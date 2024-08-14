«Наказали за одну ошибку»: как «Рубин» снова проиграл «Зениту» в Казани

Но Рахимов все равно остался доволен

Фото: Мария Зверева

«Рубин» вновь проиграл «Зениту», на этот раз в Кубке России. В конце июля команды уже встречались в рамках чемпионата Премьер-лиги и питерцы в Казани разгромили хозяев со счетом 4:0. Сейчас все обошлось одним голом, который забил 20-летний хавбек гостей Дмитрий Васильев. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Чемпионский накат «Зенита»

Первый тайм по характеру встречи можно было разделить на две части. Вначале обе команды заметно нервничали, количество потерь зашкаливало с обеих сторон. Правда, казанцы ошибались опаснее, Рустам Ашурматов и Умарали Рахмоналиев дважды отдавали пас сопернику, но гости не смогли воспользоваться подарками.

Вторую треть тайма «Рубин» начал с интересной «двойки» Валентина Вады и Александра Ломовицкого у чужой штрафной. Последний бил четко в дальний нижний угол ворот «Зенита», но голкипер питерцев Адамов спас свою команду. На 26-й минуте Дардан Шабанхаджай приложился издали, а Даниил Кузнецов не успел на добивание. Забить казанцы в итоге не смогли, однако отодвинули игру из своей зоны. Вплоть до свистка арбитра об окончании первого тайма.

В перерыве тренеры сделали по одной замене. Рашид Рахимов снял со второго тайма Ашурматова, выпустив вместо него Игора Вуячича. А Сергей Семак решил освежить атаку Вильсоном Изидором, убрав с поля Ивана Сергеева.

Изменения пошли на пользу гостям. Изидор обострил игру питерцев и мог забивать уже на 52-й минуте, но Артур Нигматуллин отразил удар француза. Еще через мгновенье нападающий поучаствовал в отборе у штрафной «Рубина», когда открывался счет матча. Александр Ерохин отдал на Артура, тот перекрестным движением сместился чуть влево и откатил на открывшегося Дмитрия Васильева, который катнул мяч мимо голкипера казанцев — 0:1.

Хозяева приходили в себя недолго. Спустя 5 минут Вада сравнял счет, только, увы, там был офсайд. После этого «Рубин» добавил в агрессии, удачно на поле вышли Александр Юкич и Никола Чумич. Пару подходов к штрафной «Зенита» с опасными прострелами могли завершиться голом. Но казанцам катастрофически не хватало чистого форварда. Шабанхаджай, вышедший в старте вместо Мирлинда Даку, не оправдал ожиданий.

В итоге «Зенит» по-чемпионски непринужденно докатал игру до победного конца. И даже мог удвоить преимущество ближе к концовке поединка.

«Нас наказали за одну нашу ошибку»

В причинах поражения еще предстоит разбираться тренерскому штабу. По первым впечатлениям казанской команде не хватило сыгранности. И «Рубин» и «Зенит» сильно перетасовали состав, оставив лишь пару игроков основы. Семак приберег своего джокера Максима Глушенкова (семь голов в четырех турах РПЛ!) на скамейке запасных. Рахимов, в свою очередь вообще не заявил лидеров Дмитрия Кабутова и Даку на игру. Так что наигрывать игроков пришлось экспромтом, где мастерство питерцев оказалось выше.

Плюс стоит иметь ввиду, что перед матчем в Казани прошел ливень, который «убыстрил» газон. Более мастеровитым командам на таком поле играть удобнее, мяч по нему катится быстрее. Именно темп игры предопределил исход матча. Когда «Зенит» увеличивал скорости, у подопечных Рахимова возникали серьезные проблемы.

— Скорости у «Зенита» во втором тайме стали выше. Может, мы потеряли больше мячей, чем нужно. Конечно, «Зенит» будет добавлять, что‑то пытаться изменить в игре, это нормально. Да, мы допустили одну оплошность и увидели, что «Зенит» обладает классом, чтобы наказать нас за эту ошибку, — подтвердил проблемы Рахимов.

Единственное, в чем футболисты «Рубина» были успешны — в желании биться до последнего. Об этом же сказал и Рахимов, обратившийся к игрокам после игры в раздевалке с воодушевляющей речью.

— Игра была хорошая, качественная. К сожалению, нас наказали за одну нашу ошибку, но такое в футболе бывает. По игре к вам вообще нет никаких претензий. Это то самое поражение, после которого нельзя думать ничего негативного. Потому что вы отдали все силы, играли сердцем, были огромное желание и азарт. Вы бились на каждом участке поля, — заявил Рахимов.

А вот Семак не увидел опасных моментов от «Рубина» возле ворот своей команды. После матча тренер питерцев назвал победный счет «зыбким».

— Не могу сказать, что у «Рубина» были опасные моменты. Были потери и удары издали. Что касается моментов, у нас во втором тайме были хорошие моменты. Забей второй — было бы поспокойнее. А счет 1:0 зыбкий достаточно, напряжение чувствовалось. Но это нравится болельщикам, это хорошо, — сказал Семак.

Что дальше ждет «Рубин» в Кубке России?

На самом деле, поражение от «Зенита» не сильно влияет на перспективы «Рубина» в Кубке России. После победы у питерцев стало в активе шесть очков, команда Семака точно останется на 1-м месте таблицы. Другой матч в группе D, где сыграют «Факел» и «Акрон», состоится 15 августа. Эту игру можно назвать поединком «неудачников», обе команды проиграли в первом туре. Воронежцы уступили «Зениту» (0:3), а «Акрон» был разгромлен «Рубином» (0:4).

Именно в противостоянии с двумя другими клубами группы D будет решаться судьба оставшихся путевок в плей-офф. Казанцам достаточно дважды обыграть «Факел» и еще раз «Акрон», чтобы не иметь проблем с выходом в следующий раунд Кубка страны.

В прошлом сезоне у Рахимова кубковая история совсем не сложилась. «Рубин» выступил провально, пропустив вперед себя «Локомотив», «Ростов» и «Урал». Казанцы тогда потеряли шансы за тур до конца группового этапа. На этот раз команда, наверняка, захочет реабилитироваться за прошлогоднее выступление.