Исмаиловым

«Саъди практически сразу по приезду показал отличный результат на первенстве России среди юниоров»

Благо Саъди практически сразу по приезду показал отличный результат на первенстве России среди юниоров, будучи тогда 13-летним, он вошел в элиту российского настольного тенниса изначально по своему возрасту. А вскоре, в составе юниорской сборной России, завоевал медали юниорского чемпионата Европы 2011 года, который проходил в Казани, в только что выстроенном Центре бокса и настольного тенниса.

— Саъди завоевал серебро в паре с представителем Екатеринбурга.

— Это Артем Чернов, с которым мой сын тогда завоевал серебро в парном разряде. Далее у Саъди был ряд успешных выступлений на международных соревнованиях. К примеру, в 2019-м в Неаполе он, будучи студентом Поволжской академии спорта, снова завоевал две медали — бронзу в личке и в смешанном разряде с Яной Носковой. За это Рустам Нургалиевич присвоил мне звание заслуженного работника физической культуры Татарстана.

Надо еще отметить, что взлет сына совпал с взлетом республиканского настольного тенниса в целом. Тут, по моему мнению, совпало, что в моменте в республике очень плодотворно работали приезжие тренеры — это и Руслан Степанов из Нижнего Новгорода, и Александр Александров, который на год раньше меня начал работать в Нурлате. С ними в тренерской команде трудился Олег Смирнов, тоже, как и Степанов, из Нижнего Новгорода, а это мощнейшая школа настольного тенниса еще со времен СССР, подготовившая братьев Мазуновых. Степанов, Смирнов, Александров со временем стали работать в Казани, я с сыном в Сабах, и восемь лет нас связывал маленький шарик. В сборную Татарстана начали подтягиваться сильные игроки из других регионов, что позволило сформировать сильные команды для чемпионата страны среди регионов, и для клубного чемпионата страны, который проходит автономно. Во-первых, там круговая система, и есть возможность привлекать иностранных игроков, а клубные лидеры ранее выступали еще на европейском уровне. Что касается чемпионата страны в его классическом понимании, то он напоминает чемпионат мира или Европы, когда на пару недель сильнейшие игроки собираются в одном городе, разыгрывают медали в личном и парном разрядах, а также в миксте и в командных соревнованиях. Это немного отличает настольный теннис от остальных видов спорта, но, в принципе, несложно разобраться.

Итоги смешанных соревнований с участником спортсменок с ПОДА . предоставлено Фарходом Исмаиловым

«Я большое внимание уделяю спорту инвалидов, в том числе и в связи с проведением СВО»

Далее произошел спад результатов, отток сильнейших игроков, и Саъди сейчас выступает на внутрироссийских соревнованиях за команду «Газпром» из Оренбурга, но он предан Татарстану, всегда готов защищать цвета местных команд, потому что он до сих пор занимает лидерские позиции в рейтинге. И на последнем чемпионате страны Саъди встал в смешанную пару с представительницей Татарстана Еленой Абаимовой, чтобы республика получила серебряную медаль.

— К этим наградам, наверное, необходимо прибавить и серебро Раиля Галиакберова в одиночном разряде на Всероссийских соревнованиях «Кубок чемпионов» для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

— С Раилем нас связывает восемь лет совместной работы. В целом адаптивный спорт это порядка 15 человек, которые после нашей совместной работы становились чемпионами и призерами российских соревнований по разным дисциплинам. Маленький шарик — большая философия. Это и ПОДА, и спортсмены с нарушением ментальности — всех тренирую. У Раиля третий класс ПОДА, всего там пять классов, разграничивающих поражение опорно-двигательного аппарата. Среди лучших учеников Галина Гороховатченко, Сафира Файзутдинова, мы взяли с ними курс на попадание на Паралимпиаду 2028 года, как еще и Екатерина Ищенко. Я большое внимание уделяю этому направлению, в том числе и в связи с проведением СВО.

А с января 2025 года, который объявлен Владимиром Путиным «Годом защитника Отечества», в Сабах стартует турнир, посвященный памяти погибших на Специальной военной операции. У нас 15 таких бойцов, и ежемесячно мы будем проводить турнир, приглашая на него в качестве почетных гостей по трое родителей павших героев. Мы не должны забывать ни самих ребят, ни их близких, это я говорю как человек, прошедший боевые действия. Также на 80-летие Победы мы планируем всероссийский ветеранский турнир, с разделением участников от 30 до 49 лет и от 50 и старше. По согласованию с федерацией настольного тенниса России, мы будем проводить в Богатых Сабах международный детский турнир «Белые журавли», запланированный на День России. Если через эти турниры о нас узнают ветераны и инвалиды СВО, то я готов начать тренировки с ними, чтобы помочь в социальной адаптации. Если получится включить в этот процесс плавание, другие виды физической активности, то будет еще лучше, можно будет назвать это «Фестиваль реабилитации».