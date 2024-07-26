Лучшие книги XXI века по версии The New York Times. Часть 3-я

Американское издание составило список наиболее значимых книг, вышедших в XXI веке. «Реальное время» выбрало те, что переведены на русский язык

Фото: Екатерина Петрова

Из ста книг, которые газета The New York Times назвала самыми значимыми в XXI веке, семьдесят доступны на русском языке. «Реальное время» уже опубликовало первую и вторую части этого списка. Наш литературный обозреватель Екатерина Петрова подготовила третью, финальную часть, состоящую из тридцати книг.

Хелен Макдональд. «Я» значит «Ястреб», АСТ (16+)

Роман Хелен Макдональд «Я» значит «Ястреб» рассказывает историю, наполненную размышлениями об утрате отца. Главная героиня решает приручить ястреба-тетеревятника. Это становится ее способом справиться с горем. Книга фокусирует внимание читателя на внутренних переживаниях, изменениях восприятия мира и переоценке ценностей. Птица в этом романе не очеловечивается, а сохраняет свою дикость, в которую пытается проникнуть человек. Вместе с Хелен читатель оказывается в лесах и полях Британии, погружаясь в ее мысли и переживания. Повествование также переплетается с творчеством Уайта, добавляя глубины и разнообразия тем. Роман затрагивает важные социальные и экологические вопросы, хотя и косвенно, через призму личного опыта и философии героини.

Роберто Боланьо. «Дикие сыщики», АСТ (18+)

Роман «Дикие сыщики» Роберто Боланьо погружает читателя в бурную жизнь поэтов Мехико 1970-х, следуя за приключениями Улисса Лимы и Артуро Белано. В центре сюжета — поиски исчезнувшей поэтессы Чезарии Тинахеро, которые приводят героев в пустыню Сонору и дальше в череду хаотичных и драматичных событий. Книга состоит из множества «показаний» различных персонажей, каждый из которых вносит свою частицу информации, создавая калейдоскоп лиц, историй и эмоций. Автобиографические элементы придают повествованию искренность и реалистичность. Роман раскрывает глубину жизни, наполненной поисками, поэзией, любовью и борьбой.

Анни Эрно. «Годы», «Эксмо» (16+)

Книга «Годы» Анни Эрно представляет собой автобиографическое произведение, которое охватывает вторую половину XX века и начало XXI века. Автор рисует портрет эпохи сквозь призму своей жизни, начиная с послевоенного детства и заканчивая современностью. Книга насыщена воспоминаниями, передающими атмосферу различных десятилетий: от политических событий и культурных трендов до повседневной жизни. Особенность романа — использование множественного числа «мы», что создает эффект коллективной памяти, охватывающей целое поколение. Эрно виртуозно соединяет личные переживания с глобальными изменениями, исследуя темы войны, политики, феминизма и технологического прогресса. Каждый эпизод сопровождается описанием семейных фотографий, что подчеркивает важность визуальной памяти. «Годы» — это не просто мемуары, а попытка запечатлеть дух времени и показать, как исторические события влияют на индивидуальную жизнь.

Элисон Бекдел. «Веселый дом. Семейная трагикомедия», «Бумкнига» (18+)

Книга «Веселый дом. Семейная трагикомедия» Элисон Бекдел представляет собой автобиографический графический роман, который исследует влияние семейных отношений на личность и ее развитие. В центре повествования — сложные взаимоотношения автора с отцом. Книга насыщена аллюзиями на произведения Джойса, Пруста, Фицджеральда и других великих писателей, что придает ей особую литературную ценность. История показывает, как нереализованные желания могут повлиять на жизнь человека. Графический роман сочетает в себе текст и иллюстрации, однако акцент — на содержании, что делает его похожим на традиционный роман. Книга отличается глубиной, искренностью и честностью, превращая личные переживания автора в увлекательную и эмоциональную историю.

Алан Холлингхерст. «Линия красоты», «Росмэн-Пресс» (18+)

Роман рассказывает о молодом мужчине Нике Гесте, который гость во всех смыслах: он живет в лондонском особняке своего оксфордского друга Тоби и погружен в мир аристократии и элиты 1980-х годов. Ник деликатен и чувствителен к красоте, но его жизнь поверхностна и полна мимолетных удовольствий. Он переживает личностный кризис, мучаясь от осознания своего положения в обществе и неспособности найти глубокие чувства. Литературные и художественные произведения для Ника служат иллюзорным убежищем от реальности. В конце романа Ника настигает кризис, который заставляет его переосмыслить свою жизнь и, возможно, повзрослеть. История поднимает вопросы социальной и классовой принадлежности, лицемерия и стремления к самопознанию.

