Как готовят к сезону отопительные сети города. Часть 1-я

Почему не получается без летнего отключения горячей воды, на что жалуются потребители и что нужно, чтобы успеть переложить 24 км теплосетей в год

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Началось лето, и горожане уже вовсю сетуют на то, что до XXI века мы дожили, а горячую воду летом на две недели все равно отключают. «Реальное время» отправилось в гости к АО «Казэнерго», чтобы выяснить, как организована летняя работа в компании. Оказалось, что раскопанные трубы, которые мы видим в городе, лишь верхушка айсберга. Подготовка тепловых сетей и котельных к отопительному сезону — огромный пласт работ, в которых задействованы сотни людей. Например, вы знали, что в «Казэнерго» есть свой цех, в котором изготавливают отопительные котлы в городские котельные? А о том, зачем компании целый отдел из молодых архитекторов? И о том, как делятся зоны ответственности между «Казэнерго» и управляющими компаниями? Сейчас про все расскажем. Часть первая нашего репортажа — из главного управления «Казэнерго».

Как обогреть четверть Казани



АО «Казэнерго» обеспечивает горячей водой и теплом примерно 25% жилых и социально значимых объектов Казани. В его ведении находятся шесть линейных подразделений (энергорайонов): Зареченский (Кировский), Юдинский, Советский, Приволжский, Вахитовский, Дербышки, специальные технические службы и подразделения, которые обеспечивают теплом 3 735 потребителей. Компания занимается теплоснабжением объектов социальной сферы. В зоне ее ответственности 2 011 жилых домов, 140 детских садов, 80 школ, 79 лечебных учреждений и другие потребители.

«Казэнерго» обслуживает 125 котельных, 27 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 275 километров тепловых сетей (тех самых труб под землей). В задачи предприятия входит выработать тепловую энергию, транспортировать ее от котельной до потребителя, доставить до наружных стен здания. А дальше ее «перехватывают» управляющие компании и доводят до наших батарей.

Заместитель главного инженера АО «Казэнерго» по эксплуатации Алексей Лаврентьев работает в компании уже 32 года, со студенческой скамьи. Он рассказывает:

— Наше основное оборудование — котельные. Самые мощные котельные, принадлежащие компании, имеют мощность около 50 МВт (шесть котлов по 8 МВт), самая слабая — 100 КВт (два бытовых отопительных котла). Они бывают работающими круглогодично, а бывают — сезонными. Круглогодичные (их порядка 70) — это те, к которым, в том числе, присоединена нагрузка по горячему водоснабжению. Но есть в Казани районы, где централизованного горячего водоснабжения нет — там дома оборудованы либо газовыми колонками, либо водонагревателями. Такие районы обслуживают сезонные котельные (их у АО «Казэнерго» порядка 55 единиц). Они начинают работать осенью в начале отопительного сезона, а по его завершении останавливаются на лето.

За это время готовятся к очередному отопительному сезону трубопроводы, все котлы в котельных, проходят гидравлические испытания. Это самый доступный и эффективный вид диагностики, чтобы определить слабые места, отремонтировать их вовремя и прийти к началу отопительного сезона с работоспособным оборудованием. На подготовку сезонных котельных есть 3—4 месяца: ведь летом и котлы, и насосы остановлены. Гораздо сложнее справляться с котельными круглогодичными.

Заместитель главного инженера АО «Казэнерго» по эксплуатации Алексей Лаврентьев. Фото: Руслан Ишмухаметов/realnoevremya.ru

Таким образом, в году на 70 котельных у нас есть только 14 дней, чтобы подготовить к сезону оборудование и трубы, отремонтировать все, что необходимо, провести испытания и реконструкцию

Успеть за 14 дней

Алексей Лаврентьев отвечает на вопрос о том, почему все-таки не получается обходиться без отключения горячей воды и откуда взялись сакраментальные 14 дней «тазиковой системы» в наших квартирах:

— Резервного оборудования для круглогодичных котельных СНИПы не предусматривают. Таким образом, в году на 70 котельных и 27 ЦТП у нас есть только 14 дней, чтобы подготовить к сезону оборудование и трубы, отремонтировать все, что необходимо, провести испытания и реконструкцию. СанПИНы позволяют оставлять людей без горячей воды непрерывно не более, чем на 14 суток. Если по их истечении жилец не увидит горячую воду, он может пожаловаться, и мы получим штраф от санитарных надзорных органов. К каждой нашей котельной присоединено в среднем порядка 2,2 километра теплосетей. А теперь представьте: за 14 дней надо проверить и отремонтировать все оборудование котельной (котлы, насосное оборудование, запорную арматуру, технологические трубопроводы, систему электроснабжения, электрооборудование, оборудование химводоподготовки, КИП и автоматику, систему диспетчеризации и т. д.) и эти самые 4,4 километра трубопроводов тепловых сетей. И это я говорю только об одной котельной из 70!

Увеличение объемов работ в условиях ограниченного периода времени (летом) требует увеличения количества трудовых ресурсов. Для полноценной подготовки одной котельной требуется как минимум 2 слесаря, 1 сварщик, обеспеченные необходимым инструментом и приспособлениями, 1 инженерно-технический работник, 2—3 водителя, спецтехника (экскаваторы, самосвалы, илососы, грузовой транспорт и грузоподъемные механизмы). Операторы котельных в специфичных и тяжелых работах не задействуются — они обслуживают это оборудование после запуска источников тепловой энергии.

При этом одновременно ремонтируется два десятка котельных: например, на момент написания этой статьи на ремонте стояли 22 круглогодичных котельных АО «Казэнерго». Потому-то летом, на время ремонтной кампании, предприятие дополнительно привлекает подрядные организации и наемный ремонтный персонал.

Нередко горячую воду возвращают раньше, чем через 14 дней: это зависит от степени износа оборудования и сетей на конкретном участке. Если недавно меняли оборудование в котельной и перекладывали тепловые сети, то их подготовка к отопительному сезону требует минимального времени. А вот старые котельные, с оборудованием, которому не один десяток лет, требуют гораздо больше времени на обслуживание и ремонт.

На момент написания этой статьи на ремонте стояли 22 круглогодичных котельных АО «Казэнерго». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«А почему так дорого?»

Тепловая энергия и ГВС — самые дорогие коммунальные услуги в счет-фактурах. Тарифы АО «Казэнерго» на тепловую энергию регулируются Госкомитетом по тарифам РТ. На текущий год установлен рост тарифа на тепловую энергию в 6,5% и составил 2174.45 рублей за гигакалорию. Однако данный рост тарифа не в полном объеме компенсирует расходы предприятия на покупные энергоресурсы (газ и электрическую энергию), которые выросли в среднем больше.

При этом, как рассказывает Алексей Лаврентьев, собираемых средств АО «Казэнерго» едва хватает на обслуживание, эксплуатацию сетей и выработку тепловой энергии.

— Если мы срабатываем год «в ноль», без прибыли, это считается удовлетворительным результатом. Не все котельные окупаются, этот показатель зависит от мощности. Чем выше мощность источника тепла, тем выше и окупаемость. Ресурс котельного оборудования зависит от производителя. Котлы служат от 10 до 15 лет. Тепловые сети — 15 лет. Насосы — 5 лет. И это все периодически должно меняться своевременно. В практических руководствах предписывается менять порядка 4% тепловых сетей и оборудования в год. Мы этих процентов не достигаем — в последние годы меняем от силы 2—3%. Это связано с ростом стоимости основного оборудования и труб.

АО «Казэнерго» обязано выполнять и долгосрочное финансовое планирование (на 5 лет), и краткосрочное (на год, на месяц, на неделю). Но в пятилетнем долгосрочном плане невозможно учесть резкие флуктуации цены, когда стоимость материалов и комплектующих подскакивает в разы (как было с металлом пару лет назад). Соответственно, закупать материалов приходится меньше, чем запланировано. Алексей Лаврентьев объясняет:

— Два года назад мы начали менять тепловых сетей вдвое меньше, чем планировали. Значит, будет расти и количество аварийных ситуаций на износившихся сетях. 10 лет назад мы меняли 24 километра трубопроводов теплосетей в год, а сейчас — 12. И в этом году тоже будет 12. На четверть города! На ремонт и поддержание основного оборудования котельных, зданий, тепловых сетей и прочее — у нас выделяется 238 млн рублей в год, ведь основная часть денежного оборота уходит на закупку ресурсов (газа, электроэнергии, воды). Для такого огромного хозяйства это копейки. Особенно с учетом того, что у нас очень много старого фонда. Поэтому износ коммунальной инфраструктуры — в том числе сетей и теплогенерирующего оборудования — неуклонно растет.

