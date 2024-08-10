Жизнь на грани: как сохранить себя в экстремальных условиях

«Просвещенное сердце» Бруно Беттельхейма — книга о выживании и трансформации личности в концлагере

Фото: Екатерина Петрова

В условиях крайней жестокости человек сталкивается с вопросом о том, как сохранить себя и свою личность. Книга психолога Бруно Беттельхейма «Просвещенное сердце» предлагает читателям теорию выживания в экстремальных условиях, основанную на личном опыте автора во время заключения в Дахау и Бухенвальде. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова пересказывает суть теории Беттельхейма, а также отмечает ее неровности.

Историк искусства и психолог

Бруно Беттельхейм — австрийский психолог, педагог и писатель, который стал одной из ключевых фигур в психоанализе и педагогике XX века. Родился в Вене в 1903 году в еврейской семье. Его жизнь радикально изменилась в 1938 году, когда после аннексии Австрии нацистской Германией Беттельхейма арестовали и отправили в концлагерь Дахау, а затем в Бухенвальд. Проведенные там десять с половиной месяцев стали для него испытанием, из которого он вышел не сломленным, а получившим уникальный опыт, который позже лег в основу его книг.

Беттельхейм, хотя и был по образованию историком искусства, в лагере сумел применить свои знания психоанализа и личный опыт для изучения человеческого поведения в экстремальных условиях. Впоследствии он стал известным благодаря исследованиям в области аутизма, психоанализа и педагогики. Но именно опыт в концлагерях оказал наибольшее влияние на его взгляды и работы. «Просвещенное сердце» — одна из самых известных книг Беттельхейма. В ней он объединяет личные переживания и теоретические размышления, пытаясь понять, как в условиях жестокости и насилия можно сохранить свою личность.

Концентрационный лагерь Бухенвальд в Германии. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

«Просвещенное сердце» — это не просто мемуары, а скорее глубокий анализ человеческой природы и механизмов выживания. Свое видение Беттельхейм выстраивает на основе наблюдений и теоретических построений. Книга представляет собой сложное сплетение личных воспоминаний и психоаналитических теорий, с помощью которых автор пытается ответить на вопросы о том, как человеку сохранить свою личность, когда внешние обстоятельства стремятся разрушить ее.

Структурно книга разделена на две части: первая и последняя главы посвящены теоретическим размышлениям Беттельхейма, в то время как центральные разделы содержат его воспоминания о жизни в концлагерях. Через призму этих воспоминаний Беттельхейм рассматривает, как в условиях жестокого подавления личности, систематического уничтожения моральных и культурных норм человек может остаться собой, не превратившись в безликое существо, подчиненное воле угнетателя.

«Расщепление» личности ради ее сохранения

В концлагере, где люди подвергались жесточайшим пыткам и унижениям, целью нацистов было полное уничтожение личности узников. Беттельхейм отмечает, что основным методом подавления было разрушение всех социальных и личных идентичностей — заключенные теряли свои имена, титулы, прошлые роли и даже моральные ориентиры.

Автор подчеркивает, что сохранение личности возможно только через осознание себя как субъекта, а не объекта подавления. В условиях концлагеря это требовало сознательного «расщепления» личности, разделения на того, кто подчиняется правилам лагеря, и того, кто сохраняет внутреннюю независимость. Беттельхейм отмечает, что для выживания необходимо было сохранить некую внутреннюю дистанцию между собой и происходящим вокруг. Эта идея имеет параллели с философией стоиков, которые утверждали, что человек может сохранить свободу даже в условиях физического рабства, если контролирует свои внутренние реакции и восприятие.

Беттельхейм также выделяет несколько психологических механизмов, которые помогали узникам сохранить себя. Во-первых, это «детская регрессия»: узники, сталкиваясь с полной беспомощностью и зависимостью, часто проявляли поведение, характерное для детей, надеясь на помощь и защиту со стороны агрессора. Это поведение, по мнению Беттельхейма, служило своеобразным механизмом выживания, хотя и вело к инфантилизации личности. Во-вторых, автор описывает процесс «идентификации с агрессором», когда узники пытались присвоить себе черты своих угнетателей, чтобы чувствовать себя более сильными и защищенными.

Критик семьи Анны Франк и сопротивления

Несмотря на значимость работы Бруно Беттельхейма, многие аспекты его теорий подверглись критике через несколько лет после выхода книги. Ее первая публикация была в 1960 году в США. Стало известно, что до заключения в лагерь у Беттельхейма не было формального образования в области психоанализа, что ставит под сомнение его квалификацию для проведения столь сложного анализа человеческой психики. Отсюда тянутся сомнения в объективности его выводов, особенно учитывая, что многие из его интерпретаций основаны на личных наблюдениях и гипотезах, а не на систематических исследованиях.

Портрет Анны Франк на стене у ее Центра в Берлине. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Спорна и его теория об «идентификации с агрессором», так как она тоже была основана на выводах, сделанных из наблюдений, которые не учитывали всех факторов. Беттельхейм пишет, что заключенные стремились получить старые полицейские униформы из-за желания быть похожими на нацистов. Многие выжившие узники опровергли его утверждения, отметив, что их действия были продиктованы не стремлением уподобиться своим мучителям, а простым желанием выжить в нечеловеческих условиях, поскольку одежда полицейских была теплее и прочнее.

Одним из наиболее спорных аспектов книги Беттельхейма стало его отношение к еврейским узникам. По мнению автора, они не оказали достаточного сопротивления. Беттельхейм утверждает, что евреи «шли как овцы на убой» и что организованное сопротивление было минимальным. В своей позиции Беттельхейм игнорирует сложные условия, в которых находились евреи, и те многочисленные акты сопротивления, которые действительно имели место, хотя и не всегда принимали организованные формы.

Особенно резкой критике подверглось отношение Беттельхейма к семье Анны Франк. Он обвинял их в том, что они не приняли необходимых мер для собственного спасения, например, не разбежались по отдельным укрытиям. Беттельхейм утверждает, что именно попытка сохранить традиционную семейную жизнь привела к гибели почти всех членов семьи Франк. Этот взгляд, однако, игнорирует контекст времени и те эмоциональные и психологические трудности, с которыми сталкивались люди в условиях оккупации.

Книга Бруно Беттельхейма «Просвещенное сердце» — это сложное и противоречивое произведение, которое вызывает как восхищение, так и дает основания для критики. Тем не менее эта книга остается важным трудом, который дает понимание механизма, как сохранить человечность даже в условиях бесчеловечности. В наше время, когда мир снова сталкивается с кризисом гуманности, этот урок кажется особенно важным.

Издательство: МИФ

Перевод: Елена Лалаян

Количество страниц: 448

Год: 2024

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».