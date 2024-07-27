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Гибель МотоТани и Ирины Фарион, Глюкоза и Камала Харрис: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

12:00, 27.07.2024
Гибель МотоТани и Ирины Фарион, Глюкоза и Камала Харрис: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

На минувшей неделе самым популярным поисковым запросом среди татарстанцев стала блогер-байкер МотоТаня, погибшая в ДТП в Турции. На данный момент ходят разные версии произошедшего, однако, согласно новостям в турецких СМИ, следствие рассматривает версию, по которой сзади в мотоцикл МотоТани врезался другой байкер, сопровождавший ее. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Гибель МотоТани в Турции

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОСПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
МотоТаняСверхпопулярность
Фарион4 050
Мини игра Хамстер3 300
Ирина Фарион2 250
Пари НН — Рубин2 000
Мото Таня1 800
МотоТаня разбилась1 000
Глюкоза800
Камала Харрис750
Крылья Советов — Зенит500

Ожидаемо самым популярным запросом на предыдущей неделе стала МотоТаня, погибшая в ДТП в Турции. На данный момент неизвестно, что стало причиной аварии. Турецкий байкер Омур Обут, с которым столкнулась МотоТаня, обвиняет ее. Согласно турецким СМИ, следствие в приоритете рассматривает виновность турка Обута, якобы он не соблюдал дистанцию и врезался в МотоТаню. Подробнее можно посмотреть в видео на нашем youtube-канале «Реальный Татарстан».

Следующим по популярности запросом стала Ирина Фарион — экс-депутат Верховной рады Украины, погибшая 19 июля 2024 года. Как сообщается, ее убил гражданин Украины, 18-летний Вячеслав Зинченко. Своим соратником его назвала украинская неонацистская организация.

В топе снова Hamster Kombat

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗапросКазаньНабережные ЧелныАльметьевскНижнекамск
МотоТаня*----
Фарион*----
Мини игра Хамстер53697261
Ирина Фарион100-99-
Пари НН — Рубин*----
Мото Таня688310066
МотоТаня разбилась100898161
Глюкоза43-4744
Камала Харрис79-69-
Крылья Советов — Зенит10079--

На протяжении нескольких недель подряд в топе продолжает находиться игра-кликер в Telegram Hamster Kombat. Помимо нее в топе запросов оказалась новый кандидат в президенты США Камала Харрис, которая заменила в гонке Джо Байдена. Нынешний глава Белого дома отказался от участия в выборах в пользу нынешнего вице-президента. Подробности изменений в президентской гонке в США также можно посмотреть на нашем канале на YouTube.

МотоТаня «взорвала» YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОСПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
МотоТаняСверхпопулярность
МотоТаня погиблаСверхпопулярность
Мото ТаняСверхпопулярность
Глюкоза Красноярск3 900
МотоТаня разбилась2 100
Минеев Исмаилов1 650
Кубок Фиферов 20241 100
Кубок Фиферов1 100
Глюкоза1 050
Министерство правды750

Запросы информации о погибшей блогере-байкерше МотоТане заняли четыре места в пятерке самых популярных на YouTube. Помимо нее в топе оказалась певица Глюкоза, оказавшаяся в центре скандала во время концерта в Красноярске.

Артем Гафаров

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