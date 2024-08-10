Режим КТО в трех областях России, ничья «Рубина», трехдневный траур в Бразилии
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро субботы, 10 августа.
- В Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции. Решение объясняли наступлением украинской армии в Курской области. Его принял председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.
- Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС на фоне наступления украинской армии в Курской области. По официальным данным, станция работает в штатном режиме, прямых обстрелов не зафиксировано. Обнаружены фрагменты сбитых ракет, места падения оцеплены, оперативные службы обследуют фрагменты снарядов. В письме постпредства России отмечается, что атака ВСУ на Курскую область может создать угрозу для всей мировой атомной отрасли.
- В матче 4-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч начался в 20:45 по московскому времени и закончился со счетом 1:1. Счет открыл полузащитник «Ростова» Данил Глебов. У «Рубина» с пенальти забил нападающий Мирлинд Даку.
- Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по школе Аль-Табаин в секторе Газа, так как в здании находился командный центр движения «Хамас». По данным палестинских СМИ, погибли не меньше 100 человек.
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур в связи с авиакатастрофой, в которой погиб 61 человек. Самолет ATR-72 потерпел крушение днем 9 августа в муниципалитете Виньедо (штат Сан-Паулу), никто не выжил. На месте крушения работают экстренные службы.
- Видеохостинг RuTube был удален из магазина приложений App Store из-за санкций со стороны американской компании. RuTube намерен добиваться возвращения приложения в магазин.
- Средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 32 БПЛА, из них 26 — над Курской областью и 6 над Ярославской областью, сообщило Минобороны.
Рената Валеева
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