Зэди Смит. «Белые зубы», «Эксмо» (16+)

«Белые зубы» Зэди Смит — это масштабный роман, который охватывает жизнь двух иммигрантских семей в Великобритании XX века. Повествование вращается вокруг двух друзей, Арчибальда Джонса и Самада Икбала. Они познакомились во время Второй мировой войны и остались связаны общей памятью о прошлом. Роман исследует темы веры, расизма и мультикультурализма, демонстрируя глубокое понимание автора о западном обществе. Зэди Смит раскрывает внутренний мир своих персонажей, используя саркастичный и живой язык. Книга поражает глубиной и художественной красотой, несмотря на обилие сюжетных линий и персонажей. В «Белых зубах» религия выступает как фундаментальная основа, пронизывающая все аспекты человеческой жизни, хотя центральной темой остается верность своим корням и убеждениям.

Джесмин Уорд. «Пойте, неупокоенные, пойте», Corpus (18+)

Книга «Пойте, неупокоенные, пойте» Джесмин Уорд — это драма о жизни афроамериканской семьи, которая живет в бедности и страдает от множества проблем. Главный герой, тринадцатилетний Джоджо, вынужден брать на себя роль родителя и присматривать за своей младшей сестрой Кайлой, так как их мать Леони зависима от наркотиков и не уделяет детям внимания. Их отец Майкл — в тюрьме, и когда его выпускают досрочно, Леони вместе с детьми и подругой отправляется за ним в долгую поездку через штат Миссисипи. Эта поездка становится испытанием для всех членов семьи. В ней они сталкиваются с собственными демонами и внутренними конфликтами. Книга полна мрачной атмосферы, переплетенной с элементами мистики. А напряженный сюжет заставляет задуматься о судьбах людей, оказавшихся в подобных жизненных обстоятельствах.

Хелен Девитт. «Последний самурай», «Лайвбук» (16+)

«Последний самурай» Хелен Девитт — это роман о вундеркинде Людо и его матери-одиночке Сибилле. История повествует о сложностях воспитания одаренного ребенка в современных условиях. Сибилла, балансируя между работой и материнством, предоставляет сыну богатое литературное образование, но сталкивается с многочисленными психологическими вызовами. Вторая половина книги описывает попытки Людо найти достойного отца среди интеллектуалов и героев его любимого фильма «Семь самураев». Роман включает сложные интеллектуальные диалоги, многослойные литературные и культурные отсылки, а также исследует тему одиночества и поисков идентичности.

Дэвид Митчелл. «Облачный атлас», «Азбука» (18+)

Роман Дэвида Митчелла состоит из шести историй, которые связаны между собой. Повествование охватывает период от XIX века и до далекого будущего. В каждой истории автор меняет стиль повествования и жанр, переходя от дневниковых записей и писем к интервью и научной фантастике. Все шесть частей связаны общими темами, такими как цикличность истории, эгоизм и гуманизм, ограничение свобод и межличностные отношения. Книга исследует идею о том, что человечество повторяет ошибки, и показывает, что личные интересы неизбежно влияют на общественное благо. Роман представляет собой философский анализ проблем человечества, при этом у читателя есть возможность сделать собственные выводы.

Чимаманда Нгози Адичи. «Американха», «Фантом Пресс» (16+)

Роман «Американха» Чимаманды Нгози Адичи представляет собой многослойное произведение о жизни, эмиграции, расовой идентичности и культурных различиях. В центре повествования — Ифемелу, которая уезжает из Нигерии в США для учебы, где сталкивается с расовыми проблемами и культурным отчуждением. Ее блог о жизни иммигрантки обнажает множество сложных вопросов, о которых она никогда не задумывалась дома. Параллельно рассказывается история Обинзе, который пытается устроиться в Лондоне, но в итоге возвращается в Нигерию. Сквозь повествование проходит идея возвращения на родину, стремление обрести покой и ощущение принадлежности. Автор сочетает юмор и иронию, создавая глубокое и эмоционально насыщенное произведение, которое исследует темы любви, несправедливости и поиска себя в мире.

