Шарапудин Амачиев: «На тебе белый халат, ты сюда поставлен, чтобы помочь»

Зачем нужен отдел инноваций в детской поликлинике, как донести до общества принципы доказательной медицины и как будут лечить детей в «Салават купере»

Фото: Мария Зверева

Шарапудин Амачиев работает начмедом в детской поликлинике №4 Казани. Молодой, инициативный доктор, адепт доказательной медицины, он за свои годы успел и на участке педиатром поработать, и пройти административно-управленческую школу. Вверенная ему поликлиника имеет несколько крупных филиалов и обслуживает всю детвору Кировского района (включая гигантский жилой массив «Салават купере», где живет множество молодых семей с детьми и где вскоре открывается новый корпус детской поликлиники, строящийся по последнему слову медицинской науки и техники). В своем портрете для «Реального времени» Шарапудин Юсупович размышляет о доказательной медицине и важности контакта с родителями пациентов, о будущем татарстанской медицины и о важности сохранения традиций.

«Мой учитель — живой пример того, каким должен быть настоящий врач»

Шарапудин Амачиев родом из Дагестана: он появился на свет в семье учителей в Хасавюрте. Мечты стать врачом у него изначально не было, но к моменту окончания школы юноша внял совету матери — она хотела, чтобы сын стал первым медиком в семье. Шарапудин Юсупович признается: из уважения и почтения к маме он согласился. Время показало, что она была права.

Семья выбрала медицинский университет в Казани — потому что Татарстан ментально близок к Дагестану, здесь живут братья по вере. Немалую роль сыграл и сильный авторитет вуза. Так что в 2013 году Шарапудин приехал в Казань и поступил на педиатрический факультет КГМУ.

— Я доверился маме, ее большому человеческому опыту и согласился учиться на врача. А когда выбирал направление — выбрал работать с детьми. Потому что я очень люблю детей. Впрочем, это, наверное, вам каждый педиатр скажет. Дети чистые, в них нет ничего надуманного. У взрослых уже есть вложенные шаблоны поведения, у них сформированы представления о положительном и отрицательном. Они могут и хитрить. А ребенок — чистый лист. Как можно не любить чистоту? — рассуждает Шарапудин Юсупович.

Окончив вуз в 2019 году, наш герой отправился в ординатуру по детской хирургии. Проходил ее в ДРКБ под руководством Михаила Поспелова (и сейчас выражает ему и всей кафедре детской хирургии КГМУ свою большую благодарность), а параллельно работал педиатром на участке в казанской детской поликлинике №4.

В беседе с нами доктор выражает благодарность и другим своим учителям — начиная от школьного педагога, который в первом классе научил мальчика держать в руках ручку, заканчивая корифеями-врачами, давшими ему профессию. С особенной теплотой вспоминает замечательного врача из далекого дагестанского села — его зовут Юсуп Шамхалович Шамхалов. К этому доктору Шарапудин студентом ездил на практику (старался всегда на лето уезжать в родной Дагестан — для него важно возвращаться к истокам).

— Юсуп Шамхалович — очень интересный человек и Врач с большой буквы. Его основная профессия — хирург. Помимо этого он переучился еще и на акушера-гинеколога, и на реаниматолога. К нему постоянно нескончаемая очередь из пациентов — они съезжаются из окрестных горных сел и деревень, потому что он на много километров единственный доктор с такой квалификацией. Я каждый год приезжал к нему на практику и видел это все воочию. Он — настоящий профессионал. Он у себя в маленькой сельской больнице делает реально крутую медицину, о которой мы знаем из книг. Юсуп Шамхалович даже в отпуске постоянно принимает пациентов — куда бы он ни переместился. Его история уникальная и очень интересная. Я хотел бы передать ему слова огромной благодарности — считаю его своим учителем. И искренне думаю, что до такого уровня медицинского служения, преданности профессии мне никогда не дорасти. Он задал недосягаемую планку. Это — не про деньги, это про призвание. Мой учитель — живой пример того, каким должен быть настоящий врач, — рассказывает Шарапудин Юсупович.

Искренне думаю, что до такого уровня медицинского служения, преданности профессии мне никогда не дорасти. Он задал недосягаемую планку

«Когда начал работать — понял: наш университет качественно готовит врачей»

По окончании ординатуры была возможность остаться в главной детской клинике республики. Но он выбрал другой путь: его уговорил окончательно закрепиться в поликлинике ее главный врач: на тот момент очень нужны были специалисты. А еще Шарапудин Юсупович получил республиканский грант, полагавшийся врачам, переехавшим в Татарстан из других регионов. Благодаря этому гранту доктор с семьей купили квартиру в «Салават купере».

