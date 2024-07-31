Вероника Хапугина: «Проектирование — это творчество!»

Чем занимается главный инженер проектов в АО «Казэнерго» и почему ее называют «мамой» проектного отдела

Фото: Динар Фатыхов

Героиня нашего сегодняшнего портрета — главный инженер проекта АО «Казэнерго» Вероника Хапугина. Вот уже 23 года она работает на этом предприятии — пришла сюда со студенческой скамьи и проектирует объекты, благодаря которым в домах казанцев всегда тепло. Вероника Михайловна рассказывает «Реальному времени» о том, как проектируются тепловые сети, что творческого может быть в создании котельной, как изменился портрет молодого специалиста за минувшие 20 лет и какими качествами должен обладать хороший проектировщик. А ее молодые коллеги из проектного бюро «Казэнерго», в свою очередь, открывают секрет того, почему называют главного инженера «мамой» своего отдела.

«Я пришла в уникальный коллектив»



В юности Вероника Хапугина хотела стать социологом, но поступить в университет на эту специальность не удалось: конкурс был слишком высоким. Родители посоветовали обратить взор в сторону технических специальностей, и через год девушка, кардинально изменив сферу интересов и пройдя усиленную подготовку к сдаче экзаменов в технический вуз, поступила в КГАСА (ныне КГАСУ). В 2001 году, получив диплом по специальности «Тепло- и газоснабжение, вентиляция», Вероника Хапугина устроилась на работу на Казанское предприятие тепловых сетей (позже оно было преобразовано в АО «Казэнерго»), в отдел проектного бюро. Как раз тогда предприятие набирало молодых специалистов, которые должны были прийти на смену ветеранам предприятия — и вместе с Вероникой в проектное бюро пришли еще двое ее однокурсников. Здесь занимались проектированием котельных установок, ЦТП и тепловых сетей.

— Когда я в первый раз увидела все эти проекты, то, чем мне предстояло заниматься, я даже слегка испугалась: мне было совершенно непонятно, как же я буду все это делать, — улыбается Вероника Михайловна сегодня, проработав в проектном бюро уже 23 года. — Но у меня были замечательные учителя, я пришла в уникальный коллектив. И, по сути, здесь всей работе научилась с нуля!

Мне было совершенно непонятно, как же я буду все это делать, в итоге научилась всему с нуля



Своих наставников наша героиня называет специалистами с большой буквы. Это были ведущие инженеры Лидия Константиновна Матросова и Степан Иванович Танащук, главный инженер проекта Олег Сергеевич Калинин. Они не просто знали свою работу, но и любили ее и безотказно делились опытом с молодыми специалистами. Вероника Михайловна вспоминает: на том этапе ее развития как специалиста для нее все было внове. А опытные наставники ухитрялись за десять минут, просто и доступно рассказать столько, сколько в институте иной раз не удавалось узнать и за целый учебный курс.

В чем заключается работа проектировщика

Наша героиня вспоминает, как она впервые отправилась на экскурсию в котельную — это было в начале учебы в институте. Для девушки это было чем-то совершенно новым и неизведанным, ведь котельная — не просто здание. Внутри размещено множество технических установок, сложное оборудование, и все это нужно грамотно спроектировать и разместить так, чтобы все было по правилам. И инженеру-проектировщику нужно понимать, как пройдут коммуникации, где какое оборудование будет стоять.

Работа инженера-проектировщика начинается с получения технического задания, которое разрабатывает производственно-технический отдел. Это может быть реконструкция, замена какого-то оборудования в существующей котельной (например, если оборудование устарело или надо нарастить его мощности — поменять котел или установить резервный котел). Чтобы создать такой проект, инженеры выезжают на объект, делают замеры, смотрят, где можно установить оборудование, как все разместить и организовать — эргономично, удобно и в соответствии с нормами технологических процессов и требованиями безопасности. Потом идет проектирование. Готовый проект проходит согласование со всеми заинтересованными службами — от каждой нужно получить резолюцию.