Рецензию на роман «Американха» Чимаманды Нгози Адичи читайте здесь.

Иэн Макьюэн. «Искупление», «Эксмо» (16+)

Роман «Искупление» Иэна Макьюэна рассказывает о трагедии, вызванной ложным обвинением, которое тринадцатилетняя Брайони Толлис выдвигает против молодого Робби Тэйлора. В результате жизнь Робби и его возлюбленной Сесилии разрушена. Параллельно с этим изображены ужасы Второй мировой войны, на которую Робби отправляется, сохраняя надежду на будущее, несмотря на тюремное заключение. Книга исследует сложные темы вины, искупления и моральной ответственности, затрагивая также аспекты расового и социального неравенства. Эмоциональная глубина и психологическое напряжение делают произведение захватывающим и заставляют задуматься о реальности и последствиях человеческих действий.

Элис Манро. «Плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет, своей назовет», «Азбука» (16+)

Сборник рассказов Элис Манро представляет собой калейдоскоп человеческих судеб, который раскрывается через призму обыденных и трагических моментов жизни. В каждом рассказе показаны жизни разных людей, чьи переживания и внутренний мир остаются неподвластными полному пониманию. От истории женщины, умирающей от рака и целующейся под звездами, до молодой женщины, исследующей свои чувства после смерти любимой тети, каждое произведение демонстрирует глубину и сложность человеческого существования. Манро погружает читателя в интимные детали и тонкости личных конфликтов, показывая, как случайные события могут изменить жизнь. Книга насыщена глубокими психологическими портретами, предлагая читателю поразмышлять о собственных восприятии и ограничениях.

Кэтрин Бу. «В тени вечной красоты», «Эксмо» (16+)

Книга Кэтрин Бу «В тени вечной красоты» — глубоко проработанный репортаж о жизни в трущобах Аннавади, которые находятся рядом с современным аэропортом Мумбаи. В центре повествования — бедные семьи, пытающиеся выжить в условиях антисанитарии и жестокой коррупции. Через истории героев, таких как семья Хусейнов, которая занимается сбором мусора, и их соседи, книга раскрывает ужасные реалии нищеты и системной несправедливости. Автор, прожившая в этих трущобах четыре года, детально описывает как ежедневные трудности, так и жестокие проявления коррупции, включая полицейский произвол и социальное неравенство. Несмотря на ужас описанных условий, персонажи сохраняют человеческие черты и стремятся к лучшему будущему.

Патрик Радден Киф. «Ничего не говори», АСТ (16+)

Книга Патрика Раддена Кифа «Ничего не говори» представляет собой расследование англо-ирландского конфликта, который сосредоточен на трагедии, связанной с делом Джоан МакКонвилл. Она была похищена ИРА. Автор, известный журналист «Нью-Йоркера», исследует социальные и политические корни конфликта в Северной Ирландии и анализирует последствия насилия для местного населения. Он описывает события Смуты, начавшейся в 1969 году, и методы Ирландской Республиканской Армии, которые ставят под сомнение моральные основания борьбы за независимость. Книга основана на документальных данных и интервью с бывшими членами ИРА. Это взгляд на внутреннюю жизнь и дилеммы участников конфликта. Киф задается вопросом, оправдывает ли высокая цель применяемые средства, и исследует грани политического насилия и терроризма.

Джордж Сондерс. «Линкольн в бардо», «Эксмо» (18+)

Роман Джорджа Сондерса «Линкольн в бардо» погружает читателя в состояние между жизнью и смертью, известное в буддизме как бардо. В центре повествования — маленький сын Авраама Линкольна, Уилли, который после смерти оказывается в этом промежуточном мире, населенном душами, не нашедшими покоя. У обитателей бардо свои истории и характеры. Они становятся свидетелями и участниками трагедии Уилли, который борется с осознанием собственной смерти и желанием быть рядом с отцом. Параллельно с этим книга исследует эмоциональные и философские аспекты утраты, горя и гуманитарных конфликтов через публикации и свидетельства различных персонажей. Через многоголосое повествование и постмодернистскую форму Сондерс создает сложный и многослойный текст, который исследует темы скорби, расизма и человеческой судьбы.

Пол Бейти. «Продажная тварь», «Эксмо» (18+)

Роман Пола Бейти «Продажная тварь» — это сатирическая картина современного общества, в котором затрагиваются темы расизма, идентичности и социальных преобразований. История разворачивается вокруг чернокожего мужчины, который в XXI веке после упразднения своего города, решает воссоздать в нем сегрегацию и возродить старые предрассудки. Герой, который вырос под влиянием своего отца-психолога и активиста, сталкивается с парадоксами и абсурдом пострасистского мира, где даже внутри чернокожего сообщества действует скрытая предвзятость. Его фермерская жизнь превращается в арену для социальных экспериментов, отражающих внутренние противоречия общества. Роман насыщен иронией, самоиронией и критическим взглядом на современные реалии, предлагая остроумную и провокационную оценку состояния афроамериканской культуры и расовых отношений в США.

Майкл Шейбон. «Потрясающие приключения Кавалера & Клея», «Азбука» (18+)

Роман Майкла Шейбона «Потрясающие приключения Кавалера и Клея» — многослойное повествование о двух еврейских юношах, которые стали участниками золотого века комиксов в Нью-Йорке 1930-х и 1940-х годов. Йозеф Кавалер и его кузен Сэмми Клейман создают супергероя Эскаписта, который становится символом борьбы с нацизмом. Книга сочетает элементы истории, приключений, драмы и комиксов, погружая читателя в мир фокусов, войны и социальной борьбы. Автор использует богатый язык и кинематографический стиль для создания живого и яркого образа Нью-Йорка и его обитателей. Через персонажей и их личные испытания раскрываются темы честности, идентичности и значимости искусства комиксов. Шейбон создает глубокое и вдохновляющее произведение, смешивая исторические события и вымышленные элементы в захватывающую историю о человеческих стремлениях и идеалах.

Мин Чжин Ли. «Дорога в тысячу ли», «Аркадия» (16+)

Роман Мин Чжин Ли «Дорога в тысячу ли» раскрывает историю трех поколений корейцев, которые пытаются выжить в японском обществе во времена оккупации и после ее окончания. Главная героиня Сонджа, попавшая в трудную ситуацию после того, как влюбилась в женатого мужчину, выходит замуж за пастора Исэка, который забирает ее в Японию. Сюжет книги охватывает сложные темы эмиграции, расовой дискриминации и семейных отношений, демонстрируя испытания, с которыми сталкиваются корейцы в чужой стране. Повествование исследует вопросы идентичности и борьбы за выживание в условиях социальной несправедливости. Личная драма героев переплетается с историческим контекстом, создавая многослойное изображение трудной жизни эмигрантов и их стремления к лучшему будущему.

Рейчел Каск. «Контур», Ad Marginem (18+)

Роман Рейчел Каск «Контур» — нетрадиционное произведение. В нем главный герой не выводится на передний план. В центре повествования — преподавательница писательского мастерства, оказавшаяся в Афинах. На протяжении недели в Греции она взаимодействует с разнообразными людьми, чьи истории и переживания формируют контур ее собственных размышлений и эмоций. Книга описывает, как каждое общение с окружающими — от разочарованного коллеги до загадочного местного жителя — добавляет штрих к портрету главной героини. Вместо сосредоточения на личной драме, Каск представляет коллаж из историй, который создает многослойное восприятие мира через чужие судьбы. Повествование формируется как набор разговоров и впечатлений, отражающих внутренний мир героини и ее восприятие жизни.

Кормак Маккарти. «Дорога», «Азбука» (16+)

Роман Кормака Маккарти «Дорога» погружает читателя в мрачный постапокалиптический мир, где отец и сын скитаются по опустошенной земле, направляясь на юг. В условиях, когда человечество практически вымерло, а мир погружен в хаос и отчаяние, каждый день становится борьбой за выживание. На протяжении их путешествия случаются редкие, но запоминающиеся моменты: встречи с другими выжившими, находки еды и случайные обострения, которые подчеркивают ужас и безысходность их существования. Основная идея романа выходит за пределы обычного сюжета, превращая путь главных героев в метафору поиска смысла жизни в условиях полного морального и физического разрушения. Несмотря на кажущуюся безнадежность, присутствие сына дает отцу надежду и моральную опору, заставляя его продолжать идти вперед. Стиль написания сух и минималистичен, что усиливает ощущение пустоты и подавленности. Финал романа подчеркивает важность внутреннего огня и человечности, даже в самых безнадежных обстоятельствах.