— Ниаз Элфакович (Галеев, главврач детской поликлиники №4, — прим.ред.) сказал: «Парень, пойдешь ко мне работать?» И я ответил: «Конечно». Объясню почему: когда ты видишь искреннюю заинтересованность в себе, это всегда воодушевляет. А еще мне очень понравилась Казань. Город крутых людей. Город, который дает тебе развитие и большие возможности для профессионального роста. И если у тебя есть амбиции — он заставляет тебя конкурировать за их воплощение. Так я здесь и остался — и в этом сильно помог грант правительства РТ, — объясняет доктор.

Наш герой еще тогда понял, что главный врач увидел в нем чуть больше, чем просто врача-педиатра. Возможно, Ниаз Галеев присмотрел управленческий потенциал и инициативность молодого доктора. Ведь в те годы поликлинике предстояло сильно разрастаться за счет нового строительства в «Салават купере», и как воздух были нужны молодые, сильные, активные кадры. Доктор медицинских наук, Ниаз Галеев сейчас является еще и научным руководителем Шарапудина Амачиева в работе над кандидатской диссертацией.

Прежде чем получить свою нынешнюю административную должность, Шарапудин Юсупович поочередно поработал на участках практически во всех филиалах поликлиники. Интересный факт: каждый раз, когда его переводили на новый участок, на руководство поликлиники обрушивался шквал обращений от родителей с участка старого: «Верните нам нашего доктора Амачиева!»

Доктор признается нам, что в первые дни самостоятельного приема волновался:

— Странным будет, наверное, звучать от дагестанца, что ему было страшно. Но это так: мне было страшно. Ведь принимать детей означает брать на себя ответственность за их здоровье. Но когда начал работать — понял: наш университет качественно готовит врачей. Я быстро понял, что хорошо знаю большую часть патологии, с которой довелось встретиться. Конечно же, и заведующая отделением, в которое я пришел с самого начала, Светлана Анатольевна Строгалова, мне очень помогала.

Мне очень понравилась Казань. Город крутых людей. Город, который дает тебе развитие и большие возможности для профессионального роста.

«Около 600 молодых педиатров по всей России лечат детей по моей книге»

На второй год своей работы участковым педиатром наш герой окончательно убедился в том, что между выпускником-отличником и практикующим врачом есть серьезный разрыв в знаниях и навыках. Этот разрыв может быть покрыт только практическими знаниями. И чтобы помочь в этом своим молодым коллегам, Шарапудин Юсупович стал… вести медицинский блог. Сейчас на него подписаны 9 тысяч врачей-педиатров по всей России, и количество фолловеров продолжает расти. Контент набирался и продолжает набираться из ежедневной практики и, как оказалось, имеет большое значение и немалую востребованность.

— А еще на второй год я стал вести письменные заметки. И в итоге написал небольшую электронную книгу-методичку, в которой собрана краткая и структурированная информация обо всех основных лекарствах, с которыми мы встречаемся в своей практике. Это для начинающих врачей-педиатров хорошее подспорье. И на сегодняшний день около 600 молодых педиатров по всей России лечат детей по моей книге. Для начинающих врачей-педиатров в нашей поликлинике она входит в велком-пак, а любой другой доктор имеет возможность ее купить.

«Я должен был надеть халат и идти туда, где есть опасность»

Придя в поликлинику в 2019-м и едва успев немного освоиться в ней, доктор вместе с остальным медицинским сообществом встретил пандемию ковида. Он вспоминает: рабочий день начинался в 8 утра, а заканчивался в 11 вечера. Педиатр ездил по вызовам — и говорит, что во всем Кировском районе, наверное, не осталось дома, в котором он не побывал бы. Он отмечал на «Яндекс-карте» места, куда ему нужно было ехать на вызов. И на этой карте не было живого места — красным горел весь Кировский район, начиная от Лукницкого и заканчивая поселками Юдино, Залесный и «Салават купере».

