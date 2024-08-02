Семь новых Porsche на весь Татарстан: как меняется рынок люксовых автомобилей

Татарстан сегодня занимает шестое место в России по продажам новых премиальных авто. Фото: Реальное время

Продажи новых автомобилей премиального сегмента в Татарстане в первом полугодии 2024 года выросли на 12% — с 33 до 37 автомобилей. В целом по России рост премиума составил лишь 2%, а в июне объем реализации в этом сегменте сократился на 41%. Из-за высоких цен он становится «нишевым», рассчитанным на очень обеспеченного покупателя. Жители Татарстана в 2024 году остаются верны немецким брендам — в топ-3 продаж в регионе вошли Mercedes, Porsche и BMW. Как меняется рынок люксовых автомобилей и кто идет на смену Mercedes и Porsche — в материале аналитической службы «Реального времени».

Официально ушедший из России Mercedes теряет долю на рынке

По итогам первого полугодия 2024 года продажи новых премиальных автомобилей и спорткаров в России выросли только на 2% — с 1897 до 1943 авто, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь «Автостат Инфо» Татьяна Акимова.

Более 23% от всех продаж в этом сегменте занял Mercedes S-класса, который поступает в Россию по каналам параллельного импорта. В годовом сравнении продажи этой модели упали на 18% — с 547 до 447 автомобилей. В целом за полгода в России было продано 544 новых автомобилей Mercedes против 638 годом ранее, отметила Акимова.

Второе место в премиальном сегменте отвоевал китайский бренд Hongqi: за январь — июнь 2024 года было продано 328 автомобилей — это на 66% выше результата прошлого года. Среди премиальных моделей Hongqi в топ-10 сегмента вошли модель Hongqi H9 — 257 авто (против 21 единиц в 2023 году) и также Hongqi Е H9 — 71 машина (-60%).

На третьем месте по продажам в России — BMW: в первом полугодии было продано 295 машин этого бренда. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На третьем месте по продажам — BMW: в первом полугодии было продано 295 авто против прошлогодних 220 единиц (+34%). Модель BMW 7-й серии вошла в топ-3 среди премиальных машин за январь — июнь 2024 года, показав результат в 195 единиц (+40%).

Самый емкий рынок сбыта премиальных автомобилей — Москва, где продажи таких машин выросли за первое полугодие 2024 года на 11%. Татарстан сегодня занимает шестое место по продажам новых премиальных авто. В республике за полгода было продано 37 новых люксовых автомобилей — это на 12% больше, чем в I полугодии 2023.

На первом месте по продажам в Татарстане Mercedes (12 автомобилей), на втором — Porsche (7 единиц), на третьем — Audi (5 машин). Для сравнения, в Башкортостане покупатели приобрели всего 11 новых авто класса «премиум» против восьми машин за тот же период прошлого года.

При этом помесячный анализ продаж показывает, что в июне 2024 года объем реализации в премиум-сегменте упал на 41% — с 450 до 266 единиц, отмечает Татьяна Акимова.

— Сегмент премиальных автомобилей в России пополняется в основном за счет поставок по параллельному импорту. Стоимость автомобилей, ввозимых по этому каналу, высока, и в том числе по этой причине сегмент становится все более и более нишевым, ориентированным на определенную четко очерченную категорию покупателей, — прокомментировала Татьяна Акимова.

Еще один важный тренд — это появление на рынке новых китайских брендов, позиции которых на рынке продолжают укрепляться.

Дилеры начинают переключаться на Китай

Как рассказал «Реальному времени» один из участников рынка, бывшая команда Porsche в Казани начинает продавать китайский премиум-бренд SERES.

— Один из дилеров компании SERES, представленный в Казани, ранее действительно занимался автомобилями Porsche, — уточнил «Реальному времени» руководитель по продукту и стратегии SERES AITO в России Александр Загоровский. — Но на самом же деле проект SERES в России возглавил МБ РУС, команда с 30-летним опытом работы в премиальном сегменте по бренду Mercedes-Benz.

— Ситуация в премиальном сегменте радикально изменилась за последние два года. И основная перемена — уход европейских и американских брендов, приход китайских. Сейчас происходит огромная перенастройка рынка, — говорит Александр Загоровский.

— Китайская автомобильная промышленность развивается очень высокими темпами: значительно быстрее, чем производители из других стран. За последние годы китайские автомобили сделали колоссальный прорыв и по большинству своих параметров не уступают своим конкурентам, а нередко и превосходят их, — считает он. — Большинство марок из Поднебесной молоды и пока не стали сильными мировыми брендами. Но при этом в сегменте электрических и гибридных автомобилей китайские компании начинают занимать лидирующие позиции, — отмечает Загоровский.



По его словам, вместе с ростом популярности этого сегмента стремительно накапливается и авторитет китайских брендов:

— А рост продаж премиальных электромобилей и гибридов в 2024 году показывает увеличение более чем на 1000%. Следовательно, автомобили на новых источниках энергии — новые лидеры рынка.

Доля китайских брендов будет расти



— Сегодня в большинстве случаев премиальные автомобили — это ввезенные посредством параллельного импорта Mercedes-Benz, BMW, Audi, но по сравнению с 2023 годом наблюдается ежемесячное увеличение спроса и рост потребительского интереса к брендам именно китайского премиум-сегмента, — подтверждает директор по продажам ГК «КАН АВТО» Рита Халилова. — Стоит особо отметить, что 83,6% всех реализованных за шесть месяцев премиальных автомобилей пришлось как раз на «китайцев».

По данным ГК «КАН АВТО», в топ-3 продаж автомобилей в премиум-сегменте вошли такие бренды, как TANK, Exeed и Toyota.

По итогам первого полугодия 2024 года продажи автомобилей премиум-сегмента в ГК «КАН АВТО» выросли примерно на 107% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а их доля от общих продаж за первые шесть месяцев составила 9,5%, прокомментировала Халилова. «Во многом этот результат стал возможным благодаря китайским брендам, поскольку продукция некоторых из них стала альтернативой премиум-маркам, прекратившим официальные поставки своих моделей в нашу страну», — объясняет она.

По данным ГК «КАН АВТО», в топ-3 продаж автомобилей в премиум-сегменте вошли такие бренды, как TANK. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Темпы развития автопрома в КНР нельзя недооценивать. Уже сейчас они занимают половину российского рынка, — говорит Рита Халилова. — Раскрученные марки набирают популярность с каждым годом, они уже вполне востребованы как на первичном, так и на вторичном рынке. Этому способствует расширение дилерской сети, выход интересных новинок, гарантии импортеров и дилеров, а также доступность запчастей».