Фото: Руслан Ишмухаметов/realnoevremya.ru

На ремонт и поддержание основного оборудования котельных, зданий, тепловых сетей и прочее — у нас выделяется 238 млн рублей в год

Проект — всему голова

Но вернемся к летним работам. Подготовка к отопительному сезону начинается с тщательного планирования, с разработки проектов, их согласования и утверждения. Все ремонтные работы начинаются с производственно-технического отдела, который подготавливает задание на проектирование совместно с остальными подразделениями компаниями.

Дальше это задание попадает в проектное бюро. Оно разрабатывает проекты, их согласовывают руководство АО «Казэнерго» и уполномоченные муниципальные органы. После того, как проект пройдет все необходимые экспертизы, он уходит в работу. Все это занимает немало времени, поэтому планы составляются на несколько лет вперед.

Мы заходим в проектное бюро и видим там нескольких совсем молодых людей. Все они — выпускники КГАСУ, инженеры-архитекторы (на предприятии их шутливо называют «академиками»). Средний возраст сотрудников бюро — чуть старше 30 лет. И. о. начальника бюро Азат Гиниатулин рассказывает:

— Я окончил КГАСУ в 2019 году и четко знал, куда хочу прийти работать. На нашей кафедре главный инженер «Казэнерго» провел конкурс, по итогам которого выбрал троих человек. Мы проходили здесь преддипломную практику, и через неделю после защиты диплома я пришел на работу.

Разглядываем проекты — например, вот схема капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей. Специалисты должны запроектировать каждую деталь, чтобы ее отремонтировать. А еще в их обязанности входит контролировать размещение труб и учитывать их усиленную защиту и теплоизоляцию, если они проходят на расстоянии в 5 метров и ближе от жилых домов или по территории детского садика, школы и т. д. Ведь теплоноситель идет по ним под давлением в 7—8 атмосфер и с высокой температурой (зимой до 110 градусов по Цельсию).

Азат Гиниатулин, и. о. начальника проектного бюро АО «Казэнерго». Фото: Руслан Ишмухаметов/realnoevremya.ru

В год по тепловым сетям здесь изготавливается 30—40 проектов, не говоря уже о спонтанно всплывающих капремонтах. По котельным — три полных реконструкции в год, и еще несколько десятков проектов по замене оборудования. В общей сложности это порядка 70 проектов различной направленности в год, включая строительные конструкции, фундаменты, опоры, дымовые трубы, растяжки, трубопроводы, запорную арматуру…

Кроме проектирования, в проектном бюро еще и обеспечивают авторский и технический надзор за выполнением этих проектов. Для этого специалисты регулярно выезжают на свои объекты.

Импортозамещение и производство оборудования — в собственном цехе!

Парк оборудования котельных на 60% состоит из отечественных агрегатов. Остальное — импортное. Как рассказывает Алексей Лаврентьев, санкции мало повлияли на материально-техническое обеспечение работ на «Казэнерго». Сложно стало лишь с некоторыми позициями (это итальянские горелки для котлов, определенные виды датчиков и контроллеров), но с основным оборудованием проблем нет. Переход на отечественное оборудование и на продукцию «дружественного» производства начался заблаговременно и происходит вполне гармонично.



— Единственное, что в российском исполнении уступает в качестве, — это насосы. Они требуют больше внимания и более частой замены, чем импортное брендовое насосное оборудование. Но вот теперь многие российские предприятия начали собирать насосные агрегаты из китайских запчастей, и качество получается — выше удовлетворительного, — говорит Алексей Лаврентьев.

А теперь мы увидим, пожалуй, самое интересное: заместитель главного инженера АО «Казэнерго» по эксплуатации ведет нас на ремонтно-производственный участок. Здесь ремонтируют и заготавливают оборудование котельных: котлы, насосы, запорную арматуру, сложные и хитроумные газораспределительные устройства — словом, все, что стоит в котельных и обеспечивает комфорт в наших квартирах. Этот участок можно назвать силовым подразделением «Казэнерго», которое способно выполнить тяжелые, объемные работы. Но здесь делают не только ремонт и заготовки — оказывается, тут еще и налажено полноценное производство водогрейных котлов, скоростных водоподогревателей и другого оборудования для котельных.