— В ту пору я отдавался работе полностью, потому что чувствовал: я нужен людям. За себя не особенно беспокоился: я ведь молод и здоров. «Делай, что должен, и будь что будет» — а я должен был надеть халат и идти туда, где есть опасность. В этом и есть красота нашей профессии. А вот за жену переживал — ведь как раз в то время она была беременна. Но как только появилась вакцина от коронавируса, я привился одним из первым. И родителям позвонил с объяснениями, как нужно поступать. И всем вокруг, кого знал. Потому что в тот период очень важным было привиться, — вспоминает Шарапудин Юсупович.

Доктор с тревогой констатирует: педиатры и сегодня сталкиваются с последствиями коронавируса. Болезнь оставила после себя богатый спектр осложнений: и неврологические проблемы, и сосудистые поражения, и эндокринологические сбои. В организмах детей вирус, как рентген, высветил все потенциально слабые места и запустил разрушительные процессы. После окончания пандемии прошло уже больше двух лет, а медицинское сообщество до сих пор встречается с «хвостами» инфекции.

Как только появилась вакцина от коронавируса, я привился одним из первым. И родителям позвонил с объяснениями, как нужно поступать. И всем вокруг, кого знал. Потому что в тот период очень важным было привиться



«Доказательная медицина дает тебе весь опыт врачей мира»

Педиатр работает не только с маленьким пациентом, но и с его родителями. Без них не обходится ни сбор анамнеза, ни процесс лечения. И поэтому для врача критически важно наладить контакт с родителями. Шарапудин Юсупович утверждает, что это не так уж и сложно, если исходить из того, что врач и родители — союзники в борьбе с болезнью ребенка. Если изначально эту коммуникацию выстроить правильно, то в 9 случаев из 10 контакт будет установлен. 10—15% родителей недостаточно доверяют доктору, но эта цифра вполне укладывается в статистические данные. И большинство из них в итоге все-таки удается склонить «на светлую сторону». У нашего героя есть предположение, что, возможно, к врачу-мужчине у некоторых родителей доверия больше — так или иначе, процент комплаентности в его работе обычно весьма высок.

Правда, в первые пару лет работы Шарапудин Юсупович сталкивался с недоверием к своему возрасту. Ведь в нашем обществе силен стереотип: чем старше врач, тем он более квалифицированный.

— Я приходил на вызов и видел сомнение в глазах родителей своих пациентов. Но это первое впечатление быстро проходит, когда ты начинаешь работать, говорить — объяснять и про болезнь, и про лечение. И если ты уверен в своих знаниях и убедителен в своих объяснениях — твой возраст сразу же отходит в глазах родителей на второй план. И в этом очень помогает доказательная медицина, сторонником которой являюсь и я, и большинство современных молодых врачей. Потому что она сразу дает тебе весь опыт врачей мира, который ты проецируешь на своего пациента. И его родители понимают: ты в теме, ты отлично разбираешься в своем деле и, наверное, тебе можно доверить здоровье своего ребенка, — рассказывает врач.

Но что если родители верят в заговоры бабок-шептуний, в гомеопатию и в чудодейственные снадобья? Что если они больше доверяют соседкам и распиаренным шарлатанам в интернете, чем дипломированным врачам-адептам доказательной медицины? Что если они верят в то, что с прививкой детям передается как минимум микрочип с программой западного влияния, а как максимум — тяжелая степень аутизма?

Шарапудин Юсупович старается объяснять, проводит «вводный курс в доказательную медицину»:

— Обычно я спрашиваю: «А чем вы лечитесь?» Мне, к примеру, отвечают: «Ну, гомеопатическими «феронами». Я отвечаю: «Это вам точно не навредит, это уже хорошо. Но, с точки зрения доказательной медицины, эти препараты просто не работают». И объясняю, что такое доказательная медицина, как она устроена и где о ней можно будет почитать. Очень часто, придя в следующий раз на вызов по этому адресу, я вижу: родители почитали и проявили заинтересованность. И здесь я понимаю: здесь мы добьемся успеха. А вот если человек категорически настроен, абсолютно нуждается в назначении гомеопатических таблеток (которые действуют как плацебо) — я как минимум не запрещу их принимать. Но и никогда сам не назначу. Абсолютно никогда. Просто честно скажу: это лекарство на течение болезни не повлияет никак. Абсолютно. Ни в хорошую сторону, ни в плохую. Но надо отдать должное, сегодня многие родители гораздо больше верят в доказательную медицину, чем всего лишь несколько лет назад.

