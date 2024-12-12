Фарход Исмаилов: «Саъди предан Татарстану, всегда готов защищать цвета местных команд»
Тренер по настольному теннису из Богатых Сабов планирует провести в своем районе «Фестиваль реабилитации»
Международный сезон спортивных стартов в Татарстане традиционно стартует в марте. Он начнется в Богатых Сабах проведением турнира памяти Нургали Минниханова. В уходящем сезоне такой турнир собрал сборные Белоруссии, Китая, Таджикистана. Именно из этой страны приехала в Татарстан теннисная династия Исмаиловых. Глава семейства, тренер Фарход Исмаилов рассказал о предстоящем турнире и новом фестивале во второй части интервью «Реальному времени».
«В России действовала госпрограмма репатриации граждан ближнего зарубежья, родившихся в СССР»
— Фарход Усманович, звезды советского тенниса с развалом СССР преимущественно переехали в Европу. Как и когда вы переехали в Татарстан?
— Знакомство с Татарстаном состоялось в 2009 году, когда мы были приглашены на Мемориал Нургали Минниханова, отца раиса республики Рустама Нургалиевича и главы Сабинского района Раиса Нургалиевича. Сам турнир проходил в поселке Лесхоз, и судьба свела нас с президентом Федерации настольного тенниса республики Алемасом Шагеевичем Валеевым. Он был озабочен поисками тренеров в вид спорта, которым руководил, и предложил мне переехать. Это совпало с моим желанием переселиться в Россию, поскольку здесь действовала государственная программа репатриации граждан ближнего зарубежья, родившихся в СССР и ощущавших свою духовную близость с Россией как правопреемницей Союза. Мое желание, что называется, уже созрело, правда, я рассматривал город Калининград, как потенциальное место жительства, но, получив предложение переехать в Татарстан, конечно же, выбрал его.
В том же Таджикистане мы ездили на зарубежные сборы преимущественно на энтузиазме, поскольку в спортивных кабинетах Таджикистана нам говорили «Акша юк» (денег нет, — прим. ред.).
— Федерацией настольного тенниса РТ последовательно руководили Эмир Харисов, нынешний руководитель МФСО «Буревестник», затем названный вами Валеев, у которого занимался сын Марсель. После общения с Алемасом Шагеевичем, тоже запомнилась фраза «акча юк».
— Вы сказали пару слов на татарском, я вас понимаю, вы меня поймете, если я буду говорить на таджикском. Мы мусульмане, у нас много общего, включая язык.
Тем не менее здесь условия для развития настольного тенниса были куда лучше, чем в Таджикистане. Даже при том что я начинал работу в Сабинском районе практически на пустом месте, а не в Казани, где уже выросли названный вами Марсель Валеев, в будущем серебряный призер студенческого чемпионата Европы, Эльза Шарипова, которая потом вышла замуж за Александра Шибаева, и он некоторое время выступал за сборную Татарстана, участвуя в Олимпиаде 2016 года в Рио.
«Я хотел, чтоб в имени сына было сочетание двух букв А — Саади»
— В паспорте вашего сына имя пишется через твердый знак Саъди. Это допускается в таджикском языке, чтобы после гласной буквы стоял твердый знак?
— Нет, это девушка паспортистка так вписала. Я имя сына произношу, как Са(Х)ди, хотя там нет внутри ни Х, ни Г, ни твердого знака. А паспортистка услышала, как я произнес имя сына, и вписала в метрику как Саъди. Он же родился в 1996 году, когда у нас в хокумате (аналог ЗАГСа) сидели обычные девочки, а не профессиональные паспортистки. А я хотел, чтобы в имени сына было сочетание двух букв А — Саади, в честь известного персидского философа Саади Ширази, знаменитого практически как Омар Хайям. Теперь эту ошибку не исправишь.
— Саъди легко включался в татарстанский теннис?
— Мы за эти 15 лет так вросли в Татарстан, ставший мне родным Сабинский район, что меня отсюда пинками не выгонишь. У нас настоящий оазис спорта, который создал глава района Раис Нургалиевич. Мы даже на этапе Кубка мира выступали за счет бюджета Богатых Сабов. Развиваются и сами Богатые Сабы, и село Мингер, где президент международной федерации по борьбе куреш Джаудат Миннахметов проводит чемпионаты мира по татаро-башкирской национальной борьбе, там проходило закрытие Игр стран БРИКС, в поселке Лесхоз, откуда вышло сразу несколько игроков женской сборной России по хоккею с шайбой.
