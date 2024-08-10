Режим КТО ввели в трех регионах России

В Брянской, Курской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.



— В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, директором ФСБ России А.В. Бортниковым принято решение организовать с 9 августа 2024 г. проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях, — отметили в НАК.

Кроме того, будут введены дополнительные меры для обеспечения безопасности мирного населения России и поддержания правопорядка.

Режим КТО вводится для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий.