Гибель МотоТани и Ирины Фарион, Глюкоза и Камала Харрис: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
На минувшей неделе самым популярным поисковым запросом среди татарстанцев стала блогер-байкер МотоТаня, погибшая в ДТП в Турции. На данный момент ходят разные версии произошедшего, однако, согласно новостям в турецких СМИ, следствие рассматривает версию, по которой сзади в мотоцикл МотоТани врезался другой байкер, сопровождавший ее. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».
Гибель МотоТани в Турции
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|ЗАПРОС
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|МотоТаня
|Сверхпопулярность
|Фарион
|4 050
|Мини игра Хамстер
|3 300
|Ирина Фарион
|2 250
|Пари НН — Рубин
|2 000
|Мото Таня
|1 800
|МотоТаня разбилась
|1 000
|Глюкоза
|800
|Камала Харрис
|750
|Крылья Советов — Зенит
|500
Ожидаемо самым популярным запросом на предыдущей неделе стала МотоТаня, погибшая в ДТП в Турции. На данный момент неизвестно, что стало причиной аварии. Турецкий байкер Омур Обут, с которым столкнулась МотоТаня, обвиняет ее. Согласно турецким СМИ, следствие в приоритете рассматривает виновность турка Обута, якобы он не соблюдал дистанцию и врезался в МотоТаню. Подробнее можно посмотреть в видео на нашем youtube-канале «Реальный Татарстан».
Следующим по популярности запросом стала Ирина Фарион — экс-депутат Верховной рады Украины, погибшая 19 июля 2024 года. Как сообщается, ее убил гражданин Украины, 18-летний Вячеслав Зинченко. Своим соратником его назвала украинская неонацистская организация.
В топе снова Hamster Kombat
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|Запрос
|Казань
|Набережные Челны
|Альметьевск
|Нижнекамск
|МотоТаня*
|-
|-
|-
|-
|Фарион*
|-
|-
|-
|-
|Мини игра Хамстер
|53
|69
|72
|61
|Ирина Фарион
|100
|-
|99
|-
|Пари НН — Рубин*
|-
|-
|-
|-
|Мото Таня
|68
|83
|100
|66
|МотоТаня разбилась
|100
|89
|81
|61
|Глюкоза
|43
|-
|47
|44
|Камала Харрис
|79
|-
|69
|-
|Крылья Советов — Зенит
|100
|79
|-
|-
На протяжении нескольких недель подряд в топе продолжает находиться игра-кликер в Telegram Hamster Kombat. Помимо нее в топе запросов оказалась новый кандидат в президенты США Камала Харрис, которая заменила в гонке Джо Байдена. Нынешний глава Белого дома отказался от участия в выборах в пользу нынешнего вице-президента. Подробности изменений в президентской гонке в США также можно посмотреть на нашем канале на YouTube.
МотоТаня «взорвала» YouTube
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
|ЗАПРОС
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|МотоТаня
|Сверхпопулярность
|МотоТаня погибла
|Сверхпопулярность
|Мото Таня
|Сверхпопулярность
|Глюкоза Красноярск
|3 900
|МотоТаня разбилась
|2 100
|Минеев Исмаилов
|1 650
|Кубок Фиферов 2024
|1 100
|Кубок Фиферов
|1 100
|Глюкоза
|1 050
|Министерство правды
|750
Запросы информации о погибшей блогере-байкерше МотоТане заняли четыре места в пятерке самых популярных на YouTube. Помимо нее в топе оказалась певица Глюкоза, оказавшаяся в центре скандала во время концерта в Красноярске.
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