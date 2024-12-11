Фарход Исмаилов: «С тренерской работы перешел на бойцовскую, став полевым командиром»

Татарстанский тренер по настольному теннису развивает свой вид спорта в Сабах

Фарход Исмаилов (справа у пьедестала почета) . Фото: предоставлено Фарходом Исмаиловым

Татарстан в этом году стал центром проведения сразу нескольких стартов по настольному теннису, включая международные. В июне Казань приняла Игры стран БРИКС, а в ноябре в рамках международного форума «РОСТКИ» прошел товарищеский матч с участием российских и китайских спортсменов. Один из ведущих тренеров настольного тенниса Фарход Исмаилов рассказал о своем любимом виде спорта «Реальному времени».

«На наши первые тренировки мы шли мал мала меньше, гуськом»

— Фарход Усманович, как вы пришли в настольный теннис?

— Наша семья из-под Душанбе, там есть город Гиссар, в 15 километрах от столицы Таджикистана. Там я работал с 1984 года в школе организатором по внеклассной работе, сейчас эта должность называется заместитель директора по воспитательной работе. В нагрузку к основной работе я на полставки вел факультативно группу по настольному теннису, который очень любил и люблю. Было мне, когда начинал тренерскую деятельность, 26 лет. Все шло хорошо до развала СССР, потому что после этого все стало плохо, начались боевые действия, которые продолжались четыре года. И я с преподавательской работы невольно перешел на бойцовскую, став полевым командиром.

Так продолжалось четыре года. По окончании гражданской войны я уже не вернулся в школу, а полностью переключился на тренерскую работу. Тоже в общеобразовательной школе, речи о какой-то специализированной не шло. Тренировал, подключая к этому процессу сыновей. Это старший Бахтовар, родившийся в 1990-м, еще во время последнего года существования СССР, средний Хайем, 1992 года рождения, который тоже с недавней поры ест нелегкий тренерский хлеб, входя в мою бригаду. И младший, известный всему теннисному миру Саъди, 1996 года рождения. Так проходили наши первые тренировки, когда мы шли на них, что называется, мал мала меньше, гуськом, друг за другом. И замыкающей в итоге стала моя дочь Динара, которая начала заниматься уже в Сабах, а сейчас она член сборной Татарстана и студенческой сборной Поволжского университета спорта.

— Когда вы начинали работу тренером, настольный теннис не был олимпийским видом спорта, его мало освещали в прессе. Единственное — в 1984-м в Москве проходил чемпионат Европы, и советское телевидение его транслировало. А что вас привлекло в настольном теннисе, и был ли в Таджикистане лидер, за которым можно было тянуться?

— Я уверен, что у человека есть предначертание. Если человек родился теннисистом, то надо распознать этот талант и помогать ему двигаться в данном направлении, а не делать из него, допустим, художника. Для этого, например, и существует программа определения спортивной предрасположенности, которую сейчас применяют в Поволжской академии спорта, я и ранее был знаком с нею, когда сталкивался с китайцами, лучше всех в мире проявляющими себя в настольном теннисе. Кстати, в игровых командных видах спорта у них дела обстоят не очень, зато в индивидуальных все хорошо, особенно в нашем виде спорта.

Я это говорю, соотнося с собственной судьбой, когда меня в восемь лет отдали в музыкальную школу. Я пою, танцую в собственное удовольствие, но посторонним это никакого удовольствия доставить не может, поскольку я родился спортсменом и меня с детства тянуло на стадион. И это независимо от того, игровик ли, а я играю в футбол, бью с двух ног, либо циклик, я люблю плавать. Но мое предназначение в спорте нашлось в настольном теннисе, где совпало собственное желание и предоставляемые условия, а они были во времена СССР, когда я поступил учиться в университет.

Прием контрольно-переводных нормативов . предоставлено Фарходом Исмаиловым

«Я четыре года с оружием в руках защищал конституционный строй своей родины»

— Вы уже затронули тот период, когда развалился Союз. Для меня остается загадкой, как в Таджикистане возникла гражданская война, в которой участвовал, по сути, один народ, представлявший одну веру, говоривший на одном языке.

