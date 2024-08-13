«Вместе просто» — в лесопарке «Лебяжье» состоялся экофестиваль

10 гектаров и 6 часов экопросвещения — чем запомнится первый республиканский семейный экофестиваль

Фото: Константин Дыганов

Дождь тяге к знаниям не помеха. Пасмурная погода не напугала участников и гостей первого республиканского семейного экофестиваля «Вместе просто». Его цель — продемонстрировать всем жителям и гостям Казани простоту и увлекательность экологического образа жизни. Фестиваль организовали «Казаньоргсинтез» и издание Enter при поддержке мэрии Казани и администрации Кировского и Московского районов. Подробности — в материале «Реального времени».

Сакральное место



Неутешительные прогнозы от синоптиков, как всегда, не напугали татарстанцев, и в субботу к часу пополудни кто своим ходом, а кто на регулярно курсирующих между Казанью и Лебяжьим шаттлах к площадке «Сабантуй», что за озером Светлое, начали стекаться гости. Программа ожидалась обширная: на 10 гектарах развернулись всевозможные точки активностей — от игровых до образовательных зон, плюс практически с первых минут включились в работу две зоны лекториев.

Всего 30 интерактивных площадок от «Казаньоргсинтеза» и его партнеров. Кроме того, специально для праздника были разработаны новые мастер-классы по созданию фото природы, экологических граффити, высадке деревьев и даже созданию музыки. Их дополнили дискуссия о развитии лесопарка, лекция о лесах Татарстана и научные лекции.

Практически с первых минут фестиваля в работу включились две зоны лекториев. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

О том, что организаторы выбрали не просто удобное, но еще и очень символичное место для проведения экофестиваля, в самом начале первой дискуссии «Парк и производство: как лесопарк на периферии стал точкой притяжения горожан», рассказал Дмитрий Иванов. Доктор географических наук, заместитель ректора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ знает о территории лесопарка все.



Дмитрий Иванов: «Для меня Лебяжье — место силы с детства». Адель Гайнуллин

— Для меня — это место силы с детства. Детские воспоминания всегда самые светлые. Мы не знаем, как было в XVIII—XIX веках, наверняка место тоже было популярно, но сегодня здесь есть замечательная возможность для того, чтобы прогуляться, набраться энергии. Здорово, что мы такие места сохраняем. И еще: тут рядом лагерь «Солнечный» — именно там в свое время начинались первые республиканские олимпиады школьников по экологии. Я там был членом жюри. Так что можно сказать, что это место — знаковое, сакральное, — отметил Дмитрий Иванов.



Несмотря на дождь, гостей экофестиваля с каждой минутой становилось все больше. Адель Гайнуллин

К концу XX века озера едва не были утеряны. Оставалось лишь одно из каскада водоемов — Малое Лебяжье, да и оно зарастало илом. В 2016-м при поддержке предприятия удалось вернуть к жизни три озера: Малое, Среднее и Светлое. На берегу последнего и раскинулась площадка экофестиваля. А сама территория, и раньше не обиженная вниманием желающих прогуляться под сенью лесов, сегодня стала в разы, а то и на порядки популярнее.



Нужно ли обустраивать уголки природы? Да!

В начале 1800-х годов, согласно данным ученых, лесистость республики превышала 50% от ее территории. К началу XXI века осталось около 17,5%. Цифры привел доктор биологических наук, профессор, старший научный сотрудник Института проблем экологии и недропользования АН РТ Айрат Сабиров.

Профессор Айрат Сабиров: «Нужно ли облагораживать уголки природы? Однозначно — да!» Адель Гайнуллин

Сегодня ситуация начинает постепенно исправляться. Предприятия и общественные организации активно участвуют в восполнении зеленых насаждений. При этом антропогенная нагрузка на островки природы, особенно вблизи крупных населенных пунктов, огромна. Закрывать леса от людей нельзя, но вот создать условия, когда живая природа и человек добрососедствуют — можно.



— Меня спрашивают: нужно ли облагораживать уголки природы? Однозначно — да! Мы устроены так, что, когда нет тропок и дорожек, ходим где попало. Если в лесу проложена удобная и продуманная тропа, не мешающая местным обитателям, то большинство гостей леса будут ходить по ней, наслаждаясь природой и не нанося вреда диким обитателям, — уверен профессор.

На каждую дискуссию собирались десятки слушателей. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

С ним согласны и другие эксперты, принявшие участие в лекционно-просветительской части фестиваля: экопросветитель, независимый социокультурный аналитик и исследователь городов Кира Камалова, гид-экскурсовод Лилия Калимуллина и специально приехавшая в Казань на экофестиваль, чтобы поделиться своими наблюдениями по организации экотроп в различных уголках нашей страны, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник научно-учебного музея землеведения МГУ им. Ломоносова, главный специалист экоцентра Воробьевы горы (Москва) Ирина Таранец.



К слову, в столице Татарстана она впервые, и по завершении фестиваля первым делом планирует пройтись по недавно открытой в лесопарке Лебяжье первой из трех экотроп — по «Маршруту лисы».



Тем временем на площадке

О том, чтобы гости не промокли, организаторы позаботились заранее: уже на входе всем желающим вручали дождевики. А в дополнение — игровую карту на прохождение экологических квестов. Активные могли заработать призы: футболки, магнитики и, разумеется, хорошее настроение. И заняться было чем: можно было совершить экобросок, забить мяч на площадке ФК «Рубин», сфотографироваться в специальной фотозоне, почувствовать себя настоящим парфюмером и создать свой аромат, нарисовать граффити.

