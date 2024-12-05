«В последний раз снега к 5 декабря не было в 2008 и 2009 годах. А до этого — в 1996-м»

Какая погода ждет татарстанцев в декабре и бояться ли глобального потепления

Фото: Максим Платонов

Аномалия тепла наблюдается в Татарстане уже шесть месяцев подряд, еще с июня. В декабре она сохранится, прогнозируют метеорологи. Точно сказать, когда на улицах республики появятся сугробы, пока нельзя. В норме устойчивый снежный покров должен был установиться еще во второй декаде ноября. Но надежда на зимний пейзаж к Новому году у татарстанцев есть. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Декабрь будет теплее нормы»

В ноябре температуры в Татарстане были существенно выше нормы. Эта тенденция сохранится и в декабре, сообщил «Реальному времени» метеоролог, кандидат географических наук Тимур Аухадеев. Ноябрь «выдался не просто аномально, а экстремально теплым», подчеркнул он. Средняя температура в этом месяце составила +0,2 градуса, в то время как норма равна -2,5. Аномалия тепла держится в республике уже шесть месяцев подряд, еще с июня.

— Она, вероятнее всего, сохранится и на декабрь. Дело в том, что долгосрочные прогнозы создаются ведущими мировыми прогностическими центрами. Удивительно, но в этом году все мировые центры, все прогностические модели единогласно сходятся в том, что декабрь будет теплее нормы. Таким образом, череда из шести аномально теплых месяцев продолжится, — рассказал Тимур Аухадеев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За ноябрь в республике выпало 37 мм осадков при климатической норме в 45 мм. Но устойчивый снежный покров так и не установился, хотя в норме это должно было произойти во второй декаде месяца. Сейчас, казалось бы, есть условия, чтобы снег лег, но нет осадков, констатирует эксперт. Год назад в этот день снежный покров был равен 19 см.

— В последний раз снега к 5 декабря не было в 2008 и 2009 годах. А до этого — в 1996-м, — добавил метеоролог.



Метеоролог — о том, выпадет ли снег к Новому году: «Тут есть какая-то магия»

По словам начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра РТ Ирины Трущиной, ожидается, что средняя температура в декабре составит -7,9 градуса: на один градус выше нормы. Количество осадков будет близко к среднему показателю — 37 мм.

— Погода пока неустойчивая, с колебаниями теплых и холодных периодов. Фронт, который пришел сегодня ночью, очень мало был выражен в осадках. В ближайшие двое суток, пятницу и субботу, они будут формироваться под влиянием антициклона, осадков вообще не ожидается, — констатировала она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воскресенье к республике будет приближаться атмосферный фронт с Запада.

— Возможно, наши западные районы его зацепят и выпадет небольшой снег, — рассказала Ирина Трущина. — В ближайшие дни, в начале следующей недели будут наблюдаться процессы циклонического характера, временами со снегом. Но будет он временным или постоянным, трудно судить.

Впрочем, надежда на чудо у жителей республики остается.

— Тут есть какая-то магия, наверное. Удивительно, что в последние годы, как правило, в этот день (31 декабря, — прим. ред.) идет снег. Если в этом году все будет так же, нас ждет зимний пейзаж, — выразил надежду Тимур Аухадеев.



Чем севернее территория, тем ярче на ней проявляется потепление

Он добавил, что в этом году в Татарстане наблюдается пятый подряд аномально теплый ноябрь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Климат [в мире] теплеет, но не везде одинаково. Чем севернее территория, тем ярче на ней это проявляется. У нас климат теплеет в среднем на полградуса за десятилетие, и эти темпы в 2,5 раза превышают глобальные, — объяснил метеоролог.



Как пояснил Аухадеев, 2024 год войдет в число наиболее теплых в истории. «Виновником» стало климатическое явление под названием Эль-Ниньо. Его феномен заключается в повышении температуры воды на больших территориях Тихого океана, которое приводит к выбросу в атмосферу большого количества тепла. Теперь на смену ему придет другое явление — Ла-Нинья. «Отклик будет в большинстве районов земного шара, но каким он будет в конкретном регионе, нужно смотреть детально», — подытожил эксперт.