Абсолютно неправильно отсиживаться в стороне и ждать, когда люди придут на прием, — мы должны быть изначально там, где люди. Это наша обязанность как врачей



«С экрана телевизора мы сегодня до пациента не достучимся. Все в интернете, все в соцсетях»



Недоверие к прививкам вызывает у педиатра сильную обеспокоенность — но, по его заверениям, в Казани оно не так высоко. Меньше 10% родителей пациентов 4-й детской поликлиники являются убежденными антипрививочники. А вот студенческое исследование Шарапудина Юсуповича в Дагестане несколько лет назад показало куда больший процент — целых 30%. Доктор убежден: главная причина кроется в страхе перед тем, что прививка навредит. И с этим страхом нужно работать: объяснять снова и снова.

Но здесь мы снова приходим к вопросу, неоднократно поднимавшемуся на страницах нашего издания: чему доверяют люди? Каким источникам информации?

— Мы, врачебное сообщество, должны научиться работать с интернет-ресурсами, — убежден наш герой. — Нам нужно приходить в популярные соцсети и показывать их аудитории свою точку зрения. Абсолютно неправильно отсиживаться в стороне и ждать, когда люди придут на прием — мы должны быть изначально там, где люди. Это наша обязанность как врачей. С экрана телевизора мы сегодня пациента не найдем, мы до него не достучимся. Все в интернете, все в соцсетях. И мы должны идти в ногу со временем и доносить свою позицию — энергично и дерзко! Работать должны все потоки информации и все ее источники. Ведь правда на нашей стороне. А значит, мы просто обязаны говорить в соцсетях: «Ребята, вот это — шарлатаны, они рассказывают сказки, которые вам могут навредить!»

А пока наш герой вместе с несколькими десятками других казанских врачей основали сообщество «Основание», в котором объединились доктора, исповедующие доказательный подход в медицине. Шарапудин Амачиев входит в правление этой организации. Цель ее работы — распространять модель работы, основанную на доказательной медицине; создать платформы, на которых можно будет распространять информацию, обучать врачей и делиться опытом; и просто объединить современных, думающих, образованных докторов, которые исходят из посылки твердого, статистически доказанного медицинского знания.

«Если родители решают поступить по-своему — в этом есть и твоя вина»

Очень важна эмпатичность в коммуникации врача с пациентами. Доктор объясняет: на некоторых людей действует перечисление сухих фактов и спокойный, безэмоциональный разговор. А некоторым нужно, наоборот, посочувствовать, добавить человеческого тепла.

— Заканчивая разговор с родителями, ты примерно понимаешь, какой будет их реакция, какой ты добился комплаентности. Потому что твоя задача как врача — не только в том, чтобы назначить лечение, но и предугадать, как это будет выполняться. Если родители решают поступить по-своему — я считаю, в этом есть и твоя вина. Это ты не донес до них свою точку зрения. Потому-то коммуникация педиатра с родителями пациента — важнейшая вещь. Когда я чувствовал, что родители доверились мне не до конца, я дозванивался до них на следующий день или приходил прямо домой посмотреть, как дела. Всегда старался контролировать, что происходит, — объясняет Шарапудин Юсупович.

Он убежден, что после разговора с врачом родителям должно стать легче, а не тяжелее. Такой разговор сам по себе является психологической терапией, и многим родителям это помогает. До прихода врача они в незнании, в тревоге, в сомнениях. Но приходит специалист, спокойно все объясняет, раскладывает по полочкам, обнадеживает — и люди уже совсем по-другому начинают смотреть на жизнь.

Отдельный разговор — о тех случаях, когда доктор и родители встречаются с диагностированием неизлечимого заболевания. Например, к таким драматичным случаям относится манифест сахарного диабета или постановка иных серьезных диагнозов. Как действовать педиатру в этом случае? Как информировать родителей и попытаться сохранить в них присутствие духа? Наш герой старается объяснить: да, это серьезный удар для вашей семьи, но это не конец. Состояние здоровья можно поддерживать, нужно проходить определенное лечение, вам нужно делать вот это и вот это. Когда педиатр выстраивает перед семьей определенный сценарий, подробно объясняет, что происходит с их ребенком — зачастую это помогает справиться с первым шоком. А потом, в сложных случаях, можно подключить к вопросу и штат психологов, и медицинских психотерапевтов — они всегда рядом. Родители один на один со своей бедой не остаются — как минимум это Шарапудин Юсупович на правах начмеда может гарантировать.

