В Татарстане снижается смертность из-за наркотиков, но растет вовлечение несовершеннолетних

Как обстоят дела с незаконным оборотом наркотиков в Татарстане

Фото: взято из телеграм-канала МВД по Татарстану

Почти на 30% в Татарстане снизилось количество летальных исходов от употребления наркотических веществ. Вместе с тем с каждым годом все актуальнее становится проблема вовлечения несовершеннолетних в оборот наркотиков — за этот год в результате их употребления скончались четверо детей. В прошлом году подобных случаев вовсе не фиксировалось, озвучили сегодня на пресс-конференции МВД по республике. Сотрудники министерства также привели новые факты об уголовном деле, связанном с онлайн-сетью по продаже наркотиков: три дня назад организатора сети наркошопов Станислава Моисеева приговорили к пожизненному. Подробнее о ситуации с оборотом веществ в Татарстане и о громком деле, приговор по которому стал первым в своем роде, — в репортаже «Реального времени».

«Ребенок 14 лет понимает, чем он занимается»

За первые 10 месяцев 2024 года в Татарстане задержали 65 несовершеннолетних лиц, 45 из них были вовлечены в сбыт наркотиков, рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Александр Михеев.

По его словам, проблема становится актуальнее с каждым годом. Это связано с тем, что наркорынок практически полностью перешел в интернет-пространство, а условия анонимности «вызывают у детей чувство безнаказанности».



Употребление наркотических веществ привело к летальному исходу четырех детей. Для сравнения, в прошлом году подобных случаев не фиксировалось вовсе. При этом общая смертность из-за веществ за год упала почти на 30%. Да и в целом, по оценке сотрудников МВД, количество летальных случаев стабильно снижается уже пять лет.

Вызывает тревогу и снижение возрастной планки при вовлечении подростков в совершение наркопреступлений, выразил опасения Михеев:

— К примеру, в марте в Нижнекамске задержана 13-летняя учащаяся средней школы, которая изготавливала в городе «тайники-закладки» с синтетическими наркотиками. В апреле в Альметьевске была задержана группа «закладчиков», которые использовали 11-летнего ребенка для перевозки наркотиков.

За первые 10 месяцев 2024 года в Татарстане задержали 65 несовершеннолетних лиц, 45 из них были вовлечены в сбыт наркотиков, рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Александр Михеев. взято из телеграм-канала МВД по Татарстану

В связи с этим в Госдуме рассматривается вопрос о снижении возраста для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, до 14 лет (сейчас привлечь могут несовершеннолетних, достигших 16 лет). Заместитель начальника Павел Фоминых подчеркнул, что эту инициативу необходимо принять:

— Ребенок 14 лет понимает, чем он занимается и зачем он это делает. Некоторые пытаются избежать ответственности за счет того, что не достигли 16 лет.

Михеев добавил, что в качестве меры профилактики необходимо проводить внезапные профилактические осмотры в школах:

— Они позволят в том числе объективно оценить ситуацию с вовлеченностью молодежи в наркопотребление и проводить соответствующую работу с ними уже на ранних стадиях.

Более 4 тыс. наркопреступлений

За первые 10 месяцев в Татарстане выявили 4,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 75% из них — со сбытом.

— Пресечено порядка 5,5 тыс. административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 160 кг различных психоактивных веществ, перекрыто 28 каналов их поставок. Общее число наркопотребителей, состоящих на медицинском учете в органах здравоохранения республики, в сравнении с прошлым годом сократилось почти на 400 лиц. Несмотря на социально-экономическую напряженность, не допущено всплеска вовлеченности наркозависимых в криминальную деятельность, — рапортовал Михеев.

За первые 10 месяцев в Татарстане выявили 4,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 75% из них — со сбытом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом, по словам сотрудников МВД, ситуация с наркотиками в Татарстане остается спокойной: объемы потребления, как и смертность, снижаются ежегодно.

— Страшные девяностые, когда были распространены более тяжелые наркотики, а в каждом третьем-четвертом случае — летальных исход, прошли, — констатировал Фоминых.

Михеев рассказал и про нарколаборатории — за 10 месяцев таковых закрыли четыре, три из них — на территории Татарстана. Задержали девять участников, изъяли 25 кг запрещенных веществ.

Ненайденный владелец наркосети

Отдельно правоохранительные органы остановились на недавнем уголовном деле, связанном с крупным наркошопом.

Станислав Моисеев начинал с торговли наркотиками в розницу, но «сделал карьеру» в даркнете на площадке Hydra — прошел путь от хранителя партий в 100 кг «дури» до организатора сети наркошопов, что накрыли 20 регионов России и Беларусь. 2 декабря теневой магнат получил пожизненный срок от Московского областного суда.

Вместе с ним по делу о тонне наркотиков приговорили еще 15 человек, включая челнинца и москвича-водителя Dodge RAM, в котором при рядовой проверке в Казани в 2018-м обнаружили больше 100 кг наркотиков шести видов. Тот случай повлек за собой раскрытие целой сети по продаже запрещенных веществ. Спустя шесть лет на пресс-конференции журналистам раскрыли некоторые детали дела.

Работа силовиков началась с задержания 9 сентября 2018 года. Всех установленных фигурантов дела удалось найти практически за месяц. Всех, кроме самого Моисеева — его задержали лишь в апреле 2019 года, рассказал начальник отдела управления наркоконтроля МВД по Татарстану Анвар Каримов.

— Моисеев, зная и понимая, что всех его сотрудников задерживают, уехал жить на Украину. Находился там до апреля 2019 года. В это время он прибыл на территорию России по личным делам уже с украинским паспортом. В России его задержали. Доказательная база по делу дала возможность предъявить ему обвинения на начальном этапе, — рассказал Каримов.

Вскрылась еще одна интересная деталь: до сих пор не установлен партнер Моисеева — второй лидер наркошопа под ником OMG.

— Его судьба на данный момент неизвестна, он остался просто под ником, в качестве неустановленного лица, — рассказал начальник отдела. — Дела в отношении неустановленных лиц преступного сообщества всегда остаются (открытыми, — прим. ред.). Сейчас проводим мероприятия, но, учитывая технические моменты и то, сколько времени прошло…

Каримов добавил: дело стало первым в своем роде. Согласно данным МВД по Татарстану, ранее не фиксировались случаи, в которых назначалось пожизненное лишение свободы за преступления, связанные с наркотиками.