Джоан Дидион. «Год магического мышления», Corpus (12+)

Книга Джоан Дидион «Год магического мышления» — это размышление на тему скорби и утраты. В книге описан год после внезапной смерти мужа писательницы, Джона Грегори Данна, и процесс преодоления горя и потери. Дидион лаконичным, но выразительным повествованием делится своими переживаниями, исследованиями причин смерти и попытками смириться с новой реальностью. Повествование затрагивает не только личные воспоминания и переживания, но и более широкие вопросы о природе скорби и способности человека адаптироваться к утрате. Книга выделяется своей честностью и глубоким пониманием человеческой боли, исследуя, как скорбь трансформирует восприятие жизни и как сложны попытки справиться с потерей.

Джуно Диас. «Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау», «Фантом Пресс» (16+)

Роман Джуно Диаса «Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау» — это многослойная семейная хроника, которая охватывает три поколения семьи Кабраль, разоренной политическими репрессиями в Доминиканской Республике. Главный герой Оскар де Леон живет в Нью-Джерси и ведет изолированную жизнь. Он погружен в мир комиксов и мечтает о великой литературной карьере. В повествовании переплетаются его личные переживания с историей его предков, которая затрагивает жестокое правление Трухильо и сложные реалии доминиканской жизни. Автор использует иронию, сарказм и отсылки к комиксам, чтобы создать живое и многогранное изображение как личной, так и исторической драмы. Структура романа, с частыми временными скачками и обширными сносками немного усложняет произведение, но при этом погружает читателя в культуру и историю.

Мэрилин Робинсон. «Галаад», АСТ (16+)

Роман Мэрилин Робинсон «Галаад» — проникновенное письмо пожилого священника своему маленькому сыну, которое охватывает размышления о жизни, вере и прощении. В центре повествования — Джон Эймс, старый пастор из провинциального американского городка Галаад. Пастор в преддверии своей смерти стремится передать сыну важные жизненные уроки и собственные размышления о христианстве. Книга не имеет традиционного начала и конца, являя собой поток мыслей и воспоминаний о жизни, религии и личных трагедиях, с отсылками к библейской притче о блудном сыне. Через призму переживаний героя, его отношения с близкими и размышлений о вере, роман затрагивает темы прощения, примирения и человеческой слабости. «Галаад» погружает читателя в уютный и одновременно философский мир, насыщенный мягким и проникновенным стилем, и представляет собой исследование внутреннего мира человека и его отношения к окружающему миру.

Кадзуо Исигуро. «Не отпускай меня», «Эксмо» (16+)

Роман Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» погружает читателя в мир, где обыденность и моральные нормы сосуществуют с глубокими этическими и философскими вопросами. В произведении описывается жизнь сирот, которые воспитываются в специализированной школе, где их предназначение предопределено с рождения. Спокойное и меланхоличное повествование раскрывает внутренний мир героев, их эмоции и переживания, что делает чтение особенно глубоким и трогательным. Исигуро передает смирение и созерцательность своих персонажей, затрагивая темы человеческого существования, любви и личной судьбы. Сюжет романа наполнен тонкой психологией и эмоциональным напряжением, которое не всегда проявляется ярко, но глубоко западает в душу. Книга исследует сложные моральные и философские вопросы, оставляя читателя в размышлениях о человеческой природе и ценности жизни.

Винфрид Георг Зебальд. «Аустерлиц», «Новое издательство» (12+)

Роман В.Г. Зебальда «Аустерлиц» представляет собой глубокое исследование травм прошлого и их влияния на настоящее. Повествование начинается медленно, без четкой структуры, погружая читателя в мир главного героя, который в зрелом возрасте пытается разобраться с собственным забытым детством и потерянными родителями. Это история о Жаке Аустерлице, который, обнаружив, что его настоящие родители погибли во времена нацистской оккупации, отправляется в путешествие по местам прошлого, чтобы восстановить утраченные связи и память. Роман сочетает элементы документалистики и вымысла, что создает впечатление правдивости и эмоциональной силы. Книга демонстрирует, как молчание о травмирующих событиях передается через поколения и каким образом осознание прошлого может привести к внутреннему исцелению. Визуальные элементы, такие как фотографии и планы, добавляют реалистичности и усиливают атмосферу, превращая чтение в напряженное путешествие по личной и исторической памяти.