Твоя задача как врача — не только в том, чтобы назначить лечение, но и предугадать, как это будет выполняться

«В отделе инноваций хотим придумывать и внедрять передовой опыт»

Молодой, инициативный, знающий доктор быстро начал продвигаться по карьерной лестнице. После пары лет работы участковым педиатром он стал заведующим педиатрическим отделением в филиале поликлиники №4 в «Салават купере». А последние полтора года провел уже в кресле начмеда, руководит работой 64 докторов.

— На мою долю выпало очень интересное время в жизни нашей поликлиники, — объясняет наш герой. — Мы сейчас строим новую огромную поликлинику в «Салават купере». Наша команда очень вдохновлена тем, что происходит. У нас получается очень инновационная поликлиника, на уровне лучших образцов частной медицины!

Только для того, чтобы определить, как должен выглядеть кабинет врача-педиатра, было проведено несколько совещаний с представителями горздрава. В них будут игрушки для маленьких пациентов, игровые бизи-борды, маты, на которых можно полежать. Главная идея — в том, чтобы ребенок чувствовал себя в поликлинике как в безопасном месте. На каждом этапе, начиная со входов, все проработано так, чтобы маленький пациент ощущал уют. Огромные пространства отданы под игровые комнаты и пространства. Но не забывают и про взрослых: уже спроектированы специальные комнаты, в которых смогут отдыхать и «перезагружаться» медики.

Огромную роль в функционировании детской поликлиники №4 играет корпоративная культура. Новая поликлиника в «Салават купере» комплектуется в основном врачами, приезжающими в Татарстан из других регионов — по тому самому гранту Правительства РТ для медиков. Все они заканчивали разные медицинские вузы, а ведь практика и философия преподавания хоть чем-то, да различается в каждом отдельном университете. Именно поэтому здесь берегут ценности, разрабатывают четкие положения корпоративной культуры (об этом сейчас пишется даже книга, в которую будут вписаны все основные стандарты работы с пациентами и коллегами) и стремятся привести к единым стандартам работу всех врачей, которые здесь трудятся. Дорабатывается Welcome Pack — комплект вещей и документов, которые получает каждый врач, приходящий сюда работать.

— Я ведь понимаю, что к нам придут работать врачи из разных регионов, с разной подготовкой и опытом. И я должен стандартизировать их работу. Ни один студент, какой бы медицинский вуз он ни закончил, не готов к реальной работе, мы с вами уже об этом говорили. Поэтому мы пытаемся подготовить эту книгу, которая станет гайдом, пошаговым руководством, справочником на все случаи жизни для наших докторов.

Амбулаторная помощь — не консервативная вещь, которую не нужно менять. Это сфера, которая тоже шагает в ногу со временем. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Шарапудин Юсупович объясняет: амбулаторная помощь — не консервативная вещь, которую не нужно менять. Это сфера, которая тоже шагает в ногу со временем, в нее можно внести множество инноваций. Главный врач поликлиники эту идею поддерживает, и даже одобрил создание комитета по инновациям. Сейчас в него входят, кроме нашего героя, еще два специалиста: Камиль Галеев и Ираклий Чантурия.

— Мы в отделе инноваций хотим придумывать и внедрять передовой опыт, который впоследствии можно будет проецировать вовне. Например, мы смогли реализовать электронный сервис «Наша справка»: теперь справку об отсутствии инфекции по месту жительства можно будет получить удаленно, через чат-бот. Мы его настроили и запустили — получили в этом поддержку и в Управлении здравоохранения Казани, и в Минздраве. Чтобы получить эту справку, ребенка врачу показывать не надо — так зачем за ней идти родителю ногами? Вполне логично, чтобы ее можно было получить из дома. Мы это реализовали. И к началу учебного года все будет готово, и всё заработает. И таких идей, точечных решений у нас еще множество! Надеемся, что все удастся реализовать, — рассказывает доктор. — Ведь мы хотим быть не просто поликлиникой — хотим шагать в ногу со временем. Мы ради этого здесь — чтобы идти вперед!

Новый взгляд на старые проблемы

Есть в детских поликлиниках и вечные проблемы, которые по-прежнему не решены. Например, как оградить участковых педиатров от бешеной нагрузки с вызовами на дом? Шарапудин Юсупович вспоминает: когда он работал в «Салават купере», на его участке могло быть до 50 вызовов в день. Это означает, что доктор должен провести большую часть суток в ходьбе по квартирам маленьких пациентов. Причем не секрет, что львиная доля таких вызовов на самом деле присутствия врача не требует. Мама просто решает, что в поликлинику не пойдет: «Вот еще, в очереди сидеть! Вызову врача, совру, что температура, придет, никуда не денется». Но квалифицированный доктор, взглянув на ребенка, все отлично понимает. Удивительное дело: Шарапудин Юсупович говорит, что как родитель очень хорошо понимает таких людей.

