Режиссер Стивен Содерберг подвел книжные итоги года

Из его списка мы выбрали книгу недели — роман «Американха» Чимаманды Нгози Адичи

Каждый январь американский режиссер Стивен Содерберг подводит культурные итоги года. На своем сайте, где он ведет блог, режиссер выкладывает список фильмов и сериалов, которые посмотрел, театральных постановок, которые посетил, и книг, которые прочитал. В 2023 году список Содерберга включает более 80 позиций. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова изучила этот список, нашла самого любимого автора режиссера и рассказала, чем полезны такие списки.

Зачем составлять списки книг

Составлять списки прочитанных книг полезно. Можно увидеть динамику изменений: стали вы больше читать или меньше. Тут главное — без фанатизма. Потому что в последнее время из составления списков выросла нездоровая тенденция челленджей. Книголюбы соревнуются в том, кто больше прочитал за год. А это, в свою очередь, выдвигает на передний план количество, а не качество. С другой стороны, без списка бывает сложно оценить реальный объем прочитанного. К примеру, человек может быть уверен, что он читает много, потому что читает каждый день. Но если он в день прочитывает по 10 страниц, а в месяц — по одной книге, то это не много. Это как говорить, что вы занимаетесь спортом, когда всего лишь делаете десять приседаний в день. Что тоже неплохо в условиях сидячего образа жизни. Но все-таки это не занятия спортом, а разминка ягодичных мышц.

Если же подходить к чтению осознанно, то важно не только и не столько количество времени, отведенное для книг. Осознанное чтение предполагает более глубокое погружение. Во-первых, это темп книги. Одни произведения могут быть динамичными (их еще называют кинематографичными книгами), они быстро «проглатываются». Другие же сконцентрированы на описаниях и размышлениях. Тогда читать нужно медленнее, более размеренно, в спокойной обстановке и перечитывать некоторые фрагменты по несколько раз, чтобы они лучше уложились в памяти.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Во-вторых, неплохо было бы выписывать цитаты из книги или даже фиксировать отдельные фрагменты с интересными мыслями. В идеале писать от руки, но в наше время глобальной цифровизации можно обойтись и отдельным файлом с заметками на ноутбуке или в смартфоне. К примеру, у меня есть закрытый telegram-канал, на который подписана только я. Выкладываю туда те самые цитаты, которые потом достаточно легко найти через поиск по автору книги. В общем, это удобно. Выписывание цитат помогает запомнить интересные мысли, а также восстановить содержание произведения.

В-третьих, и это, пожалуй, главное — нужно фиксировать собственные мысли в отношении прочитанного. Никто не запрещает спорить с автором, не соглашаться с ним или на основе мыслей писателя развивать свои идеи. Это запускает не только творческий процесс внутри головы осознанного читателя, но и развивает критическое мышление.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Это универсальные правила для осознанного чтения, которыми пользуюсь я и? уверена, пользуется Содерберг, когда составляет свои списки. Среди прочитанных режиссером книг много тех, что не переведены на русский язык. Но есть и те, что вы можете найти в магазинах или библиотеке. К примеру, книга американской писательницы Габриэль Зевин «Завтра, завтра, завтра», которая попала во всевозможные списки лучших книг 2022 года. Или юмористический роман лауреата Пулитцеровской премии Джошуа Коэна «Нетаньяху». В списке Содерберга есть несколько книг о кинематографе, работы Светланы Алексиевич и Роберта Сапольски, две книги Рейчел Каск. А под конец 2023 года Стивен Содерберг открыл для себя нигерийскую писательницу Чимаманду Нгози Адичи, потому что запоем прочитал пять ее произведений. И если вы с ней незнакомы, то рекомендуем это исправить. А начать можно с романа 2013 года «Американха».

Кто такая Чимаманда Нгози Адичи и о чем ее книга

Когда Чимаманда Нгози Адичи уехала из Нигерии учиться в Соединенные Штаты, ей было 19 лет. Тогда афроамериканцы называли ее «сестрой». Это было воспринято как жест солидарности среди чернокожих. Но в глубине души она не соглашалась с этим: «Что это значит? Я не чернокожая, я нигерийка!» В Нигерии чернокожие не были категорией с политико-социальным значением. Конечно, у них был свой колониальный опыт и они знали о рабстве, но решающим было то, что чернокожие нигерийцы занимали руководящие должности. В Америке все было по-другому. Черный цвет кожи ассоциируется в США с преступностью и отсталостью.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Чем больше Чимаманда Нгози Адичи вникала в новое общество, тем яснее видела механизмы, с помощью которых Америка функционирует в расовом отношении. И конечно же, темнокожий, который родился в США, сильно отличается от человека, выросшего в Африке, который затем уезжает в Соединенные Штаты учиться или работать.

Сегодня в свои 46 лет Чимаманда Нгози Адичи — всемирно известная писательница, которая живет в двух странах — США и Нигерии. Чимаманда Нгози Адичи сочетает в себе интеллектуальность с гламуром.

«Американха» — так нигерийцы называют своих соотечественников, которые добрались до Америки, а затем вернулись домой с деньгами, западным образованием и показным американским акцентом. «Американха» — это название романа Адичи, это большая эпопея о мире, который, с одной стороны, становится все более тесным, но, с другой стороны, границы которого все строже охраняются.

Действие истории происходит в Нигерии, Англии и США. Ифемелу уехала учиться в Соединенные Штаты, оставив в Нигерии свою большую любовь Обинзе. Ее новая американская жизнь складывается довольно удачно: у нее есть стипендия, работа няни, вскоре появляется новый парень Курт из белой богатой семьи с Восточного побережья. Когда Ифемелу понимает, как социальная жизнь в Соединенных Штатах характеризуется расовой сегрегацией, она начинает писать об этом в блоге.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Блог пользуется большим успехом, потому что, будучи нигерийкой, Ифемелу занимает интересную позицию наблюдателя: она черная, но у нее другая история, чем у афроамериканцев. Расизм — это не то, что бросается в глаза всем, а скорее то, что можно увидеть только у тех, кто испытывает его на собственном опыте.

Тем временем Обинзе эмигрировал в Великобританию, но ему не повезло. По пути в ЗАГС, где он хотел заключить фиктивный брак, власти хватают его и депортируют. Адичи описывает, что значит быть незаконным мигрантом, в психологически изысканных сценах, без всякой плаксивости.

В конце концов, тоска Ифемелу по родине настолько велика, что она возвращается в Нигерию. Правда, с американским паспортом. Здесь она снова встречает Обинзе, который после окончания военной диктатуры в Нигерии за одну ночь стал одним из типичных для этой страны нуворишей. Он отправляет своих жен за покупками в Нью-Йорк и нанимает белого генерального директора для своей компании, чтобы подчеркнуть глобальную компетентность.

Невозможно сказать, какие сцены сильнее — нигерийские, английские или американские. Адичи действительно написала мировой роман. Он дает нам представление о человеческом познании, которое работает повсюду, даже не прибегая к шаблонам.

Издательство: «Фантом Пресс»

Перевод: Шаша Мартынова

Количество страниц: 640

Год: 2018

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».