А может инженерам в проектное бюро поступить и техническое задание на проектирование новой котельной с нуля. В таком случае в проект включается и строительная, конструктивная часть.

Еще один вариант — проектирование тепловых сетей, при котором нужно учитывать не только потребности собственно «Казэнерго», но и другие проложенные коммуникации, которых в условиях большого города может быть очень много. Тут и силовые кабели, и газопроводы, и линии связи — и чтобы не нарушить их целостности, проектировщики тепловых сетей обязательно отталкиваются от топографической съемки и передают в управление архитектуры на согласование.

Двадцать лет назад все такие чертежи делали на кульмане, карандашом, а потом обводили тушью. Сейчас все происходит в графических программах и распечатывается. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Реальное время» уже побывало год назад в гостях в проектном бюро. Его начальник Азат Гиниатулин рассказывал : в год по тепловым сетям здесь разрабатывается 30—40 проектов, не говоря уже о спонтанно всплывающих капремонтах. По котельным — три полных реконструкции в год и еще несколько десятков проектов по замене оборудования. В общей сложности это порядка 70 проектов различной направленности в год, включая строительные конструкции, фундаменты, опоры, дымовые трубы, растяжки, трубопроводы, запорную арматуру…

«Я всегда говорю, что мы делаем одно общее дело!»

Задача отдела, в котором работает наша героиня, — разработать полный проект (вместе со всем оборудованием) и пройти с ним экспертизу промышленной безопасности.

— За все время моей работы было запроектировано более трех десятков крупных проектов по реконструкции котельных и ЦТП, свыше 500 проектов по тепловым сетям. Была проделана огромная работа. И она была очень интересной, ведь мы проводим не только собственно проектирование: у нас есть выезды на объект, замеры, топосъемка. Наша работа предполагает постоянное общение с сотрудниками множества служб, ведь мы все взаимосвязаны. Я всегда говорю, что мы делаем одно общее дело! — объясняет Вероника Михайловна.

Чтобы котельная запустилась, должны работать все службы организации: работники энергорайонов, производственная служба наладки, служба КИПиА, газовая служба и другие. Все работают вместе, проходит совместное согласование. Наша героиня рассказывает: во всех подразделениях работают сильные специалисты, готовые все рассказать, показать и объяснить. Работают проектировщики и с различными предприятиями по производству котельного оборудования, и с собственным ремонтно-производственным участком «Казэнерго», где тоже производятся элементы для водогрейных котлов типа КСВ 2.89 Г, КСВ 5.0 Г, КСВ 9.6Г.

Отдел нашей героини должен не просто спроектировать объект, но и потом произвести авторский надзор за тем, как идут работы. Для этого специалисты регулярно выезжают на свои объекты.



— И знаете, как это приятно — увидеть, как воплотился твой проект, как он работает! Приятно на них смотреть! — говорит Вероника Хапугина.

За все время моей работы было запроектировано более трех десятков крупных проектов по реконструкции котельных и ЦТП, свыше 500 проектов по тепловым сетям



С 2001 года в работе проектного бюро изменилось очень многое. Вероника Михайловна пришла работать, когда город оправлялся от шоковых в экономическом смысле девяностых. Уже начинался современный этап развития коммунальных сетей, нужно было сделать очень много. Но в те годы проектировщики работали на кульманах, вручную! Выполняли проект в карандаше, вносили правки, и только после того, как было получено предварительное согласование, обводили чертеж тушью. Сегодня все делается в электронном виде, в специализированных программах.

«Я стараюсь не только учить ребят, но и вкладывать в них часть своей души»

Вероника Михайловна пришла в отдел обычным инженером и стала поступательно повышать квалификацию. В 2016-м она стала ведущим инженером, а с 2023-го работает главным инженером проекта. И сегодня уже она передает опыт новому поколению инженеров.