— Катализатором, конечно, стал развал страны. Я сам четыре года с оружием в руках защищал конституционный строй своей родины от представителей бандформирований, которые с октября 1991 года начали разжигать в республике боевые действия, сравнимые с теми, что происходят сейчас на Украине. Более того, их Майдан был слепком с нашего, только он тогда назывался по другому. Тогда напротив здания ЦК Компартии Таджикской ССР на центральной площади Душанбе, называвшейся Озоди (это название применялось с 1991 по 1997 годы и переводится как Свобода, сейчас это площадь Дусти, дружбы), собрались деструктивные элементы. Был пример Китая, когда на площади Тяньаньмэнь жестко подавили подобные выступления и погасили их в зародыше. У нас такого не произошло, костер превратился в пожар, и пять следующих лет мы провели в гражданской войне. Начиналась она с притеснения русскоязычных, затем узбеков, а затем уже до таджиков дошли, которые не признавали себя, как религиозные фанатики, а считали, что Таджикистан это светское государство. Вера в Аллаха это прекрасно, но нельзя уничтожать других, прикрываясь знаменем ислама. Начался беспредел, против которого восстал народ, образовав некий народный фронт, и судьба привела к тому, что я из тренерской, воспитательской профессии вынужден был примерять на себя роль военного, став полевым командиром.

Да, у нас в противостоянии не было открытой помощи со стороны Запада, но она, так или иначе, присутствовала уже тогда, когда находившиеся под контролем Запада наемники из Афганистана и Пакистана поджигали республику изнутри, чтобы в дальнейшем сделать из нас страну-наркотрафик, перевалочный путь для транспортировки наркотиков в европейскую часть бывшего СССР. Со временем боевые действия переместились из столицы Душанбе в местное ущелье, которое в конце концов было зачищено, и гражданское население почти не пострадало.

— Из вашего близкого круга кто-то уехал в то время?



— Во время боевых действий люди уезжали. Часть переехала в Россию, как Михаил Карамышев, помогающий мне в работе в Сабинском районе. Та же Галина Коваленко (Тихомирова) переехала в Россию, после чего в Таджикистане пока не появилась теннисистка похожего уровня. Ее тренера Валерия Эльнатанова я лично провожал в Израиль в период, когда у нас начались боевые действия, просил летчика проследить, чтобы все было нормально. (Тут стоит отметить, что Исаак Абрамов, главный тренер сборной Израиля, тоже выходец из Таджикистана. Его наставник Борис Розин осел в Америке, как и ученик Эльнатанова Нисон Аронов).

Хайем Исмаилов на верхней ступени пьедестала. предоставлено Фарходом Исмаиловым

«Настольный теннис — один из видов спорта, в котором Азия доминирует»

В настольном теннисе Таджикистана развитие приостановилось, и моя дочь выигрывает чемпионаты Таджикистана достаточно легко. Зато в некоторых других видах спорта идет развитие, сын президента Эмомали Рахмона возглавил федерацию футбола страны, там строятся стадионы, спорткомплексы, дзюдо развивается, здесь в Казани учился Комроншох Устоперион, студент Поволжского университета спорта, выступавший на Олимпиаде.

— Вы детей привели в спорт уже после окончания боевых действий, но на тот момент в городе практически не оставалось хорошего спарринга.

— Мы с Саъди совмещали работу на родине и выезды за границу. Ездили в Иран, легко понимая друг друга, поскольку мы, таджики, являемся представителями одной языковой группы с персами — фарси. Там построена академия настольного тенниса, где мы часто проводили учебно-тренировочные сборы. К соседям по Узбекистану ездили, где играли против более старших соперников, стартовали на Азиатских играх среди юношей в Дохе (Катар), в Индию, Эмираты. Тут надо понимать, что названные вами баскетбол и водное поло в Азии развиты не очень хорошо, а вот настольный теннис, наоборот, это один из видов спорта, в котором континент доминирует, это не только Китай, но и Корея, Япония, сильные мастера есть во многих странах. Особенно в Юго-Восточной Азии, где дети с детства приучаются есть палочками, и это очень подходит для того, чтобы держать теннисную ракетку «пером», как называют хват двумя пальцами.

Так мы и развивались, выезжая на сборы, хотя тогдашние тренеры, мои коллеги, не очень-то верили в прогресс Саъди. Кстати, сейчас эти тренеры проживают преимущественно в России: в Краснодаре Вадим Ахмедов, Виктор Хоменко в Балабаново (его сын Роман Хоменко), Алан Заикин перебрался во Владимир.

(Окончание следует)