— Чем неопытнее родители, тем чаще они так поступают. У них психологическая потребность в вызове врача, — объясняет он. — У меня был только один случай, когда я действительно разозлился на такую «хитрость». Это был один из последних вызовов на участке в очень сложные сутки — было, наверное, уже часов 10 вечера, я пришел к пациенту, и понял, что у него точно не было никакой температуры. Что у него банальный насморк. Но я же не могу себе позволить дать волю эмоциям. И, кстати, сейчас никогда не выступаю за то, чтобы врачи и пациенты начали себя друг другу противопоставлять. Потому что это разжигает внутри молодого врача негатив по отношению к пациенту. А это неправильно. Ты должен быть хладнокровным и относиться к людям с эмпатией, как бы тебе ни было тяжело. Ты всегда должен понимать: перед тобой родители, у которых болеет ребенок. Пойми их. На тебе белый халат, ты сюда поставлен, чтобы помочь.

Из этой же посылки он исходит в своей ежедневной работе на посту начмеда. Говорит, что главная задача — помочь пациенту, и это нужно всегда держать в голове. Стремится помочь мамам, которые приходят к нему за помощью в вопросах, которые можно решить только «в ручном режиме» — все-таки медицинская система несовершенна, в ней есть «слепые пятна», из-за которых в поисках правды родители приходят к управляющему персоналу поликлиники.

— Я не могу не сочувствовать матери ребенка, который заболел. Или отцу. И обычно выступаю сторонником того, что нужно помогать, — признается доктор. — Возможно, крутые управленцы скажут, что это неправильно, что должна быть система, от которой нельзя отходить. Но система не идеальна. И где-то приходится включать личное участие.

Новая поликлиника в «Салават купере» комплектуется в основном врачами, приезжающими в Татарстан из других регионов — по тому самому гранту Правительства РТ для медиков. Все они заканчивали разные медицинские вузы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Быть хорошим управленцем и хорошим человеком — это не взаимоисключающие вещи»

А за стенами поликлиники Шарапудин Амачиев — обычный 27-летний мужчина. Обожает играть в футбол — регулярный участник матчей любительской футбольной лиги Казани. Вместе с супругой растит сына — малышу еще только полтора года. После работы доктор старается проводить побольше времени с сыном — а в стиле воспитания хочет быть похожим на собственного отца, берет с него пример. Обязательно стремится научить малыша говорить на родном языке: говорит, что сохранение культуры очень важно для всей семьи.

— У нас стандартная, классическая дагестанская семья, где традиции играют огромное значение, — объясняет наш герой. — Мы к ним относимся с уважением, с любовью и трепетом. Я этого обычно не транслирую нигде, но внутри я очень традиционный. Поэтому мы с женой хотим, чтобы наш сын вырос, уважая и зная наши традиции. Надеюсь, летом он будет ездить к бабушкам, чтобы вбирать знание родной земли, дышать воздухом Кавказа. Ведь я сам, приехав сюда, внутри не изменил своим корням и традициям. Поэтому мы попробуем их сохранить и передать детям.

В будущем Шарапудин Юсупович видит себя управленцем: хочет развиваться в профессиональной сфере, брать пример с мастеров своей профессии — и, что очень важно, «оставаться адекватным человеком».

— Ведь управление — это чаще всего конфликт с субъектом, которым ты управляешь. Это заложено в нашей работе. Сопротивление — это первое, что мы встречаем, когда пытаемся что-то внедрить. А дальше уже работаем с этим сопротивлением. Но я все равно верю в человечность. Примеры, которые меня окружают, показывают, что можно быть хорошим управленцем и очень хорошим человеком. Это не взаимоисключающие вещи, мне кажется, — рассуждает наш герой.

Сопротивление — это первое, что мы встречаем, когда пытаемся что-то внедрить. А дальше уже работаем с этим сопротивлением



На наш традиционный вопрос о главном в своей работе, доктор отвечает: главное — помогать людям. По его мнению, любой врач должен помнить, что все в его профессии начиналось с того, чтобы помогать. И больше всего нашего героя радует результат этого труда: веселый, выздоровевший ребенок — самое прекрасное, что он видит.