«Саъди практически сразу по приезду показал отличный результат на первенстве России среди юниоров»
Благо Саъди практически сразу по приезду показал отличный результат на первенстве России среди юниоров, будучи тогда 13-летним, он вошел в элиту российского настольного тенниса изначально по своему возрасту. А вскоре, в составе юниорской сборной России, завоевал медали юниорского чемпионата Европы 2011 года, который проходил в Казани, в только что выстроенном Центре бокса и настольного тенниса.
— Саъди завоевал серебро в паре с представителем Екатеринбурга.
— Это Артем Чернов, с которым мой сын тогда завоевал серебро в парном разряде. Далее у Саъди был ряд успешных выступлений на международных соревнованиях. К примеру, в 2019-м в Неаполе он, будучи студентом Поволжской академии спорта, снова завоевал две медали — бронзу в личке и в смешанном разряде с Яной Носковой. За это Рустам Нургалиевич присвоил мне звание заслуженного работника физической культуры Татарстана.
Надо еще отметить, что взлет сына совпал с взлетом республиканского настольного тенниса в целом. Тут, по моему мнению, совпало, что в моменте в республике очень плодотворно работали приезжие тренеры — это и Руслан Степанов из Нижнего Новгорода, и Александр Александров, который на год раньше меня начал работать в Нурлате. С ними в тренерской команде трудился Олег Смирнов, тоже, как и Степанов, из Нижнего Новгорода, а это мощнейшая школа настольного тенниса еще со времен СССР, подготовившая братьев Мазуновых. Степанов, Смирнов, Александров со временем стали работать в Казани, я с сыном в Сабах, и восемь лет нас связывал маленький шарик. В сборную Татарстана начали подтягиваться сильные игроки из других регионов, что позволило сформировать сильные команды для чемпионата страны среди регионов, и для клубного чемпионата страны, который проходит автономно. Во-первых, там круговая система, и есть возможность привлекать иностранных игроков, а клубные лидеры ранее выступали еще на европейском уровне. Что касается чемпионата страны в его классическом понимании, то он напоминает чемпионат мира или Европы, когда на пару недель сильнейшие игроки собираются в одном городе, разыгрывают медали в личном и парном разрядах, а также в миксте и в командных соревнованиях. Это немного отличает настольный теннис от остальных видов спорта, но, в принципе, несложно разобраться.
«Я большое внимание уделяю спорту инвалидов, в том числе и в связи с проведением СВО»
Далее произошел спад результатов, отток сильнейших игроков, и Саъди сейчас выступает на внутрироссийских соревнованиях за команду «Газпром» из Оренбурга, но он предан Татарстану, всегда готов защищать цвета местных команд, потому что он до сих пор занимает лидерские позиции в рейтинге. И на последнем чемпионате страны Саъди встал в смешанную пару с представительницей Татарстана Еленой Абаимовой, чтобы республика получила серебряную медаль.
— К этим наградам, наверное, необходимо прибавить и серебро Раиля Галиакберова в одиночном разряде на Всероссийских соревнованиях «Кубок чемпионов» для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
— С Раилем нас связывает восемь лет совместной работы. В целом адаптивный спорт это порядка 15 человек, которые после нашей совместной работы становились чемпионами и призерами российских соревнований по разным дисциплинам. Маленький шарик — большая философия. Это и ПОДА, и спортсмены с нарушением ментальности — всех тренирую. У Раиля третий класс ПОДА, всего там пять классов, разграничивающих поражение опорно-двигательного аппарата. Среди лучших учеников Галина Гороховатченко, Сафира Файзутдинова, мы взяли с ними курс на попадание на Паралимпиаду 2028 года, как еще и Екатерина Ищенко. Я большое внимание уделяю этому направлению, в том числе и в связи с проведением СВО.
А с января 2025 года, который объявлен Владимиром Путиным «Годом защитника Отечества», в Сабах стартует турнир, посвященный памяти погибших на Специальной военной операции. У нас 15 таких бойцов, и ежемесячно мы будем проводить турнир, приглашая на него в качестве почетных гостей по трое родителей павших героев. Мы не должны забывать ни самих ребят, ни их близких, это я говорю как человек, прошедший боевые действия. Также на 80-летие Победы мы планируем всероссийский ветеранский турнир, с разделением участников от 30 до 49 лет и от 50 и старше. По согласованию с федерацией настольного тенниса России, мы будем проводить в Богатых Сабах международный детский турнир «Белые журавли», запланированный на День России. Если через эти турниры о нас узнают ветераны и инвалиды СВО, то я готов начать тренировки с ними, чтобы помочь в социальной адаптации. Если получится включить в этот процесс плавание, другие виды физической активности, то будет еще лучше, можно будет назвать это «Фестиваль реабилитации».
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