Колсон Уайтхед. «Подземная железная дорога», Corpus (16+)

Роман Колсона Уайтхеда «Подземная железная дорога» — это история о рабстве и поиске свободы. Подземная железная дорога — это символ тайной сети помощников беглецов, которая превращается в реальную транспортную систему с поездами и станциями, что подчеркивает фантастический подход автора к исторической реальности. Кора сбегает с хлопковой плантации в штате Джорджия и сталкивается с бесконечными трудностями и преследованием со стороны жестоких охотников за рабами. Путешествие Коры через южные штаты США на пути к свободе и ее личные переживания демонстрируют ужасы и невидимые раны рабства, которые остаются в сердцах людей даже после физического освобождения. Книга, отмеченная Пулитцеровской премией, рассказывает о человеческой стойкости и трагедии, перемешивая реализм и аллегорию в захватывающий и тревожный сюжет.

Рецензию на другую книгу Колсона Уайтхеда — «Мальчишки из «Никеля» — читайте здесь.

Роберто Боланьо. «2666», АСТ (18+)

Роман Роберто Боланьо «2666» представляет собой сложное и многослойное произведение, состоящее из пяти взаимосвязанных частей. Центральная тема книги — ужасы феминицида в мексиканском городе Санта-Тереса, вымышленном, но с реальным прототипом в виде Сьюдад-Хуарес. Произведение охватывает широкий спектр персонажей и сюжетных линий, от литературных критиков, исследующих загадочного автора, до профессора, сталкивающегося с бесчинствами на границе США и Мексики. Боланьо соединяет элементы реализма, мистики и трагизма, создавая многогранный и тягучий текст, который погружает читателя в атмосферу насилия и коррупции. Несмотря на то что роман остался незавершенным, его мощное воздействие и глубокие размышления о человеческой природе делают его значимым произведением литературы XXI века.

Рецензию на роман Роберто Боланьо «2666» читайте здесь.

Джонатан Франзен. «Поправки», Corpus (16+)

Роман «Поправки» — это история американской семьи, разрываемой внутренними конфликтами и неудачами. На празднование Рождества пожилая пара Ламбертов приглашает своих взрослых детей. А в итоге все выливается в сложную драму, которая отражает личные и семейные трагедии. История оспаривает иллюзии благополучия и успешности, показывая, как каждый из членов семьи сталкивается с собственными проблемами и недостатками. Глава семьи Альфред стремится сохранить контроль над своей жизнью, в то время как его жена Инид борется с отсутствием счастья. Дети, каждый по-своему, переживают кризисы, которые приводят к отчаянию и внутреннему конфликту. В книге изображена хрупкость человеческих отношений и неумолимость реальности, которая вносит свои поправки в жизнь каждого.

Хилари Мантел. «Вулфхолл, или Волчий зал», «Азбука» (16+)

Роман «Вулфхолл» Хилари Мантел открывает трилогию о судьбе Томаса Кромвеля, выдающегося государственного деятеля и ближайшего советника Генриха VIII. В центре сюжета — его стремительный путь из низов общества к вершинам власти на фоне бурных политических и религиозных преобразований в Англии. Мантел представляет Кромвеля как сложного и многогранного персонажа, чьи ум и ловкость позволяют ему маневрировать среди интриг двора, несмотря на его скромное происхождение. Повествование погружает в мир не только политических стратегий, но и личных переживаний Кромвеля, раскрывая его внутренний конфликт и сложные отношения с окружающими. В книге воссоздана атмосфера того времени, включая нюансы придворной жизни и непростую судьбу самой Англии. «Вулфхолл» — яркое и напряженное произведение, которое ставит перед читателем вопросы о моральной двойственности и власти.

Элена Ферранте. «Моя гениальная подруга», «Синдбад» (16+)

Роман «Моя гениальная подруга» Элены Ферранте погружает читателя в мир бедного неаполитанского квартала 1950-х годов, где разворачивается история дружбы двух девочек Лену и Лилу. Их отношения насыщены конкуренцией и соперничеством, что усиливается непростыми условиями их жизни и жестокостью окружающего мира. История начинается с детства подруг и сопровождает их на протяжении многих лет, показывая, как их дружба выдерживает испытания временем и обстоятельствами. Несмотря на глубокое взаимное влияние и зависимость друг от друга, их отношения часто бывают токсичными и напряженными. Книга раскрывает мрачную сторону Италии того времени, контрастируя с романтическими стереотипами о стране.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».