Этот участок можно назвать силовым подразделением «Казэнерго», которое способно выполнить тяжелые, объемные работы. Фото: Руслан Ишмухаметов/realnoevremya.ru

50% мощностей теплогенерирующего оборудования на АО «Казэнерго» — собственного производства! Вот что рассказывает нам Александр Ганский, начальник ремонтно-строительного управления:

— У нас есть сертификат на изготовление стальных газовых водогрейных котлов КСВ 9.6, КСВ 4 и КСВ 2.9. Еще мы сами производим скоростные водоподогреватели разной производительности. Установлены они в котельных, в ЦТП. Мы уже давно сами это все изготавливаем: я тут работаю с 1998 года, а история цеха длится с 1983 года. Проекты оборудования в свое время были разработаны собственным конструкторским бюро. Раньше изготавливали задвижки собственного производства и эмалировали трубы. С тех времен с каждым годом что-то в линейке продукции снималось, а что-то добавлялось и усовершенствовалось.

За 2023 год в планах собрать пять котлов, в 2022-м сделали шесть. А еще недавно разработана облегченная обмуровка (внешняя обшивка) котлов собственного производства. До сих пор в котельных они обкладывались кирпичным «панцирем». Теперь их будут обшивать «одеждой» из листовой стали и минеральной ваты.

Фото: Руслан Ишмухаметов/realnoevremya.ru

Работа кипит не только летом

В течение периода подготовки к отопительному сезону в этом цехе происходит ремонт и изготовление котлов, насосов, дымососов, вентиляторов, элементы сетей, газоходы, воздуховоды. Работы начались еще в апреле. Отдельные узлы для котлов изготавливают тут, но сами котлы ремонтируются и собираются на месте. В этом же цехе производится укрупненная сборка насосов, чтобы исключить максимум работ на самом объекте — почти готовый насосный узел привозят в котельную и там остается только посадить его на болты и гайки. А в цехе идет его полная подготовка к установке — от рамы до фасонных элементов и даже покраски.

Начальник участка показывает нам котел изготовления Дорогобужского завода: его поставили 20 лет назад, а сейчас вышла из строя конвективная часть. И здесь, в цехе, эту сложную систему трубок изготовили по образцу износившейся заново. Она уже прошла опрессовку и ждет своего часа: когда освободятся специалисты, ее отвезут в котельную, на монтаж.

Средний возраст сотрудников цеха — 50 лет. Фото: Руслан Ишмухаметов/realnoevremya.ru

С 2021 года в цехе работает участок по сборке газовых узлов: сюда приходит оборудование, клапаны, запорные краны, отводы. Здесь это все компонуется, собирается, обвязывается трубопроводами и в готовом виде вывозится на монтаж. Сварочный участок — тоже рядом, тут собираются, например, конвекционные экраны для котлов. Александр Ганский мечтает, что когда-нибудь цех обзаведется автоматическим сварочным оборудованием, и тогда более совершенная техника изрядно упростит работу сварщикам.

Впрочем, обновления требует практически весь станочный парк — и токарное, и сверлильное, и фрезеровочное оборудование. На входе нас встречает откровенно музейный экспонат — американский реверсный сверлильный станок середины прошлого века. Он тут для красоты — уже давно вышел из строя. Но и работающая база станочного парка — в основном еще советского производства. Как рассказывает Александр Ганский, эта техника, конечно, отлично себя показала по производительности и сроку службы. Она ремонтопригодна — максимум за пять часов здесь «приводят в чувство» любой станок. Однако в мечтах — конечно же, поставить в цех более совершенные машины.

— Здесь работают 12 человек, — рассказывает руководитель участка. — Есть слесари-ремонтники, фрезеровщики, токари, наладчики. Средний возраст сотрудников — 50 лет. Молодежи мало, и в немалой степени это связано с нашим станочным парком. Ведь сейчас они обучаются на современных хорошо автоматизированных станках с ЧПУ.

Между тем работа в цехе кипит не только летом — вне большой ремонтной кампании тоже бывают непредвиденные ситуации — например, выход из строя дымососа или насоса.

