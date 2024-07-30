Сход поезда под Волгоградом привел к задержке 12 составов: какие поезда идут с опозданием

Фото: Максим Платонов

После столкновения пассажирского поезда №491 Казань — Адлер с грузовиком в Волгоградской области 12 пассажирских поездов следуют с опозданием. Об этом сообщает телеграм-канал Федеральной пассажирской компании (дочерняя компания ОАО «РЖД»).

— В настоящий момент с задержками следуют 12 пассажирских поездов. Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и восстановления движения на участке, — говорится в сообщении.

Задержки коснулись следующих поездов: