Гибель МотоТани и Ирины Фарион, Глюкоза и Камала Харрис: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Фото: Реальное время

На минувшей неделе самым популярным поисковым запросом среди татарстанцев стала блогер-байкер МотоТаня, погибшая в ДТП в Турции. На данный момент ходят разные версии произошедшего, однако, согласно новостям в турецких СМИ, следствие рассматривает версию, по которой сзади в мотоцикл МотоТани врезался другой байкер, сопровождавший ее. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Гибель МотоТани в Турции

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % МотоТаня Сверхпопулярность Фарион 4 050 Мини игра Хамстер 3 300 Ирина Фарион 2 250 Пари НН — Рубин 2 000 Мото Таня 1 800 МотоТаня разбилась 1 000 Глюкоза 800 Камала Харрис 750 Крылья Советов — Зенит 500

Ожидаемо самым популярным запросом на предыдущей неделе стала МотоТаня, погибшая в ДТП в Турции. На данный момент неизвестно, что стало причиной аварии. Турецкий байкер Омур Обут, с которым столкнулась МотоТаня, обвиняет ее. Согласно турецким СМИ, следствие в приоритете рассматривает виновность турка Обута, якобы он не соблюдал дистанцию и врезался в МотоТаню. Подробнее можно посмотреть в видео на нашем youtube-канале «Реальный Татарстан».

Следующим по популярности запросом стала Ирина Фарион — экс-депутат Верховной рады Украины, погибшая 19 июля 2024 года. Как сообщается, ее убил гражданин Украины, 18-летний Вячеслав Зинченко. Своим соратником его назвала украинская неонацистская организация.

В топе снова Hamster Kombat

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.



Запрос Казань Набережные Челны Альметьевск Нижнекамск МотоТаня* - - - - Фарион* - - - - Мини игра Хамстер 53 69 72 61 Ирина Фарион 100 - 99 - Пари НН — Рубин* - - - - Мото Таня 68 83 100 66 МотоТаня разбилась 100 89 81 61 Глюкоза 43 - 47 44 Камала Харрис 79 - 69 - Крылья Советов — Зенит 100 79 - -

На протяжении нескольких недель подряд в топе продолжает находиться игра-кликер в Telegram Hamster Kombat. Помимо нее в топе запросов оказалась новый кандидат в президенты США Камала Харрис, которая заменила в гонке Джо Байдена. Нынешний глава Белого дома отказался от участия в выборах в пользу нынешнего вице-президента. Подробности изменений в президентской гонке в США также можно посмотреть на нашем канале на YouTube.

МотоТаня «взорвала» YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % МотоТаня Сверхпопулярность МотоТаня погибла Сверхпопулярность Мото Таня Сверхпопулярность Глюкоза Красноярск 3 900 МотоТаня разбилась 2 100 Минеев Исмаилов 1 650 Кубок Фиферов 2024 1 100 Кубок Фиферов 1 100 Глюкоза 1 050 Министерство правды 750

Запросы информации о погибшей блогере-байкерше МотоТане заняли четыре места в пятерке самых популярных на YouTube. Помимо нее в топе оказалась певица Глюкоза, оказавшаяся в центре скандала во время концерта в Красноярске.