Александр Ганский. Фото: Руслан Ишмухаметов/realnoevremya.ru

История цеха длится с 1983 года. Проекты оборудования в свое время были разработаны собственным конструкторским бюро. С тех времен с каждым годом что-то в линейке продуктов добавлялось и усовершенствовалось.

Диспетчерская: пункт приема жалоб, предложений и благодарностей

Наш визит заканчивается в диспетчерской АО «Казэнерго». Служба диспетчеров работает круглосуточно — именно сюда в первую очередь поступают жалобы граждан, сообщения об авариях и инцидентах на сетях. Большинство жалоб, поступающих в «Казэнерго», связаны с ГВС или с отоплением: «Дома холодно», «Вода не горячая». Следующие по популярности — сообщения об открытых люках и ямах во дворах, где идет капремонт тепловых сетей. Все это проверяется и, если причина в «Казэнерго», специалисты устраняют проблему.

Фото: Руслан Ишмухаметов/realnoevremya.ru

Диспетчер Михаил Кучеров рассказывает:

— Звонят нам, конечно же, и по поводу опрессовки, отключений горячей воды. Задают вопросы: «Когда дадите горячую воду» (при этом адрес даже могут не назвать). Есть один дом, с третьего этажа регулярно звонит пожилая дама и жалуется на то, что ей плохо, у нее тепловой удар, и надо убавить тепло в батареях. Параллельно с седьмого этажа этого же подъезда регулярно звонит вторая пожилая дама и жалуется на то, что она замерзает и ей холодно, надо прибавить тепло. И я с завидной регулярностью объясняю им, что по дому тепловую энергию распределяет управляющая компания. Мы доводим ее только до наружных стен жилых зданий. Внутри дома — не наша епархия. Но в любом случае наша задача — всегда в общении оставаться вежливыми и корректными. Часто мы слышим в ответ на наши разъяснениями благодарность, и это, конечно, приятно, когда тебе говорят: «Вот, спасибо, объяснили, все теперь понятно!».

А еще здесь, в диспетчерской, на огромных экранах, концентрируется вся оперативная информация о том, что происходит в котельных и на трубопроводах. Ведь отсюда идет оперативное управление всеми сетями, котельными, переключениями, включениями. Особенно если речь идет об автоматических котельных, в которых нет операторов. Таких сегодня на балансе «Казэнерго» 50 единиц. На экранах эти котельные отмечаются кнопками: красными и синими. Синие кнопки означают, что все в порядке, работа идет в штатном режиме. Красные сигнализируют о том, что работа идет не в обычном порядке, что-то приключилось.

— Но если красная кнопка горит, это не значит, что котельная остановилась или в ней произошла авария, — объясняет Михаил Кучеров. — Потому что автоматизированная котельная передает сюда абсолютно все сигналы, начиная с состояния входной двери (охранная и пожарная сигнализация), заканчивая работой котлов и насосов. Так что сигнал мы можем получить по любому из этих параметров. Например, входная дверь открывается — кнопка «краснеет». Смотрите: я нажимаю на кнопочку с этим сигналом и вижу, что это с утра сработала охранная сигнализация. Но я точно знаю, что там сейчас работает наша газовая служба, которая готовит запорно-регулирующую арматуру и газопроводы к отопительному сезону.

Фото: Руслан Ишмухаметов/realnoevremya.ru. Реклама. АО «Казэнерго»

Я нажимаю на кнопку с этим сигналом и вижу, что это с утра сработала охранная сигнализация. Но я точно знаю, что там сейчас работает наша газовая служба, которая готовит отопительную арматуру и газопроводы к отопительному сезону.

И так с происхождением любой другой красной точки: в любой момент времени диспетчер может его объяснить. Весь архив можно открыть и посмотреть, что и когда происходило в каждой котельной, составляются автоматизированные отчеты по каждому сигналу. На экране диспетчерской высвечиваются 50 автоматизированных котельных. Остальные 78 — на оперативной телефонной связи. Там за оборудованием наблюдают операторы. Если что-то происходит, диспетчер оперативно принимает меры: вызывает технику, ремонтную бригаду, контролирует ситуацию и направляет бригаду на место.

А что происходит в тех котельных, где сегодня идет подготовка к отопительному сезону и как производятся работы на теплосетях, мы расскажем в следующем репортаже.