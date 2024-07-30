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Сход поезда под Волгоградом привел к задержке 12 составов: какие поезда идут с опозданием

06:50, 30.07.2024
Сход поезда под Волгоградом привел к задержке 12 составов: какие поезда идут с опозданием
Фото: Максим Платонов

После столкновения пассажирского поезда №491 Казань — Адлер с грузовиком в Волгоградской области 12 пассажирских поездов следуют с опозданием. Об этом сообщает телеграм-канал Федеральной пассажирской компании (дочерняя компания ОАО «РЖД»).

— В настоящий момент с задержками следуют 12 пассажирских поездов. Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и восстановления движения на участке, — говорится в сообщении.

Задержки коснулись следующих поездов:

  • №491 Казань — Адлер;
  • №127 Красноярск — Адлер;
  • №235 Тында — Анапа;
  • №353 Пермь — Имеретинский Курорт;
  • №13 Саратов — Имеретинский Курорт;
  • №59 Новокузнецк — Кисловодск;
  • №345 Нижневартовск — Адлер;
  • №509 Казань — Новороссийск;
  • №455 Челябинск — Новороссийск;
  • №354 Имеретинский курорт — Пермь;
  • №510 Новороссийск — Казань;
  • №250 Адлер — Новокузнецк.

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Происшествия

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