— Наши ребята, несмотря на их молодость, очень предприимчивые, активные. У них есть интерес, и это очень важно, чтобы человек не просто выполнял свою работу, а ему было интересно это делать. Они с удовольствием всегда откликаются на все мои предложения, выполняют мои задания. Я все им объясняю, и они быстро усваивают — именно потому что им это очень интересно! — описывает свою наставническую деятельность Вероника Михайловна.

Сама она сегодня проектирует в основном котельные установки. Но рассказывает: молодых сотрудников подготавливают к тому, чтобы они были специалистами широкого профиля и проектировали не только котельные, но и тепловые сети.

— Наше молодое поколение проектировщиков и меня многому учит — например, в работе с программами. Так что не только я их обучаю, но и они меня. У нас взаимовыручка, — улыбается наша героиня. — Кстати, сейчас и в вузах учат совсем по-другому. Ребята знают, как работает оборудование, они приходят к нам уже с пониманием технологического процесса. Развивается образование в нашей сфере. Но и здесь, у нас на предприятии, тоже хорошая школа. Проработав всего год, ребята набираются опыта и очень серьезно вырастают в профессии. Мы ведь здесь не просто проектируем, но и обслуживаем потом сами это оборудование. А значит, ребята видят, как именно работает то, что они создают на бумаге.

Ответственность на инженерах лежит огромная — все же котельная относится к опасным производственным объектам. Вероника Михайловна учит молодых коллег: нужно быть максимально внимательным, потому что под каждым проектом стоит подпись конкретного инженера, который его разработал. И именно он будет ответственным за то, как будет работать объект. Сегодня в отделе работают 7 человек, в основном это молодые специалисты. Вероника Михайловна рассказывает: когда пришла молодежь, она сразу «взяла их в ежовые рукавицы». И считает это правильным.

Наше молодое поколение проектировщиков и меня многому учит — например, в работе с программами. Так что не только я их обучаю, но и они меня.



Многое приходит с опытом, с годами. И если рядовой сотрудник отвечает только за свой участок работы, то становясь руководителем, он курирует уже все проекты, которые создаются в отделе. Эта повышенная ответственность Веронику Михайловну не страшит:

— Все проекты, которые у наших ребят в работе, я постоянно держу в голове. На каждом этапе их проверяю, делаю замечания, вносим правки, если это необходимо. Ведь чтобы проекты были правильными, чтобы все по ним работало как часы, каждую цифру нужно проверить, иногда и не по одному разу. И в характере для этого нужно воспитывать внимательность и скрупулезность! — говорит она. — Я стараюсь их не просто учить, но и вкладывать в них часть своей души. Стараюсь объяснить все простым, доступным языком. Ничего не упустить!

«Главное, что она нам всегда доносит: халтурить нельзя!»

Инженер-проектировщик Дмитрий Леднев работает в АО «Казэнерго» год, он пришел сюда прошлым летом, сразу же после получения диплома КГЭУ. Он проектирует тепловые сети и работает над проектами замены оборудования на центральных тепловых пунктах. Говорит, работа не скучная: есть большое разнообразие в задачах. Кроме того, инженеры не постоянно сидят на месте: они выезжают на объекты, спускаются в тепловые камеры. Дмитрий признается: до того как устроиться в «Казэнерго», он даже не представлял, как устроены тепловые сети города. А теперь порой, просто идя по улице и завидев работу монтажников по обновлению тепловых трубопроводов, останавливается: с большим интересом — и уже со знанием дела! — смотрит, как идет работа. Интерес к предмету работы огромный и с каждым днем он нарастает. А это для молодого специалиста очень важно!

Вероника Михайловна всегда называет вещи своими именами: если мы ошибаемся, строго указывает нам на недочеты

— Вероника Михайловна очень много нам объясняет, постоянно помогает. Может и свою работу отложить, чтобы помочь мне. Придирчиво проверяет наши проекты. Всегда называет вещи своими именами: если мы ошибаемся, строго указывает нам на недочеты, — рассказывает Дмитрий про свою наставницу. — А еще с ней можно обсудить жизненные вопросы: Вероника Михайловна очень сердечный, справедливый и добрый человек, и если попросить, может поделиться опытом и дать совет.

