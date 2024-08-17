В Курскую область доставили 1,9 тыс. тонн гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов

В Курскую область доставили 1,9 тыс. тонн гуманитарной помощи. Все средства будут распределены между пунктами временного пребывания жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артема Шарова.

— За сутки четырьмя колоннами в регион прибыло 160 тонн гуманитарной помощи. Всего за время чрезвычайной ситуации в Курскую область доставлено порядка 1,9 тыс. тонн гуманитарных грузов, — заявил он.

Напомним, за неделю в Татарстане пострадавшим жителям Курской области собрали около 80 тонн гуманитарной помощи. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил благодарность всем, кто принимал участие в сборе средств пострадавшим.

Разиль Самигуллин