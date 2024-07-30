Сход поезда под Волгоградом привел к задержке 12 составов: какие поезда идут с опозданием
После столкновения пассажирского поезда №491 Казань — Адлер с грузовиком в Волгоградской области 12 пассажирских поездов следуют с опозданием. Об этом сообщает телеграм-канал Федеральной пассажирской компании (дочерняя компания ОАО «РЖД»).
— В настоящий момент с задержками следуют 12 пассажирских поездов. Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и восстановления движения на участке, — говорится в сообщении.
Задержки коснулись следующих поездов:
- №491 Казань — Адлер;
- №127 Красноярск — Адлер;
- №235 Тында — Анапа;
- №353 Пермь — Имеретинский Курорт;
- №13 Саратов — Имеретинский Курорт;
- №59 Новокузнецк — Кисловодск;
- №345 Нижневартовск — Адлер;
- №509 Казань — Новороссийск;
- №455 Челябинск — Новороссийск;
- №354 Имеретинский курорт — Пермь;
- №510 Новороссийск — Казань;
- №250 Адлер — Новокузнецк.
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