Рустам Муллагалиев — еще один молодой инженер, пришедший на «Казэнерго» год назад, окончив КГЭУ. Рассказывает, что целенаправленно искал работу, связанную с чертежами, с проектированием — ему это очень нравилось и было интересно поработать с тепловыми сетями.

Наша работа может показаться монотонной, но ведь в каждом проекте свои подробности, все они разные! Поэтому нам не скучно

— Вспоминаю первый наш выезд после того, как я сюда пришел. Это была огромная котельная, она мне показалась очень сложной, и я, если честно, опасался, что не справлюсь. Но понемногу втянулся, и сейчас мне это делать очень нравится. Наша работа может показаться монотонной, но ведь в каждом проекте свои подробности, все они разные! Поэтому нам не скучно. Нужно много думать, как все сделать в соответствии с ГОСТами и СНИПами. Вероника Михайловна — очень хороший руководитель и замечательная коллега. Она нам показала все от и до, мы благодаря ей набираемся опыта. И главное, что она нам всегда доносит: халтурить нельзя! Это она сказала нам с самого начала, и мы это восприняли как главное руководство к действию, — рассказывает Рустам.

Айрат Сибгатов на предприятии два года: он окончил бакалавриат КГАСУ в 2022-м и буквально месяц назад защитил магистерскую работу. Он проектирует тепловые сети, с недавних пор начал проектировать части, касающиеся газоснабжения и автоматики.

Она, можно сказать, мама этого отдела! Каждый день заряжает нас своей улыбкой, смехом

— Мне тут очень нравится: у нас классный коллектив, меня замечательно встретили. Вероника Михайловна с первого же дня помогала мне. Она доступно все объясняет, без заумных слов — это очень важно для неопытного специалиста. На первых порах я постоянно подходил к ней за проверками и советами, ввела в профессию. Она, можно сказать, мама этого отдела! Каждый день заряжает нас своей улыбкой, смехом. Вероника Михайловна — позитивный человек, очень хороший!

«Все мы любим свою работу. Наверное, поэтому она получается качественной»

У Вероники Михайловны востребованная и очень редкая специальность. Она признается: за 23 года ее периодически посещали мысли о том, чтобы сменить работу, поменять декорации вокруг себя. Но все-таки этого не случилось: предприятие способно удержать сотрудников и уникальной сложившейся атмосферой, и стабильными выплатами, и уверенностью в завтрашнем дне.

— Все-таки люди, с которыми я работаю, останавливают. Здесь у нас сложилась команда. Мы все воспринимаем работу как второй дом. И условия здесь прозрачные: я точно знаю, что в определенный день получу зарплату, что мне оплатят и больничный в случае необходимости, — говорит наша героиня. — А стабильность в наше время очень важна.

А еще она убежденно говорит: ее работа — творческая. Инженер видит чертеж у себя на мониторе: можно расставить оборудование разными способами, можно изменить конфигурацию помещения, можно принять несколько равновероятных решений — словом, место творчеству есть даже в такой зарегулированной и зарегламентированной технической деятельности.

— Проектирование — это творчество, хоть и техническая работа! И это очень интересно! — улыбается Вероника Михайловна.

Главное, за что Вероника Хапугина любит свою работу, — результат. Видя, как преображаются объекты, как они становятся более мощными, более современными, как вырастают новые котельные, она радуется и гордится своей работой. Она рассказывает: когда видит, что спроектированная ею котельная работает бесперебойно, хорошо, — чувствует гордость. Ведь благодаря ее усилиям в домах казанцев тепло даже в самые морозные зимы.

Инженер-проектировщик чувствует свою причастность к большому делу. А еще ей нравится сплоченность:

— Мы все — не только узким кругом отдела, но и всей организацией — работаем над одним делом. И все мы любим свою работу. Наверное, поэтому она получается качественной!

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