Задержка поездов из Казани, штраф за хранение консервации в подвалах, более 100 детей Павла Дурова
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 30 июля.
- ВМФ России проводит плановые учения в зонах ответственности Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. В маневрах участвуют около 300 кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц военной и специальной техники. Учения включают более 300 боевых упражнений с практическим применением оружия.
- Американский военный чиновник сообщил РИА «Новости» о тестовом запуске гиперзвукового оружия США, не уточнив, был ли запуск успешным. По его словам, это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии, получены важные данные для дальнейшего прогресса.
- В Венесуэле начались массовые беспорядки после победы на выборах действующего президента Николаса Мадуро. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, которые жгли покрышки и мусор в центре Каракаса. По данным министерства обороны Венесуэлы, во время беспорядков пострадали 23 военнослужащих.
- Из-за столкновения поезда Казань — Адлер с КАМАЗом в Волгоградской области 12 рейсов отклонились от расписания. В ночь на 30 июля Приволжская РЖД сообщила о частичном восстановлении движения поездов. Задерживаются два состава из Казани, еще один — в столицу Татарстана. Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить опоздание поездов и восстановить движение на участке.
- В Татарстане создали межведомственную комиссию по борьбе с нелегальной занятостью, которую возглавил первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин. Комиссия будет рассматривать нарушения порядка оформления трудовых отношений и случаи выплаты зарплаты ниже МРОТ, а также анализировать жалобы населения. Соответствующее распоряжение находится на сайте правовой информации республики.
- Хранение заготовок и консервации в подвалах многоквартирных домов может привести к антисанитарии. За нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе за самовольное использование подвалов, предусмотрены штрафы до 1,5 тысячи рублей. Однако есть легальный способ использования подвальных помещений для хранения личных вещей — специальные кладовые помещения, которые изначально проектировались для этих целей.
- Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах. Они появились на свет благодаря тому, что 15 лет назад предприниматель сдал сперму в клинике, где ему предложили помочь большому числу пар. Дуров планирует открыть свой ДНК-код и побудить большее число мужчин к сдаче донорского материала.
- Как сообщили «Реальному времени» очевидцы, во всех трамваях маршрута №4 не работают валидаторы. В «Метроэлектротрансе» ситуацию пока не комментировали.
- Над двумя районами Курской области, Октябрьским и Курчатовским, были сбиты четыре ракеты. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
Рената Валеева
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