ФК «Рубин» — один из активных участников экофестиваля. Адель Гайнуллин

На этой площадке внимание привлекала активная троица и старательно творящая девушка с задорно тянущимися к небу ушками сказочной Феоны. Как оказалось, коллега — журналист Анастасия Степанова.



— У меня сегодня день рождения. Узнали о фестивале и решили, что хотим приехать именно сюда — веселиться, зажигать, воплощаться в сказочных героев, рисовать — вот уже создали несколько шедевров, и узнавать новое про экологию, — поделилась она.

Анастасия Степанова (в центре) решила, что экофестиваль — лучшее место, где можно с пользой и весело провести свой день рождения. Константин Дыганов

У консоли электронной викторины «Между нами химия» то собиралась очередь, то застывал в раздумьях кто-то один. Пара, Ленар и Гульдар, в лесопарке любит просто гулять. Бывают здесь не реже, чем раз в месяц, сегодня вновь планировали просто неспешно пройтись, но увидели множество народа, куда-то спешащего, и решили присоединиться.



Ленар и Гульдар не только выиграли в викторине приз, но и узнали много нового для себя. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— Тут столько всего интересного! Вот в викторине узнали, что Нижнекамск в 60-е годы называли «Город юности». Попробовали свои силы, выиграли приз. Пойдем сейчас по площадке фестиваля дальше. Дождь? А что дождь. Он не пугает! Это же тоже проявление природы. Похоже, что мы здесь сегодня надолго, — с улыбкой поведали они об изменившихся планах.



Александр Андреев: «Здорово, что такие мероприятия проходят!» Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— Люди подходят, отвечают на вопросы. Интересно то, что часто дети в викторине более успешны, чем взрослые. Правильно отвечают на большее число вопросов. Но главное же еще и в том, чтобы люди узнавали много нового и полезного об экологии. Здорово, что такие мероприятия проходят. Я сам работаю в ФК «Рубин», и когда предложили поехать на этот фестиваль в команде организаторов, с радостью согласился. Благодаря подобным событиям, мы все больше начинаем понимать, насколько важно все то, что нас окружает, — уверен Александр Андреев — волонтер площадки с эковикториной.



Маникюр, макияж и… лопатка в руках. Гульназ приехала на экофестиваль с родными большой и веселой компанией. Успели порисовать граффити, попробовали, чем угощают в гастромаркете, а вот сейчас увлеклись посадкой деревьев.



— Непогода не пугает! А сюда привела жажда знаний об экологии. Хочется посмотреть, с чем ее сейчас «едят». И активности очень интересно в анонсах описывали. Хочется все попробовать, — поделилась она с журналистом планами.

На площадке фестиваля каждый мог попробовать себя и в амплуа парфюмера. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Желающие также могли сразиться в шахматы, научиться хитростям макросъемки с помощью собственного смартфона, узнать о пользе раздельного сбора мусора и о том, как можно превратить ненужные вещи в яркие и уникальные предметы гардероба.



Твои зеленые привычки

Центральным событием фестиваля стала презентация большой экопрограммы «Твои зеленые привычки» от «Казаньоргсинтеза». Она объединяет активных горожан, экологов, локальные сообщества и власти города.

Большую экологическую программу «Твои зеленые привычки» презентовали Жора Каваносян и Алина Губайдуллина. Адель Гайнуллин

А рассказали о том, насколько это важно — быть открытыми друг к другу и готовыми к взаимодействию во имя высоких целей, известный экоблогер, автор экологических расследований на YouTube-канале «Сортировочная» Жора Каваносян и главный эксперт по коммуникациям СИБУРа в Казани Алина Губайдуллина.



Одним их хедлайнеров экофестиваля «Вместе просто» стала TATARKA. Константин Дыганов

Делать мир лучше, чище, здоровее может каждый, уверены инициаторы программы. Уже сейчас она объединяет людей разных возрастов и профессий: идет просветительская работа с детьми, начиная с детского сада. На театральных подмостках свое ноу-хау — экоспектакли. Привлечь внимание к проблемам экологии можно и на спортивном событии, да ее и попасть в Книгу рекордов России, собрав самый большой мяч из крышечек от бутылок с напитками. Врачи, политики, блогеры, журналисты, промышленники, нефтехимики, ученые и учителя, школьники, студенты — вклад каждого значим важен. Особенно если объединять усилия и делать все с хорошим настроением.



В программу вошли все экопросветительские проекты, которые были реализованы предприятием вместе с городскими партнерами за последние два года. Запуску нашей программы предшествовала серия из более чем 50 событий самых разных форматах, в которых приняли участие более 10 тысяч человек. Все они демонстрируют всем жителям и гостям города простоту и увлекательность экологического образа жизни.

Главную сцену экофестиваля также украсило выступление Tesla Boy. Константин Дыганов

Дождь, разошедшийся к вечеру не на шутку, к слову, настроения собравшимся так испортить и не смог. Возможно, еще и потому, что его поднимала музыка: весь фестиваль она лилась над площадкой с главной сцены. Гостей и участников события радовали музыкальные проекты Fauzia, «Дышать» и диджеев Malika, BubbleGum и Solman, а хедлайнерами фестиваля стали TATARKA и Tesla Boy.

