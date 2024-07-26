«Два года — не срок»: исламский банкинг в Татарстане раскрутился до 2,8 млрд рублей

Ак Барс Банк нарастил исламский ипотечный портфель до 1 млрд рублей, а лизинговые сделки по иджару — до 551 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

С началом эксперимента партнерского финансирования объем сделок в Татарстане вырос в два раза — до 2,8 млрд рублей, а участниками сделок по шариату стали 1 225 физических и юридических лиц. Формально федеральный эксперимент должен закончится в 2025 году, но татарстанские участники надеются на его продление — соответствующая инициатива может быть внесена в Госдуму осенью этого года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Эксперимент принес в кассу банкинга 2,8 млрд рублей

Итоги первого полугодия по внедрению исламского банкинга в рамках федерального эксперимента подвели сегодня на пресс-конференции в Казани. Скажем сразу, что на сногсшибательные обороты в исламском банкинге никто не рассчитывал хотя бы потому, что в правилах шариата заложен запрет на взимание ссудного процента (то есть запрещено также платить проценты по займам, проводить спекулятивные операции и финансировать производство алкоголя, табака и свинины). Но интерес к халяльным финансовым инструментам держится устойчиво.

Объем сделок по исламскому банкингу в первом полугодии вырос до 2,8 млрд рублей, а его участниками стали 1 225 физических и юридических лиц, сообщил руководитель подразделения по партнерским финансам при Министерстве экономики РТ Руслан Халиуллин (куратор эксперимента в республике). Рост в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда федеральный эксперимент еще не был запущен и объем сделок равнялся 1,3 млрд рублей, уточнил он.

Прирост обеспечен тем, что в реестр ЦБ вошло самое большое количество татарстанских участников — их 16, тогда как всего в нем значится 22 организации, заметил Руслан Халиуллин. А чем больше игроков, тем больше сделок в республике. Для сравнения, ЦБ недавно отчитался, что по итогам первого квартала объем сделок в России составил 2,6 млрд рублей, а количество участников в других регионах пока не растет.

«Нужно дождаться хотя бы первого года эксперимента, чтобы подводить итоги»

Какие именно сделки доминируют в обороте исламского банкинга — купли-продажи или инвестиционные вклады — не прозвучало.

— Какая часть оборота приходится на розничный сегмент, а какая на корпоративный — пока говорить преждевременно. Нужно дождаться хотя бы первого года эксперимента, чтобы сделать итоги, — отметил Руслан Халиуллин, добавив, что «есть и те, кто только привлекает, и те, кто только размещает». Но из выступлений участников стало понятно, что прирост обеспечивается крупными банками, которые продвигают исламские продукты в рознице. Это исламская ипотека, платежные карты с халяль-кешбэком. Так, Ак Барс Банк сумел нарастить ипотечный портфель до 1 млрд рублей, обеспечив треть оборота.

Интересно, что с началом эксперимента Ак Барс Банку удалось удешевить исламскую ипотеку. По словам директора центра исламского банкинга Марата Садриева, изначально ее выдавала дочерняя структура банка, так как сам он не мог заниматься торговой деятельностью (запрещено законом о банковской деятельности).

— Но во время эксперимента такая возможность появилась, и в мае этот продукт был переведен на баланс банка. Удешевить получилось за счет устранения посреднической прослойки, — пояснил он. Правда, ее объем небольшой, так как работает в ограниченном масштабе, а не по всей России, отметил он. По его словам, оплачивать ее можно с помощью материнского капитала. Не исключено, что и льготная семейная ипотека будет доступна по правилам шариата.

«На кассе не спрашивают о вашем вероисповедании»

— [Уже есть] 1 225 клиентов, но среди них немало представителей других конфессий. Фактически вы покупаете халяльную колбасу, а на кассе с вас не спрашивают ваше вероисповедание», — добавил Руслан Халиуллин. — Главное, что люди разделяют этические ценности, халяль — это определенный знак качества.

В бизнес-среде получает распространение иджар, или лизинг по–шариату. Объемы сделок тут не назывались, игроки признаются, что с началом эксперимента количество пользователей выросло вдвое. По словам директора ООО «Иджара-Лизинг» Ильнура Садртдинова, в этом году их обороты выросли до 551 млн рублей.

— У нас есть в группе традиционные лизинговые компании и по нормам шариата. В иджаре (лизинг по шариату, — прим. ред.) стоимость арендуемой техники не меняется в течение договора, тогда как в традиционном лизинге платеж чаще всего привязан к ставке ЦБ. Поэтому с начала СВО просроченная задолженность в иджаре у нас равнялась нулю, а в традиционном лизинге долг вырос так, что и называть не буду», — рассказал он о преимуществах исламских финансов. Недостаток в том, что они не могут попасть в федеральные программы Минпромторга, которые субсидируют процентную ставку по договорам лизинга.

Кроме того, фонд поддержки предпринимателей профинансировал малый бизнес на 51 млн рублей, а гарантийный фонд предоставил поручительство предпринимателям более чем на 9 млн рублей.

В инвестиционной сфере на днях была интересная пилотная сделка, в результате которой у нас может сформироваться определенный аналог межбанковского рынка. Участники эксперимента смогут как размещать свои средства, так и те, у кого есть кассовый разрыв — привлекать», рассказал Руслан Халиуллин. Речь идет о выпуске сукук на 1 млн рублей, состоявшемся 12 июля, уточнил председатель правления «АС САЛЯМ» Ренат Едиханов. Сделка была проведена на платформе регистратора «Статус».

Чего боятся в других регионах?

Почему так мало в реестре участников из других регионов? Может их пугает перспектива раскрытия перед ЦБ?, интересовались журналисты.

— Особого раскрытия перед ЦБ не требуется, участники эксперимента заполняют анкету, а не сдают отчеты, — пояснил Руслан Халиуллин.

По его мнению, рынок начинает формироваться, инфраструктура не выстроена. «Мы только-только начинаем разбираться что такое партнерское финансирование. Дайте нам время, и постепенно инфраструктура оживет и расширится», — рассуждал он. Кроме того, нужно освободить операции от избыточного налогообложения, разработать единые стандарты и ввести страхование услуг, чтобы гарантировать права инвесторов. Участники сошлись на том, что 2 года — не срок, а эксперимент нужно продлить.

— Насколько знаю, решения пока нет, это обсуждается. Будем надеяться, что федеральные органы примут решение, — заметил Руслан Халиуллин.